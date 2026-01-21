Deportes

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción

El segundo torneo de clubes más importante de Europa tendrá su definición en la fase de liga

Jhon Durán jugará con el
Jhon Durán jugará con el Fenerbahce - crédito REUTERS/Umit Bektas

La temporada 2025-2026 ya se encuentra en la mitad de su desarrollo, y los torneos de clubes más importantes de Europa se acercan a sus fases decisivas.

Es el caso del UEFA Europa League, que contará con varios colombianos destacados en la Tricolor como Jhon Jáder Durán y Jhon Lucumí, tendrán partidos de alta exigencia.

Calendario de partidos de los colombianos

El equipo de Jhon Durán
El equipo de Jhon Durán tendrá una salida exigente con el Aston Villa - crédito Umit Bektas / REUTERS

En primer lugar, el partido más atractivo que se vivirá en la penúltima fecha será el duelo entre el Fenerbahçe y el Aston Villa en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul, el 21 de enero de 2026 a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia).

Allí, el colombiano Jhon Jáder Durán se enfrentará a su antiguo club: el Aston Villa de Inglaterra.

Nelson Deossa también podría tener
Nelson Deossa también podría tener minutos en Grecia - crédito Violeta Santos Moura / REUTERS

También a la misma hora, el Real Betis, que contaría con el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández para comienzos de febrero de 2026, en un eventual duelo de Copa del Rey, tiene en su nómina a Nelson Deossa, que poco a poco suma minutos en el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

Su rival será el PAOK de Grecia, partido que se disputará en el estadio Toumba de Tesalónica. El juego será dirigido por el italiano Simone Sozza.

A continuación, así se llevará la fecha 7, en donde varios colombianos estarán presentes:

22 de enero de 2026

Bolonia (Escocia) vs. Celtic (Escocia)

  • Estadio: Renato Dall’Ara de Bolonia
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Vasilios Fotias (Grecia)

Jhon Lucumí estará con Bolonia

Fenerbahçe (Turquía) vs. Aston Villa (Inglaterra)

  • Estadio:  Şükrü Saracoğlu de Estambul
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Vasilios Fotias (Grecia)

Jhon Jáder Durán estará con el Fenerbahçe

Rangers (Escocia) vs. Ludorogerts (Bulgaria)

  • Estadio: Ibrox de Glasgow
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Manfredas Lukjančukas (Lituania)

El atacante Emerson Rivaldo Rodríguez jugará con Ludogorets

Así se jugará el resto de la jornada de la Europa League

Tottenham es el vigente campeón
Tottenham es el vigente campeón de la Europa League - crédito Andrew Couldridge / REUTERS
  • Brann (Noruega) vs. Midjtylland (Dinamarca)
  • Feyenoord (Países Bajos) vs. Sturm Graz (Austria)
  • Friburgo (Alemania) vs. Maccabi Tel Aviv (Israel)
  • Malmo (Suecia) vs. Estrella Roja (Serbia)
  • Plzen (República Checa) vs. Oporto (Portugal)
  • Young Boys (Suiza) vs. Lyons (Francia)
  • Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Steaua Bucarest (Rumania)
  • Ferencvaros (Hungría) vs. Panathinaikos (Grecia)
  • Niza (Francia) vs. Go Ahead Eagles (Países Bajos)
  • Rangers (Escocia) vs. Ludogorets (Bulgaria)
  • Roma (Italia) vs. Stuttgart (Alemania)
  • Salzburgo (Austria) vs. Basilea (Suiza)
  • SC Braga (Portugal) vs. Nottingham Forest (Inglaterra)
  • Utrecht (Países Bajos) vs. Genk (Bélgica)

Tabla de posiciones

  1. Lyon: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  2. Midtylland: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Aston Villa: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Real Betis:7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  5. Friburgo: 14 puntos puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  6. Ferencvaros: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  7. SC Braga: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  8. Oporto: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Stuttgart: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  10. AS Roma: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  11. Nottingham Forest: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  12. Fenerbahce: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  13. Bolonia: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  14. Plzen: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  15. Panathinaikos: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  16. Genk: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  17. Estrella Roja: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +0)
  18. PAOK: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  19. Celta de Vigo: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  20. Lille: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  21. Young Boys: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +-4)
  22. Brann: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  23. Ludorogets: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  24. Celtic: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  25. Dinamo Zagreb: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  26. Basilea: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  27. Steaua: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  28. GA Eagles: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  29. Sturm Graz: 4 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  30. Feyenoord: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  31. Salzburgo: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1-6)
  32. Utrecht: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  33. Rangers: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  34. Malmo: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  35. Maccabi Tel Aviv: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
  36. Niza: 0 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -9)

