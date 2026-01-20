Deportes

Otro partido de la Liga BetPlay se cruza con un concierto: Independiente Medellín, nuevamente afectado

La publicación del calendario para el torneo del primer semestre de 2026 no tuvo en cuenta la realización de un concierto que se anunció desde el año anterior

La Dimayor enfrenta un desafío
La Dimayor enfrenta un desafío recurrente en la programación de la Liga BetPlay, por el uso reiterado de estadios para eventos musicales

Durante los últimos años, a tono con el auge que viven los conciertos en Colombia, las alcaldías y gobernaciones vienen priorizando el uso de sus estadios para este tipo de eventos, a menudo por encima de las necesidades de los clubes del fútbol profesional colombiano.

El debate lleve varios años dándose, y pese a que desde la Dimayor se ha manifestado voluntad para adaptarse a la situación y elaborar la programación de las fechas de la Liga BetPlay de acuerdo con la información que reciben de las propias alcaldías y gobernaciones con relación al uso de los estadios, los conflictos de agenda siguen siendo un dolor de cabeza para la realización del campeonato.

El lunes 19 de enero, el ente rector del fútbol colombiano anunció en un comunicado que el partido entre Millonarios e Independiente Medellín tuvo que ser aplazado debido al concierto homenaje a Yeison Jiménez que se realizará en el estadio El Campín, reprogramándose del 31 de enero al 1 de febrero.

Sin embargo, la programación de partidos de cara a los próximos meses dejó ver que nuevamente el Poderoso tendría que ajustarse a un cambio de fecha o incluso de escenario, en instancias claves del campeonato.

Medellín tiene programado un partido
Medellín tiene programado un partido con Fortaleza por la fecha 18 de la Liga BetPlay el 25 de abril, mismo día que Ryan Castro se presenta en el estadio Atanasio Girardot

Según consta en la programación difundida por la Dimayor en su página oficial, Medellín recibiría en el estadio Atanasio Girardot a Fortaleza por la fecha 18 de la liga, el sábado 25 de abril.

Sin embargo, tanto la fecha como el lugar coinciden con la realización del concierto de Ryan Castro, como parte de su Sendé World Tour, que agotó su boletería en menos de dos horas. Dicho concierto se anunció desde noviembre de 2025, por lo que no se trataría de un evento agendado en medio del campeonato, sino previo al mismo.

La coincidencia entre el concierto
La coincidencia entre el concierto de Ryan Castro y el partido de Medellín complica la logística en el Atanasio Girardot

Otro agravante significativo es que el partido corresponde a la fecha 18, una de las últimas de la fase regular de la liga antes de que se realicen los playoffs.

En 2025 ya se produjo una situación similar —también por la fecha 18— cuando el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali no pudo realizarse el 28 de octubre como estaba programado, debido a que el estadio La Independencia de Tunja recibió por esos días una serie de conciertos que formaron parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina.

Aunque se intentó trasladar la localía a Bogotá, la Comisión Local de Fútbol de Bogotá no autorizó su disputa en El Campín, motivo por el que se tuvo que aplazar varias semanas la disputa de las fechas 19 y 20 que cerraban la fase de todos contra todos y definían los clasificados a cuadrangulares. El partido se disputó finalmente el 6 de noviembre en Tunja, con victoria para América por 2-0.

Por el momento, la Dimayor no ha dado a conocer novedades sobre el partido entre Medellín y Fortaleza, pero todo indica que la fecha tendría que moverse, o el partido se disputaría el mismo día en un escenario diferente.

Referente del Medellín regresa al club, ahora desde los despachos

Christian Marrugo regresó a Independiente
Christian Marrugo regresó a Independiente Medellín, club con el que salió campeón en 2016, ahora para trabajar desde los despachos del Poderoso

A través de sus redes sociales, el Poderoso de la Montaña comunicó oficialmente que Christian Marrugo, campeón con el club en 2016, será el nuevo manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional. Este nombramiento representa un paso importante para el club, que busca fortalecer el vínculo entre la historia del club y la hinchada, a través de la experiencia y el liderazgo de uno de sus grandes ídolos recientes.

Durante la rueda de prensa de presentación, el cartagenero expresó su emoción por asumir este nuevo reto profesional. “Medellín significa mucho. Me enamoré porque acá pude dejar huella. Soy agradecido y por eso me apasioné. Ahora quiero seguir construyendo y dar el 200% por esta institución”, afirmó en una pieza compartida por las cuentas oficiales del Rojo de la Montaña.

