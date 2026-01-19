Deportes

Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendido

El descenso en el fútbol colombiano se define en el campeonato del segundo semestre, pero es importante para el cuadro azucarero comenzar a escalar casillas en esa tabla

Guardar
Deportivo Cali inició como visitante
Deportivo Cali inició como visitante su camino en la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa

El regreso de Jaguares a la Primera División del fútbol colombiano se selló con una victoria 1-0 sobre Deportivo Cali en el estadio Jaraguay de Montería. El local celebró su retorno sumando tres puntos tras un gol de Jopito Álvarez, quien marcó apenas cuatro minutos después de haber ingresado al terreno de juego.

El conjunto visitante aumentó su racha negativa, acumulando siete partidos oficiales sin ganar, una seguidilla que inició desde su último triunfo ante Deportivo Pereira a principios de octubre. La suerte tampoco acompañó al equipo vallecaucano, que se estrelló tres veces contra los postes en la primera mitad y sufrió la destacada actuación del arquero peruano Pedro Gallese.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese al empuje final para nivelar el marcador, Deportivo Cali no logró convertir. La victoria permite a Jaguares estar en lo más alto de la tabla del descenso, mientras que Deportivo Cali inicia el año peleando con el fantasma del descenso al estar en la zona baja de esta clasificación.

De cara a la próxima fecha, el Azucarero recibirá a Independiente Medellín con el objetivo de romper su sequía de victorias, mientras que Jaguares se medirá ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Así va la tabla del descenso en el fútbol colombiano

Cristian 'Jopito' Álvarez fue el
Cristian 'Jopito' Álvarez fue el encargado de marcar el gol del triunfo a favor de Jaguares de Córdoba - crédito Colprensa

20. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / 0 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 0.00 promedio (recién ascendido).

19. Boyacá Chicó: 69 puntos / 79 partidos jugados / -4 diferencia de gol / 0.87 promedio.

18. Internacional de Bogotá: 79 puntos / 79 partidos jugados / -3 diferencia de gol / 1.00 promedio.

17. Deportivo Cali: 83 puntos / 79 partidos jugados / -1 diferencia de gol / 1.05 promedio.

16. Alianza FC: 91 puntos / 79 partidos jugados / -1 diferencia de gol / 1.15 promedio.

15. Llaneros FC: 48 puntos / 41 partidos jugados / 2 diferencia de gol / 1.17 promedio.

...

1. Jaguares de Córdoba: 3 puntos / 1 partido jugado / 1 diferencia de gol / 3.00 promedio (recién ascendido).

Temas Relacionados

Deportivo CaliTabla del descensoJaguares de CórdobaCúcuta DeportivoDescenso Liga ColombianaFPCLiga BetPlayJaguares vs. CaliColombia-Deportes

Más Noticias

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Esta será la séptima presentación de la Tricolor en las citas mundialistas; su última edición fue el de Rusia 2018

El pronóstico de Óscar Córdoba

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla

El Tiburón no pudo aprovechar que el cuadro Pijao se quedó con dos jugadores menos en el segundo tiempo

Tolima venció a Junior y

Mackalister Silva, autocrítico tras la derrota de Millonarios: “No salió nada y sentimos vergüenza”

El capitán asumió la responsabilidad y espera que el equipo empiece con una victoria en condición de local

Mackalister Silva, autocrítico tras la

América de Cali: Esta sería la cifra que tendrían que desombolsillar para quedarse con el equipo

El elenco Escarlata inició la Liga BetPlay 2026 con una victoria contundente en el Pascual Guerrero ante el cuadro bogotano

América de Cali: Esta sería

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, la apuesta de Santa Fe para su estreno ante Águilas Doradas en El Campín

El atacante tiene la confianza del entrenador Pablo Repetto para demostrar su potencial con los cardenales

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, la apuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Luisa Cortina se convirtió en

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

Luisa Fernanda W le respondió con contundencia a Robinson Díaz por críticas a los ‘influencers’: “Hay actores malos”

‘Desafío Siglo XXI’: esta fue la millonada con la que salieron Julio y Sofía tras su eliminación

Será un homenaje a Yeison Jiménez: confirman qué sucederá con el concierto ‘Mi promesa 2.0’ en el Campín

Deportes

El pronóstico de Óscar Córdoba

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla

Mackalister Silva, autocrítico tras la derrota de Millonarios: “No salió nada y sentimos vergüenza”

América de Cali: Esta sería la cifra que tendrían que desombolsillar para quedarse con el equipo

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, la apuesta de Santa Fe para su estreno ante Águilas Doradas en El Campín