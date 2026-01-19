Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendido

Deportivo Cali inició como visitante su camino en la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa

El regreso de Jaguares a la Primera División del fútbol colombiano se selló con una victoria 1-0 sobre Deportivo Cali en el estadio Jaraguay de Montería. El local celebró su retorno sumando tres puntos tras un gol de Jopito Álvarez, quien marcó apenas cuatro minutos después de haber ingresado al terreno de juego.

El conjunto visitante aumentó su racha negativa, acumulando siete partidos oficiales sin ganar, una seguidilla que inició desde su último triunfo ante Deportivo Pereira a principios de octubre. La suerte tampoco acompañó al equipo vallecaucano, que se estrelló tres veces contra los postes en la primera mitad y sufrió la destacada actuación del arquero peruano Pedro Gallese.

Pese al empuje final para nivelar el marcador, Deportivo Cali no logró convertir. La victoria permite a Jaguares estar en lo más alto de la tabla del descenso, mientras que Deportivo Cali inicia el año peleando con el fantasma del descenso al estar en la zona baja de esta clasificación.

De cara a la próxima fecha, el Azucarero recibirá a Independiente Medellín con el objetivo de romper su sequía de victorias, mientras que Jaguares se medirá ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Así va la tabla del descenso en el fútbol colombiano

Cristian 'Jopito' Álvarez fue el encargado de marcar el gol del triunfo a favor de Jaguares de Córdoba - crédito Colprensa

20. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / 0 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 0.00 promedio (recién ascendido).

19. Boyacá Chicó: 69 puntos / 79 partidos jugados / -4 diferencia de gol / 0.87 promedio.

18. Internacional de Bogotá: 79 puntos / 79 partidos jugados / -3 diferencia de gol / 1.00 promedio.

17. Deportivo Cali: 83 puntos / 79 partidos jugados / -1 diferencia de gol / 1.05 promedio.

16. Alianza FC: 91 puntos / 79 partidos jugados / -1 diferencia de gol / 1.15 promedio.

15. Llaneros FC: 48 puntos / 41 partidos jugados / 2 diferencia de gol / 1.17 promedio.

...

1. Jaguares de Córdoba: 3 puntos / 1 partido jugado / 1 diferencia de gol / 3.00 promedio (recién ascendido).