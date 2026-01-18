La divertida anécdota por la que la portera del Chelsea no volverá a traducirle a Mayra Ramírez: “Pensé que éramos amigas”

Hanah Hampton y Mayra Ramírez en la previa de un partido del Chelsea en Inglaterra - crédito Paul Childs/Reuters

Mayra Ramírez se adaptó fácilmente al fútbol de Inglaterra, tras llegar del Levante español al Chelsea FC, sin embargo, esto fue posible gracias a sus compañeras de equipo, especialmente de la portera Hannah Hampton, que tuvo la labor de traducir todas las instrucciones entregadas por el cuerpo técnico.

Fue la entrenadora de ese entonces, Emma Hayes, la que le pidió a su portera acompañar a la delantera colombiana. Así lo narró en una entrevista entregada a Sky Sports:

“Bueno, Mayra me sentó el primer día. Fue bastante gracioso porque en su primer día en Cobham, Emma se me acercó y me dijo: “Va a venir Mayra. Ella realmente no habla nada de inglés. Sabemos que tú hablas español. ¿Te gustaría traducir para nosotros?” Y yo le dije: “Sí, sí. No hay problema. Con gusto ayudaré. Lo que necesiten que haga, lo haré.”

La guardameta acompañó a la delantera de la selección Colombia en su adaptación al fútbol de Inglaterra - crédito Sky Sports

La guardameta aseguró que incluso tuvo encuentros extra con la futbolista para que entendiera la dinámica del equipo y el plan de juego propuesto por la entrenadora:

“Así que me senté con ella en las reuniones, traduciendo todo lo que necesitaba, todas las reuniones extra para ponerla al tanto de todo el plan de juego antes del entrenamiento”.

A pesar de ello, Hampton, en tono de broma, esperaba una actitud más cordial de Mayra Ramírez, pero esta en las sesiones de práctica demostró su talento, incluso “humillando” a su más cercana compañera:

“Llegamos al entrenamiento y pensé: “Ah, va a ser simpática conmigo, ¿eh?“ No, me sentó y pasó por encima de mí unas tres veces. Le dije: “Gracias, Mayra”. Y entonces la puse en su lugar; pensé que éramos amigas. Fui hacia ella después del entrenamiento y le dije: “Esa es la última vez que traduzco para ti”.

Mayra Ramírez se recupera de una delicada lesión

Mayra Ramírez ya fue campeona en el Chelsea FC de Inglaterra - crédito Peter Cziborra/Reuters

La recuperación de Mayra Ramírez entra en su fase decisiva, con el Chelsea retomando la esperanza de contar próximamente con la delantera colombiana tras más de tres meses de ausencia. En este periodo, el equipo ha experimentado cambios en la delantera y ahora se prepara para un posible regreso de Ramírez, que, según indicó Sonia Bompastor ya se encuentra entrenando en las instalaciones del club, aunque la decisión sobre su vuelta definitiva aún requiere cautela.

En palabras de la entrenadora francesa antes del duelo frente al West Ham, el estado de Ramírez muestra mejoría, pero la prudencia guía el proceso: “Mayra ya está de vuelta en Cobham y también es difícil decir cuándo volverá, pero pronto estará en rehabilitación con el grupo. Así que quizá la semana que viene veamos si tenemos más detalles sobre su regreso al equipo”, explicó Bompastor.

El proceso será escalonado y la prioridad para el cuerpo técnico radica en evitar cualquier recaída, priorizando primero la reintegración en los entrenamientos y posteriormente su presencia en la competencia oficial.

Mayra Ramírez completó tres meses por fuera de las canchas tras ser operada de su lesión - crédito Peter Cziborra/Reuters

Desde que llegó al club, Ramírez asumió un papel protagónico. En los 46 partidos disputados, acumuló 15 goles y 9 asistencias, cifras que consolidaron su importancia en el esquema ofensivo. Su potencia física, su capacidad para enfrentar a las defensas rivales y su visión táctica la posicionaron rápidamente como una pieza clave del ataque del Chelsea, especialmente ante la ausencia de Sam Kerr, cuyo retorno modifica ahora el panorama competitivo de la plantilla.

El Chelsea se mantiene en los principales puestos de la liga inglesa, segundo en la clasificación con 27 puntos, a seis del líder Manchester City. Su próximo partido será la semifinal de la Liga de la Copa ante las Citizens, el miércoles 21 de enero. En la Women’s Super League su próixmo partido será el sábado 24 de enero ante el Arsenal.