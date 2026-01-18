EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC y Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. El encuentro está programado para iniciar a las 6:20 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el último partido antes del inicio de la remodelación del escenario.
Junior enfrentará a Deportes Tolima este domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez sin habilitación para las tribunas norte y sur, que permanecerán cerradas como parte de una sanción impuesta para la fecha 1 de la Liga I 2026.
Tras los incidentes asociados al uso de pólvora por parte de espectadores durante la final de la Liga II 2025 frente a Tolima, el Comité Disciplinario del Campeonato determinó que ambas zonas del estadio debían permanecer clausuradas de manera parcial, según la Resolución No. 132 de 2025.
La institución rojiblanca confirmó mediante un comunicado que cumplirá la medida dejando esas tribunas selladas y sin ningún tipo de tránsito o acceso, bajo los lineamientos de la autoridad disciplinaria y acorde con la normativa vigente.