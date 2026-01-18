Deportes

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Se reedita la final del segundo semestre del 2025 entre el Tiburón, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, y el Indio Pijao en la primera jornada de un nuevo campeonato

Junior de Barranquilla se coronó
Junior de Barranquilla se coronó como el nuevo campeón del fútbol colombiano, en la final ante el Tolima - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC y Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. El encuentro está programado para iniciar a las 6:20 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el último partido antes del inicio de la remodelación del escenario.

15:29 hsHoy

“La revancha”: Dimayor y su afiche del partido Junior vs. Tolima

Afiche del partido Junior vs.
Afiche del partido Junior vs. Tolima en la Fecha 1 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor
14:35 hsHoy

Novedades en la plantilla del Deportes Tolima para la Liga BetPlay I-2026

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Flórez, Edwar López y Luis Sandoval, Elan Ricardo
  • Salidas: Cristopher Fiermarin, Marlon Torres, Samuel Velásquez, Léider Riascos, Jáder Quiñones, Kevin Pérez y Bruno Larregui
13:22 hsHoy

Junior debuta en la Liga con tribunas cerradas

Deportes Tolima viene de perder
Deportes Tolima viene de perder 3-0 ante Junior en la ida de la final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Junior enfrentará a Deportes Tolima este domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez sin habilitación para las tribunas norte y sur, que permanecerán cerradas como parte de una sanción impuesta para la fecha 1 de la Liga I 2026.

Tras los incidentes asociados al uso de pólvora por parte de espectadores durante la final de la Liga II 2025 frente a Tolima, el Comité Disciplinario del Campeonato determinó que ambas zonas del estadio debían permanecer clausuradas de manera parcial, según la Resolución No. 132 de 2025.

La institución rojiblanca confirmó mediante un comunicado que cumplirá la medida dejando esas tribunas selladas y sin ningún tipo de tránsito o acceso, bajo los lineamientos de la autoridad disciplinaria y acorde con la normativa vigente.

11:51 hsHoy

Ficha del partido

  • Junior FC vs. Deportes Tolima - Fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026.
  • Lugar: estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla, Colombia.
  • Fecha y hora: domingo 18 de enero - 4:10 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol

