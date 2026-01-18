EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC y Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. El encuentro está programado para iniciar a las 6:20 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el último partido antes del inicio de la remodelación del escenario.

La institución rojiblanca confirmó mediante un comunicado que cumplirá la medida dejando esas tribunas selladas y sin ningún tipo de tránsito o acceso, bajo los lineamientos de la autoridad disciplinaria y acorde con la normativa vigente.

Tras los incidentes asociados al uso de pólvora por parte de espectadores durante la final de la Liga II 2025 frente a Tolima, el Comité Disciplinario del Campeonato determinó que ambas zonas del estadio debían permanecer clausuradas de manera parcial, según la Resolución No. 132 de 2025.

Junior enfrentará a Deportes Tolima este domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez sin habilitación para las tribunas norte y sur, que permanecerán cerradas como parte de una sanción impuesta para la fecha 1 de la Liga I 2026.

Últimas noticias

El Santos FC de Neymar Jr. sería comprado por la familia Santo Domingo de Colombia El grupo económico colombiano tiene inversiones en los Washington Commanders de la NFL, por lo que esta sería su segunda gran inversión en el deporte

Hernán Torres explica la derrota de Millonarios en el debut: errores, cambios y autocrítica Tras el partido, el cuerpo técnico reconoció que el equipo se desordenó luego del empate, perdió el control del balón y no tuvo eficacia en las opciones creadas

Pésimo inicio de Millonarios en la Liga BetPlay: perdió 2-1 contra Bucaramanga en Santander Con goles de Luciano Pons y Leonardo Flórez, los leopardos remontaron el encuentro que los azules empezaron ganando con anotación de Stiven Vega, aunque el visitante jugó muy mal

Altas y bajas Liga BetPlay 2026 EN VIVO: así se movió el mercado de fichajes el 17 de enero Con el campeonato colombiano ya iniciado, los clubes ultiman detalles para armar sus plantillas, de cara al primer semestre de 2026