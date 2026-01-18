Deportes

El Santos FC de Neymar Jr. sería comprado por la familia Santo Domingo de Colombia

El grupo económico colombiano tiene inversiones en los Washington Commanders de la NFL, por lo que esta sería su segunda gran inversión en el deporte

Santos FC tiene deudas que
Santos FC tiene deudas que ascienden a los 150 millones de euros - crédito Reuters

Una oferta multimillonaria de la familia Santo Domingo, propietarios del Grupo Valorem, podría redefinir el futuro del club Santos FC a través de la conversión a Sociedad Anónima de Fútbol (SAF), con un aporte directo estimado en 1.000 millones de reales (unos 182 millones de euros) y la asunción integral de las deudas, equivalentes a otro monto similar.

El proceso, que situaría a Santos entre los clubes más valiosos bajo el modelo SAF en América del Sur, depende de una modificación estatutaria y una serie de etapas decisivas que el club ya prepara para los próximos meses.

Actualmente, la propuesta se encuentra en una fase preliminar, con un proceso de due diligence, una investigación exhaustiva que se realiza antes de una inversión, en marcha y representantes de la familia Santo Domingo ya presentes en Brasil, donde han mantenido encuentros con el presidente Marcelo Teixeira y presenciado el clásico Santos vs. Corinthians, de acuerdo con ge.globo.

Estas son las compañías vinculadas
Estas son las compañías vinculadas al grupo Valorem de la familia Santo Domingo - crédito Valorem

La oferta, intermediada por el banco Rothschild según el medio brasileño, delimita dos aportes centrales: 1.000 millones de reales como inyección de capital para el club y otros 1.000 millones de reales destinados a cancelar el 100% de la deuda vigente. Esta estructura busca aliviar la crítica situación financiera de Santos y se asienta en gestiones previas iniciadas en mayo del año pasado, cuando el club brasileño contrató a XP Investimentos para explorar alternativas de mercado e identificar inversores estratégicos, según informó ge.globo.

Entre las salvaguardias contractuales propuestas, se destacan vetos que buscan preservar la identidad histórica del Santos: se prohíbe modificar el nombre, el himno oficial, los colores básicos del uniforme y la ubicación del club. El desembarco colombiano contempla que los interesados visiten en breve las instalaciones albinegras en Brasil para conocer en detalle la infraestructura existente, según detalló ge.globo.

Sumado a la perspectiva empresarial de la familia Santo Domingo, con experiencia en medios, industria cervecera a través de AB InBev y presencia en la NFL mediante participación accionaria en los Washington Commanders, surge la posibilidad de que Neymar Santos Sr., padre del excapitán del club y estrella mundial, adquiera una participación minoritaria en la futura SAF, según explicó ge.globo.

Neymar de Santos celebra un
Neymar de Santos celebra un gol este domingo, durante un partido del Campeonto Paulista entre Santos - Água Santa, en el Estadio Urbano Caldeira en Santos - crédito Santos FC

En términos estatutarios, el actual reglamento del Santos prohíbe la venta mayoritaria de las acciones; por ello, la directiva contempla acelerar una reforma orientada específicamente a los términos de la SAF. La propuesta sería sometida inicialmente al Consejo Deliberativo y, de obtener su visto bueno, pasaría a consideración de los socios, quienes decidirán por voto si autorizan o no la transacción.

Solo tras la eventual aprobación estatutaria, la propuesta de la familia Santo Domingo podría adquirir carácter vinculante, permitiendo el análisis pormenorizado de los aportes anuales y de cada aspecto del contrato, según la cronología reportada por ge.globo.

Neymar Jr. renovó por un año con Santos FC

Neymar renueva con el Santos
Neymar renueva con el Santos hasta el 31 de diciembre de 2026 - crédito Santos FC

En medio de su proceso de recuperación tras una nueva cirugía en la rodilla izquierda, Neymar ha confirmado su renovación con el Santos, el club en el que forjó su carrera, con la determinación de recuperar su mejor nivel y así aspirar a ser convocado nuevamente por la selección brasileña de cara al Mundial de 2026.

La expectativa de su regreso al máximo rendimiento es relevante no solo para su club, sino también porque el actual seleccionador, Carlo Ancelotti, ha sido categórico al exigir que todos los jugadores que formen parte del elenco nacional estén en plenitud física. Hasta la fecha, el técnico italiano no ha considerado a Neymar en ninguna de sus convocatorias.

El propio Neymar expresó en un video publicado por el club brasileño la profundidad de su vínculo afectivo y deportivo con el Santos: “Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Aquí fui un chico que se convirtió en un hombre y soy amado de verdad. Aquí puedo ser yo mismo, feliz de verdad.” Estas declaraciones se acompañaron de imágenes que recorren distintas etapas fundamentales de su vida y de su trayectoria deportiva.

La carrera profesional de Neymar se inició en el Santos, donde debutó antes de emigrar por doce años al fútbol internacional. Tras una etapa irregular en el Al-Hilal de Arabia Saudita, marcada por continuas lesiones y largos periodos de inactividad debido a intervenciones quirúrgicas, el delantero brasileño selló su regreso al club paulista en enero pasado. Desde entonces, disputó 28 partidos (23 de ellos como titular), anotó 11 goles y entregó 4 asistencias.

