Deportes

Un colombiano se coronó campeón en el Rally Dakar 2026: así fue la victoria de Javier Vélez

El piloto conocido como Jota y con 70 años se quedó con el triunfo en una de las categorías del Classic, que forma parte de la competencia más peligrosa del automovilismo mundial

Guardar
La bandera de Colombia ondeó
La bandera de Colombia ondeó en lo más alto del podio del Rally Dakar, en la categoría del Classic H4 - crédito @somosdakar/Instagram

El automovilismo colombiano se llenó de gloria gracias a Javier Vélez, piloto que fue el único cafetero que participó en el Rally Dakar, la competencia más peligrosa del mundo por las condiciones riesgosas para conducir, que en esta edición 2026 tomó lugar en Arabia Saudita.

Jota, con 70 años, se coronó campeón de la categoría Classic H4, en la que fue superior de principio a fin y celebró en el podio junto a todos los colaboradores del equipo y su compañero argentino Gastón Mattarucco, que fue su navegador en la travesía por el territorio árabe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, Colombia celebra en el Dakar y con un piloto que, más allá de su edad, su experiencia y capacidad para adaptarse a condiciones adversas le permitieron quedarse con el triunfo y aspira a seguir con esa buena racha en la temporada y pensando en repetir para 2027.

Campeón en el Dakar

La trayectoria de Jota suma un nuevo capítulo sobresaliente tras conquistar el primer puesto del grupo H4, dentro de la categoría Classic, en Arabia Saudita. La victoria no solo representa su sexto Dakar completado, sino que consolida a Vélez como un referente de vigencia deportiva, al haber mantenido el liderato durante nueve jornadas consecutivas del rally más exigente del planeta.

Este triunfo, compartido con el navegante argentino Gastón Mattarucco, fue posible gracias a una estrategia basada en la regularidad y la administración precisa del tiempo, cualidades esenciales en una competencia donde cualquier desviación se traduce en penalizaciones inmediatas.

Javier Vélez celebrando su título
Javier Vélez celebrando su título del Classic H4 del Rally Dakar con Gastón Mattarucco - crédito @somosdakar/Instagram

A pesar de la dificultad creciente de las etapas finales, Vélez y Mattarucco consiguieron cerrar el recorrido de 7.281 kilómetros sin contratiempos mecánicos significativos, un dato excepcional en una carrera que suele cobrar elevado peaje técnico a los equipos participantes.

El propio Vélez, citado por El Espectador, subrayó la relevancia de este desempeño al afirmar: “Más no puedo pedir, primer puesto en la categoría. Fue una magnífica decisión haber pasado al Classic. Estuvimos nueve días de primeros en la categoría; fueron muy duras las madrugadas, pero las carreras fluían y los kilómetros los íbamos superando”.

Este fue el auto con
Este fue el auto con el que Javier Vélez se coronó campeón del Classic H4 del Rally Dakar - crédito @somosdakar/Instagram

La modalidad Classic del Dakar se distingue de las tradicionales por no premiar la velocidad absoluta, sino la constancia, la exactitud y la calidad de la administración del recorrido. Según señaló Vélez, la clave de este desafío radica en mantener la concentración sin respiro: “Es una modalidad que exige atención absoluta, minuto a minuto y kilómetro a kilómetro, para no exceder ni quedar por debajo de los tiempos establecidos. La concentración debe ser constante, sin margen para distracciones”.

Un duro camino al título

Durante la edición 48 del Dakar, el reto se intensificó a medida que las etapas reducían sus enlaces y complicaban la navegación. La geografía saudí —con extensos tramos de arena, piedra y dunas— supuso una prueba adicional de resistencia para la dupla colombo-argentina. No obstante, supieron mantener la regularidad y evitar errores grave, logrando un cierre de competencia sin sobresaltos.

Javier Vélez, a sus 70
Javier Vélez, a sus 70 años, sigue peleando en el Rally Dakar y ya ganó el Classic H4 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Al mando de una Toyota Land Cruiser, Vélez y Mattarucco obtuvieron la posición 51 en la clasificación general del Dakar Classic. Aunque el vehículo no ofrecía el mejor rendimiento de motor, Vélez afirmó que “demostró ser un vehículo muy confiable a lo largo de toda la competencia. Si bien no contaba con el mejor rendimiento de motor, respondió sin inconvenientes”.

Mirando hacia el futuro, Vélez proyecta nuevos desafíos, incluidos su participación en la Ruta 40 de Argentina, prevista para marzo, y tres carreras internacionales en 2026 como parte de la preparación para su próximo gran objetivo: competir en el Rally Dakar 2027 con un Porsche Cayenne. El desarrollo de este nuevo vehículo comenzará en mayo, con pruebas programadas en Marruecos.

Temas Relacionados

Rally DakarJavier VélezJavier Vélez DakarColombiano campeón Rally DakarClassic Rally DakarClassic H4 DakarColombia-Deportes

Más Noticias

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Luis Díaz estuvo presente en la remontada y goleada del Bayern Múnich: 5-1 ante Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” reaccionan en el Red Bull Arena remontan con una goleada clave que los deja más líderes que nunca

Luis Díaz estuvo presente en

Hugo Rodallega reveló que Millonarios lo buscó en medio de su estadía en Santa Fe: “Les fui claro con mi posición”

El delantero vallecaucano reafirma su compromiso con Independiente Santa Fe, tras descartar dos ofertas directas de Millonarios y ser elegido mejor futbolista del 2025, resaltando su lealtad a los valores e hinchada cardenal

Hugo Rodallega reveló que Millonarios

América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, previo a su debut por Liga BetPlay

El diseño de la camiseta resalta motivos históricos y líneas modernas, acompañado por tecnología textil avanzada

América de Cali presentó su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Jimmy estaría entre los

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Julio Correal dio su versión

Julio Correal dio su versión sobre el aplazamiento de My Chemical Romance en Colombia: Maduro y Petro serían los causantes

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

“2026 es el nuevo 2016″: así sonaba la música colombiana hace 10 años

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Deportes

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Luis Díaz estuvo presente en la remontada y goleada del Bayern Múnich: 5-1 ante Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga

Hugo Rodallega reveló que Millonarios lo buscó en medio de su estadía en Santa Fe: “Les fui claro con mi posición”

América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, previo a su debut por Liga BetPlay