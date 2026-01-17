Un colombiano se coronó campeón en el Rally Dakar 2026: así fue la victoria de Javier Vélez

La bandera de Colombia ondeó en lo más alto del podio del Rally Dakar, en la categoría del Classic H4 - crédito @somosdakar/Instagram

El automovilismo colombiano se llenó de gloria gracias a Javier Vélez, piloto que fue el único cafetero que participó en el Rally Dakar, la competencia más peligrosa del mundo por las condiciones riesgosas para conducir, que en esta edición 2026 tomó lugar en Arabia Saudita.

Jota, con 70 años, se coronó campeón de la categoría Classic H4, en la que fue superior de principio a fin y celebró en el podio junto a todos los colaboradores del equipo y su compañero argentino Gastón Mattarucco, que fue su navegador en la travesía por el territorio árabe.

De esta manera, Colombia celebra en el Dakar y con un piloto que, más allá de su edad, su experiencia y capacidad para adaptarse a condiciones adversas le permitieron quedarse con el triunfo y aspira a seguir con esa buena racha en la temporada y pensando en repetir para 2027.

Campeón en el Dakar

La trayectoria de Jota suma un nuevo capítulo sobresaliente tras conquistar el primer puesto del grupo H4, dentro de la categoría Classic, en Arabia Saudita. La victoria no solo representa su sexto Dakar completado, sino que consolida a Vélez como un referente de vigencia deportiva, al haber mantenido el liderato durante nueve jornadas consecutivas del rally más exigente del planeta.

Este triunfo, compartido con el navegante argentino Gastón Mattarucco, fue posible gracias a una estrategia basada en la regularidad y la administración precisa del tiempo, cualidades esenciales en una competencia donde cualquier desviación se traduce en penalizaciones inmediatas.

Javier Vélez celebrando su título del Classic H4 del Rally Dakar con Gastón Mattarucco - crédito @somosdakar/Instagram

A pesar de la dificultad creciente de las etapas finales, Vélez y Mattarucco consiguieron cerrar el recorrido de 7.281 kilómetros sin contratiempos mecánicos significativos, un dato excepcional en una carrera que suele cobrar elevado peaje técnico a los equipos participantes.

El propio Vélez, citado por El Espectador, subrayó la relevancia de este desempeño al afirmar: “Más no puedo pedir, primer puesto en la categoría. Fue una magnífica decisión haber pasado al Classic. Estuvimos nueve días de primeros en la categoría; fueron muy duras las madrugadas, pero las carreras fluían y los kilómetros los íbamos superando”.

Este fue el auto con el que Javier Vélez se coronó campeón del Classic H4 del Rally Dakar - crédito @somosdakar/Instagram

La modalidad Classic del Dakar se distingue de las tradicionales por no premiar la velocidad absoluta, sino la constancia, la exactitud y la calidad de la administración del recorrido. Según señaló Vélez, la clave de este desafío radica en mantener la concentración sin respiro: “Es una modalidad que exige atención absoluta, minuto a minuto y kilómetro a kilómetro, para no exceder ni quedar por debajo de los tiempos establecidos. La concentración debe ser constante, sin margen para distracciones”.

Un duro camino al título

Durante la edición 48 del Dakar, el reto se intensificó a medida que las etapas reducían sus enlaces y complicaban la navegación. La geografía saudí —con extensos tramos de arena, piedra y dunas— supuso una prueba adicional de resistencia para la dupla colombo-argentina. No obstante, supieron mantener la regularidad y evitar errores grave, logrando un cierre de competencia sin sobresaltos.

Javier Vélez, a sus 70 años, sigue peleando en el Rally Dakar y ya ganó el Classic H4 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Al mando de una Toyota Land Cruiser, Vélez y Mattarucco obtuvieron la posición 51 en la clasificación general del Dakar Classic. Aunque el vehículo no ofrecía el mejor rendimiento de motor, Vélez afirmó que “demostró ser un vehículo muy confiable a lo largo de toda la competencia. Si bien no contaba con el mejor rendimiento de motor, respondió sin inconvenientes”.

Mirando hacia el futuro, Vélez proyecta nuevos desafíos, incluidos su participación en la Ruta 40 de Argentina, prevista para marzo, y tres carreras internacionales en 2026 como parte de la preparación para su próximo gran objetivo: competir en el Rally Dakar 2027 con un Porsche Cayenne. El desarrollo de este nuevo vehículo comenzará en mayo, con pruebas programadas en Marruecos.