Destino inesperado para el colombiano Jhon Solís: el exjugador de Atlético Nacional jugará en la segunda de Inglaterra

El volante colombiano tendrá su segunda experiencia en el fútbol europeo-crédito @BCFC/X

El mercado de fichajes se mueve tanto en el fútbol colombiano como en el europeo.

El 17 de enero de 2026 se confirmó que el centrocampista colombiano Jhon Solís deja el Girona para unirse al Birmingham en calidad de cedido.

El acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria si el jugador alcanza un mínimo de partidos en la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano llega proveniente del Girona FC de la Liga EA Sports-crédito @BCFC/X

Es importante recordar que, con la salida del exvolante de Atlético Nacional, permite a Girona libera una plaza de extracomunitario, lo que permitirá que Claudio Echeverri sea inscrito y debute oficialmente tras más de dos semanas entrenando bajo las órdenes de Míchel Sánchez.

El colombiano sale en calidad de cedido, en donde se contempla un pago inicial de 500.000 euros por parte del conjunto inglés. Si cumple con los partidos requeridos, la transferencia definitiva ascendería a unos 8 millones de euros.

Los últimos encuentros ligueros, en los que Solís no fue convocado frente a Osasuna y Espanyol, anticipaban su salida. El jugador consideró alternativas en México y Brasil antes de elegir el destino en Inglaterra.

Historia del Birmingham: rival del Aston Villa de Inglaterra

Así fue el momento cuando el volante colombiano habló de sus expectativas y saludó a los fanáticos del cuadro inglés-crédito @bcfc/Instagram

En la ciudad industrial de Birmingham, en 1875, un grupo de trabajadores decidió fundar un equipo de fútbol al que llamaron Small Heath Alliance.

Era una época en la que el fútbol comenzaba a ganar popularidad en Inglaterra, y en ese contexto, el club jugó su primer partido en un campo improvisado. Con el paso de los años, Small Heath pasó a llamarse simplemente Birmingham, y más tarde, Birmingham City, nombre que todavía lleva en la actualidad.

El club se unió a la Football Alliance en 1889 y, poco después, formó parte de la Segunda División de la Football League, consolidando su presencia en el fútbol inglés. Durante las primeras décadas del siglo XX, Birmingham City alternó entre la primera y la segunda división, convirtiéndose en uno de los equipos tradicionales del país.

Uno de los momentos de mayor orgullo para el club llegó en la temporada 1955-56, cuando logró finalizar en el sexto puesto de la Primera División, su mejor posición histórica en liga. Ese mismo año alcanzó la final de la FA Cup, aunque no logró alzarse con el trofeo.

Las finales de copa marcaron etapas importantes en la historia del Birmingham City, que volvió a disputar la final de la FA Cup en 1931 y la de la Copa de Ferias en 1960 y 1961, quedando siempre al borde de la gloria europea.

El club celebró su primer gran título en 1963, al conquistar la Copa de la Liga tras derrotar al Aston Villa, su clásico rival. Décadas más tarde, en 2011, Birmingham City vivió una de sus noches más memorables en Wembley al vencer al Arsenal y levantar nuevamente la Copa de la Liga, inscribiendo su nombre en la lista de campeones de Inglaterra.

Durante los últimos años, Birmingham City ha transitado entre la Premier League y la Championship. La última vez que compitió en la máxima categoría fue en la temporada 2010-11. Desde entonces, el club se ha mantenido en la segunda división, luchando por recuperar el lugar perdido entre los mejores del fútbol inglés.

La rivalidad con el Aston Villa sigue marcando el pulso de la ciudad cada vez que se disputa el “Second City Derby”. El St. Andrew’s Stadium, inaugurado en 1906, es el escenario que ha visto pasar generaciones de aficionados y que sigue siendo el corazón del club.

Birmingham City representa una tradición centenaria, marcada por triunfos inesperados, finales inolvidables y una afición que ha acompañado al equipo en cada etapa de su historia.

Números de Jhon Solis en la temporada 2025-2026

Foto de archivo de un duelo entre Igor Paixao y Jhon Solis en un Girona vs. Feyenoord de la UEFA Champions League-crédito Albert Gea/REUTERS

El volante formado en Atlético Nacional sumó 531 minutos en 14 partidos (entre Liga EA Sports y Copa del Rey).

Su último partido con la camiseta del cuadro catalán fue el 21 de diciembre de 2025, en la derrota ante el Atlético de Madrid por 3-0. En dicho encuentro, Solis jugó 19 minutos.

Además, como dato a tener en cuenta, el único partido en el cual jugó los 90 minutos, fue el 15 de agosto de 2025, cuando el equipo rojiblanco de Cataluña cayó por 3-1 ante Rayo Vallecano en el estadio Montilivi.