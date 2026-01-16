Calendario UCI WorldTour 2026: fechas, carreras y los colombianos que buscarán hacer historia

El máximo ente del ciclismo mundial publicó las fechas de las principales competencias - crédito LUCA ZENNARO/EFE/EPA

El ciclismo mundial se alista para una nueva temporada llena de desafíos y grandes nombres. La Unión Ciclista Internacional (UCI) reveló el calendario oficial del WorldTour 2026, que incluye las pruebas más prestigiosas del pelotón internacional: el Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España.

El anuncio marca el inicio de la cuenta regresiva para los equipos y ciclistas más reconocidos en la élite. Entre ellos, los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita y Harold Tejada se perfilan como protagonistas.

Cada uno apunta a consolidar su nombre y sumar nuevas conquistas ante los mejores rivales de los últimos años, como han sido Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El boyacense defenderá los colores del Movistar Team para el UCI WorldTour 2026 - crédito @Movistar_Team/X

El primer reto: Tour Down Under en Australia

La temporada arrancará oficialmente entre el 20 y el 25 de enero con el Santos Tour Down Under en Adelaida, Australia Meridional. Para esta carrera, ya está confirmada la presencia de Juan Sebastián Molano, integrante del UAE Emirates Team. Compartirá pelotón con figuras como Adam Yates, Jonathan Narváez y Jay Vine, que viene de proclamarse campeón en la contrarreloj de los Nacionales de Australia.

En la última edición, Vine se impuso con un tiempo de 46 minutos y 52 segundos sobre un recorrido de 39,1 kilómetros en Perth, superando a sus compatriotas Oliver Bleddyn y Kelland O’Brien.

Asimismo, Santiago Buitrago también estará presente en la edición 26 del Tour Down Under, con su equipo Bahrain – Victorious. El bogotano asumirá un nuevo reto en esta competición con la finalidad de luchar por puestos de privilegio en la clasificación general, con el objetivo de sumar puntos valiosos en el campeonato por grupos.

El bogotano buscará más logros con Bahrain – Victorious en 2026 - crédito @PalomarJulian/X

Los Escarabajos, protagonistas de grandes logros

Colombia sigue cosechando logros en el ciclismo de primer nivel. Egan Bernal hizo historia en 2019 al convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. Dos años después, sumó el Giro de Italia a su palmarés y, en 2025, celebró una victoria de etapa en la Vuelta a España.

Nairo Quintana también figura entre los más grandes: ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, consolidándose como uno de los mejores escaladores del pelotón internacional. Santiago Buitrago suma dos victorias de etapa en el Giro y Sergio Higuita se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña en 2022.

A lo largo de la última década, los ciclistas colombianos han acumulado decenas de victorias de etapa y clasificaciones generales, manteniéndose como una potencia en las montañas europeas y en las carreras de tres semanas.

Los ciclistas cafeteros son los más representativos para esta temporada - crédito Movistar Team / Ineos Grenadiers

Así se correrá el UCI WorldTour 2026

El calendario oficial reúne pruebas en diferentes continentes, con las carreras más importantes y relevantes a nivel mundo:

Tour Down Under (Australia): enero 20 al 25

Cadel Evans Race (Australia): febrero 1

UAE Tour (Emiratos Árabes): febrero 16 al 22

Omloop Het Nieuwsblad (Bélgica): febrero 28

Strade Bianche (Italia): marzo 7

París-Niza (Francia): marzo 8 al 15

Tirreno-Adriático (Italia): marzo 9 al 15

Milán-San Remo (Italia): marzo 21

Vuelta a Cataluña (España): marzo 23 al 29

The Great Sprint (Bélgica): marzo 25

E3 Saxo Classic (Bélgica): marzo 27

Gante-Wevelgem (Bélgica): marzo 29

A través de Flandes (Bélgica): abril 1

Tour de Flandes (Bélgica): abril 5

Vuelta al País Vasco (España): abril 6 al 11

París-Roubaix (Francia): abril 12

Amstel Gold Race (Países Bajos): abril 19

Flecha Valona (Bélgica): abril 22

Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica): abril 26

Tour de Romandía (Suiza): abril 28 a mayo 3

Gran Premio de Frankfurt (Alemania): mayo 1

Giro de Italia: mayo 8 al 31

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Dauphiné, Francia): junio 7 al 14

Copenhagen Sprint (Dinamarca): junio 14

Vuelta a Suiza: junio 17 al 21

Tour de Francia: junio 4 al 26

Clásica de San Sebastián (España): agosto 1

Tour de Polonia: agosto 3 al 9

EuroEyes Cyclassics (Alemania): agosto 16

Benelux Tour (Bélgica): agosto 19 al 23

Vuelta a España: agosto 23 a septiembre 13

Clásica de Bretaña (Francia): agosto 30

Grand Prix de Quebec (Canadá): septiembre 11

Grand Prix de Montreal (Canadá): septiembre 13

Giro de Lombardía (Italia): octubre 10

Tour de Guangxi (China): octubre 13 al 18