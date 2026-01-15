La carrera contra el despido: estos son los 20 entrenadores que arrancan la Liga BetPlay con trabajo

En 2025 fueron despedidos 21 entrenadores en el FPC - crédito Dimayor/iStock

De manera popular, en el contexto futbolístico se afirma que la posición más “desagradecida” es la del arquero, puesto que lo más importante es reducir al mínimo el margen de error durante los 90 minutos para evitar recibir goles.

Algo similar se registra con los entrenadores, que sin importar la cantidad de puntos que sumen durante el semestre, son calificados por las hinchadas por los títulos que logren levantar al final de la temporada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por ejemplo, en 2025, durante las dos ligas que se disputaron, Independiente Medellín y Deportes Tolima fueron los clubes que más sumaron puntos a nivel de promedio, pero ninguna de las instituciones fue campeona, en ambos casos perdieron la final del semestre.

Precisamente, la necesidad de tener resultados positivos en corto plazo, hace que el fútbol colombiano sea uno en los torneos en los que más se registra despido de entrenadores. En 2025 fueron 21 casos de esta índole, siete en el primer semestre y el restante en la liga finalización.

Jorge Bava fue campeón y se retiró del cargo dos meses después - crédito Colprensa

Al respecto, un estudio del Observatorio de Fútbol Cies expuso que en Colombia un entrenador es despedido cada 160 días, tendencia similar a la que se registra en Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela.

En el informe se menciona que el 90% de los técnicos llevan menos de un año en su cargo, mientras que solo el 5% ha estado más de dos años en el mismo club de manera ininterrumpida.

Es por ello que, en el inicio de la Liga BetPlay 2026-I, con altas probabilidades de que el panorama pueda cambiar después de las primeras fechas, este es el perfil de los actuales entrenadores de los 20 equipos que disputan el torneo de primera división en Colombia.

La carrera contra el despido en el FPC

Fortaleza es uno de los pocos equipos que tiene el mismo entrenador desde hace más de dos años - crédito Colprensa

Alianza FC: en la dirección técnica del equipo de Valledupar está Hubert Bodhert, que buscará cumplir su segundo año en el cargo, teniendo en cuenta que es cercano a los directivos del club desde que la institución se llamaba Alianza Petrolera. El estratega fue contratado el 4 de abril de 2024.

Atlético Nacional: Diego Arias asumió la dirección técnica del Verdolaga tras el despido de Javier Gandolfi. Fue ratificado tras ganar la Copa Colombia, pero en Medellín se afirma que los directivos del club analizan hojas de vida en caso de que el inicio de la temporada no sea el mejor.

Águilas Rionegro: Juan David Niño fue presentado como nuevo entrenador del club tras tener un 2025 positivo a cargo de Real Cundinamarca, en la segunda división; sin embargo, este equipo es uno de los que más ha cambiado de técnico en los últimos años.

Atlético Bucaramanga: tras ser eliminado en los cuadrangulares del torneo finalización, Leonel Álvarez fue ratificado en la dirección técnica del Leopardo, pero en Santander hay rumores sobre diferencias entre el entrenador y los directivos por temas de fichajes.

América de Cali: David González fue uno de los entrenadores que más cambio de ciudad durante 2025, puesto que dirigió a Deportes Tolima, Millonarios y por último la Mechita, en donde seguirá en el inicio del 2026.

Boyacá Chico: con el objetivo de conservar la categoría, Flabio Torres se mantendrá en la dirección técnica del equipo ajedrezado, que tiene como presidente a Eduardo Pimentel, que ha cambiado de entrenador en repetidas ocasiones en las últimas temporadas.

Deportes Tolima: tras ser el equipo que más sumó puntos en 2025, el bogotano Lucas González seguirá en el club Pijao; sin embargo, la exigencia de la hinchada para la nueva temporada va ligada a la obtención de títulos en el corto plazo.

En Medellín los dos clubes no tienen confianza total en sus entrenadores - crédito Colprensa / Atlético Nacional

Deportivo Cali: Alberto Gamero dirigirá por segundo semestre consecutivo al club del Valle del Cauca, que fue uno de los que mayor inversión hizo a nivel de fichajes en esta temporada.

Deportivo Pasto: tras permanecer durante varios meses con un técnico interino, al sur del país llegó el español Matías Risueño, que asumirá su primer semestre al mando del equipo de Nariño.

Deportivo Pereira: en medio de una crisis deportiva, que incluyó la salida de gran parte de la nómina, Arturo Reyes asumió la dirección técnica del Matecaña, que sigue en proceso de venta.

Cúcuta Deportivo: luego de lograr el ascenso, Nelson “el Rolo” Flórez se mantendrá al mando del club de la frontera, que tiene como objetivo principal conservar la categoría en 2026.

Fortaleza: como uno de los técnicos con mayor proceso en el rentado local, Sebastián Oliveros continuará por tercer año en los Amix, que es uno de los proyectos más sólidos del país.

Independiente Medellín: con la hinchada cuestionando la mayoría de decisiones a nivel directivo, Alejandro Restrepo seguirá siendo el entrenador del Poderoso, aunque parte de los fanáticos pide su salida.

Alfredo Arias, actual campeón del país, ya ha dirigido a Junior, Santa Fe y Cali - crédito @JuniorFC/X

Independiente Santa Fe: aunque fue campeón en 2025, el Cardenal cambió de técnico y en 2026 debutará el uruguayo Pablo Repetto, que en Colombia ya dirigió a Atlético Nacional.

Junior de Barranquilla: Alfredo Arias seguirá al frente del campeón de Colombia, que además del rentado nacional, tiene el objetivo de competir a nivel internacional en la Copa Libertadores.

Internacional FC: luego de que La Equidad desapareció, el proyecto del club bogotano cambió por completo y en 2026 será comandado por el argentino Ricardo Valiño, que tendrá su primera experiencia en el país.

Llaneros FC: tras su corto paso por Águilas Rionegro, José Luis García se mantiene en la dirección técnica del equipo de Villavicencio, que seguirá disputando la lucha por no descender.

Millonarios: con la presión de la hinchada por ganar trofeos, Hernán Torres seguirá al frente del Embajador, que se reforzó con nombres como Radamel Falcao García y Carlos Darwin Quintero, por lo que la exigencia en Bogotá será total.

Once Caldas: Hernán Darío “el Arriero” Herrera es otro entrenador que tiene la confianza de los directivos de su club, puesto que se ha mantenido en el cargo durante más de dos años.

Jaguares: en una situación poco habitual, Jaguares ascendió a la primera división, pero despidió a su entrenador. En el cargo fue presentado Alexis Márquez, que tendrá la presión de sumar rápido para evitar estar en el último lugar del promedio.