Cumpleaños de Luis Díaz: así lo celebraron en las redes sociales desde su padre hasta el Bayern Múnich

A poco más de cinco meses de que inicie la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Colombia deposita sus esperanzas de cumplir un papel destacado en el certamen en el atacante Luis Díaz, hoy por hoy una de las figuras del Bayern Múnich de Alemania y considerado hoy por hoy como uno de los mejores extremos del planeta.

El guajiro celebró su cumpleaños número 29 este martes 13 de enero, desatando todo tipo de reconocimientos por parte de los equipos más relevantes en la carrera del atacante que se vinculó al cuadro alemán para el inicio de la temporada 2025/26 procedente del Liverpool.

Más allá de sus logros en la cancha, el jugador del Bayern Múnich es admirado por su energía y su sonrisa, cualidades que le permitieron agilizar su adaptación al fútbol alemán y estrechar lazos con el resto de plantel, particularmente con el inglés Harry Kane, con el que ya estableció una sociedad en ataque que marca diferencias tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

A través de sus cuentas oficiales, el Bayern Múnich (que no ha dudado en aprovechar el carisma del atacante en publicaciones donde se le ha visto bailando o hasta tocando el acordeón) celebró el cumpleaños del colombiano con una serie de publicaciones.

La primera y la que mayor difusión alcanzó fue una publicación protagonizada por el atacante celebrando en el aire, con las palabras “Muy feliz cumpleaños, Luis Díaz”, seguida de una frase en alemán que traduce: “Hoy todos estamos celebrando contigo“.

Además, se subió un corto reel en el que Díaz fue felicitado por las cámaras antes de hacer su ingreso al entrenamiento para preparar el próximo partido del cuadro bávaro ante el Colonia por la fecha 17 de la Bundesliga.

A las celebraciones se sumó el Liverpool, donde el colombiano disputó 148 partidos, anotó 41 goles y ofreció 23 asistencias tras arribar procedente del Porto en 2022. Los Reds publicaron el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños, Lucho”.

No obstante, el contexto del club dirigido por Arne Slot, marcado por la irregularidad en la Premier League, sirvió de plataforma para que sus hinchas mostraran su malestar por la venta del colombiano en el verano de 2025, tras no alcanzar un acuerdo de renovación.

El Porto, club en el que militó Díaz antes de recalar en Liverpool, emitió una publicación conmemorativa en sus historias de Instagram, a la que se sumó la cuenta oficial de la Europa League, que compartió una fotografía vistiendo los colores de los Dragones en dicha competencia.

El que no se olvidó del guajiro fue el Junior de Barranquilla, que le dedicó un efusivo mensaje a uno de sus jugadores con mayor proyección internacional: “Orgullo de la casa y referente del fútbol mundial.¡Feliz cumpleaños, Lucho Díaz! ¡Gracias por tanto!“.

Cabe señalar que, curiosamente, este martes también cumplió años José Enamorado, otra figura del Tiburón que emprendió rumbo a Gremio de Porto Alegre luego de ser protagonista en la final ante Deportes Tolima en el segundo semestre de 2025.

Tampoco faltaron las felicitaciones de compañeros y referentes de la selección Colombia como Rafael Santos Borré, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, así como de la cuenta oficial de la Tricolor.

Fiel a la costumbre de la familia Díaz, la celebración por el cumpleaños fue con baile de por medio. Así lo dejó ver Mane Díaz, padre del futbolista, que subió un video festejando el cumpleaños de Lucho junto a su familia.

“Feliz cumple año hijo lindo, desearte lo mejor, pedirle a Dios que te cuide, te proteja, te de sabiduría, inteligencia y sobre todo disciplina, para que todas tus cosas te salgan muy bien, hijo lindo. Lo mejor para ti, que los cumplas feliz muy feliz, te desea Mane Díaz“, fueron las afectuosas palabras de su padre.

