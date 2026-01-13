Deportes

Falcao vuelve y Jhon Córdoba responde: la competencia en la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

El técnico Néstor Lorenzo sigue de cerca a sus jugadores, que buscan consolidarse como referentes del ataque Tricolor

El atacante que juega en
El atacante que juega en Rusia se refirió sobre el regreso del 'Tigre' al FPC

El delantero Jhon Córdoba atraviesa un momento clave en su carrera profesional mientras continúa su paso por el F. C. Krasnodar en Rusia. El atacante, nacido en Istmina, Chocó, suma ya tres temporadas en el fútbol de ese país tras su salida del Hertha Berlín de Alemania y se ha convertido en una de las piezas más regulares del equipo dirigido por Murad Musaev.

Su constancia y rendimiento lo tienen en el radar de la selección Colombia, buscando un lugar definitivo de cara al Mundial 2026.

El atacante espera seguir entre
El atacante espera seguir entre los convocados de Lorenzo para el Mundial FIFA 2026

En una entrevista reciente con el Noticiero de La FM, el cafetero abordó su presente en Europa y la lucha constante por mantenerse en el grupo de convocados de la Tricolor. El delantero, que ha sido parte del proceso liderado por Néstor Lorenzo, reconoce que la competencia por un puesto en la ofensiva nacional es intensa y que, lejos de generar distancia entre los jugadores, esta rivalidad fortalece el rendimiento colectivo.

“Siempre ha sido una bonita competencia, yo creo que el tener esa rivalidad nos hace mejor y nos prepara para que cuando llegue el momento del mundial estar al 100%”, expresó Córdoba, subrayando el ambiente positivo y profesional que se vive dentro del grupo.

Pese a ser uno de los delanteros con más continuidad en el ciclo de Lorenzo, el ex Envigado no se considera un fijo en la lista de convocados para la próxima Copa del Mundo FIFA 2026: “Es un error sentirse fijo dentro de los convocados para el Mundial 2026. Hay una buena competencia, pero no hay que confiarse”.

Asimismo, mostró autocrítica y madurez, asegurando que se siente tranquilo por cómo terminó la eliminatoria y la Copa América, donde Colombia finalizó como subcampeona tras caer ante Argentina, pero reconoce que el reto es mantener el nivel durante toda la temporada.

El chocoano ha disputado 19
El chocoano ha disputado 19 juegos con la Selección Colombia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo

Con la mira puesta en lo que podría ser su primera cita mundialista, no baja la guardia y sabe que cada partido en Rusia es una oportunidad para demostrar que merece estar en la lista definitiva de 26 jugadores: “Este año es bastante especial, toca seguir haciendo las cosas bien para aspirar a estar entre los elegidos”, comentó.

La llegada de nuevas figuras y el regreso de referentes históricos a la Liga BetPlay, como Radamel Falcao García a Millonarios y Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, añade aún más competencia en la delantera nacional.

En ese sentido, el delantero que juega en Rusia fue consultado por el rumor que circula en medios sobre la posible convocatoria del ‘Tigre’ para el Mundial. El atacante del Krasnodar no dudó en elogiar al máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

“Todos somos conscientes de lo que es Falcao para la selección y para nuestro país. Yo creo que él va a luchar como todos nosotros, todos estamos luchando por un puesto”. Para Córdoba, la igualdad de condiciones es clave y el legado del Tigre será una motivación más para quienes buscan un lugar en la nómina definitiva.

El delantero colombiano vive un
El delantero colombiano vive un gran momento en Rusia

La selección Colombia afrontará en marzo dos amistosos de alto nivel ante Francia y Croacia como parte de su preparación para el Mundial. El atacante considera que estos partidos serán una prueba valiosa, pero advierte que no deben tomarse como un juicio definitivo sobre el trabajo del equipo.

“No se debe juzgar por dos encuentros, son internacionales y buenos contra los europeos. Son de talla mundial, pero juzgar por dos amistosos no está bien. Se ha hecho un proceso y un trabajo en la Selección que se han mantenido. En las eliminatorias tuvimos altibajos, pero revertimos eso y terminamos de la mejor manera”, destacó el delantero, recordando la remontada que permitió a Colombia finalizar en la quinta posición de la tabla sudamericana.

Con la camiseta de la Tricolor, Jhon Córdoba suma 19 partidos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, distribuidos entre eliminatorias, Copa América y compromisos amistosos. En ese recorrido, ha celebrado seis goles y entregado dos asistencias, consolidándose como una opción válida para el ataque nacional.

