Sin figura, fichajes ni Copa Libertadores: las claves del fracaso de Santa Fe en la venta de abonos

Hasta el momento, Santa Fe solo ha vendido 2.100 abonos para el primer semestre de 2025 - crédito Colprensa

En 2025, Santa Fe tuvo un primer semestre positivo, en el que ganó la Liga BetPlay con Harold Santiago Mosquera, Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo y Daniel Torres como sus principales figuras.

La tendencia positiva no se mantuvo en el torneo finalización, en el que fue eliminado en los cuadrangulares y fue protagonista de varias noticias, pero de manera negativa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En primer lugar, se registró la salida del entrenador Jorge Bava, que sin recibir una oferta de renovación, optó por seguir su carrera en Cerro Porteño de Paraguay; además, se confirmó que el Cardenal no iba a renovar a su figura con mayor proyección, el extremo Harold Santiago Mosquera, lo que generó indignación en la hinchada del león.

Con este contexto, en enero de 2026 Santa Fe anunció su plan de abonos para el primer semestre, que incluye la posibilidad de asistir a todos los partidos como local del Cardenal en el semestre, que fue fijado en precios de entre 518.000 pesos y hasta más de un millón para clientes nuevos.

Fracasó el plan de abonos en Santa Fe

El abono más económico costará $457.000 para clientes antiguos - crédito Santa Fe

El 10 de enero, el periodista Miguel París informó que, hasta el momento, Santa Fe ha vendido 2.100 abonos, lo que representa un fracaso económico para los directivos de la institución.

Entre los puntos claves por los que se ha registrado una campaña en redes sociales, en la que se pide a los fanáticos abstenerse de comprar el abono, se incluye la falta de fichajes y la no inclusión de los compromisos de la Copa Libertadores.

Sobre los tres partidos como local que disputará Santa Fe en el torneo de clubes más importante en Conmebol, se informó que estos tendrán un precio adicional al del abono, lo que molestó a los aficionados, que tendrían que abonar el precio de tres boletas a lo que ya vale el servicio de los 9 compromisos como local en la Liga BetPlay.

La salida de Harold Santiago Mosquera, que llegó libre a Cerro Porteño tras terminar contrato con Santa Fe, es otro punto que ha sido marcado como negativo por los fanáticos, puesto que se anunció una inversión importante, pero hasta el momento, el club no ha concretado ningún fichaje.

Mosquera salió de Santa Fe tras terminar contrato con el club bogotano - crédito Colprensa

Cabe mencionar que, aunque Santa Fe ha confirmado la llegada de cinco jugadores, ha generado molestia que todos son jugadores sin contrato, por los que no se paga por los derechos deportivos, o préstamos en los que en seis o doce meses los deportistas tendrán que volver a los equipos que son dueños de su ficha.

Los nombres anunciados por el equipo bogotano son: Helibelton Palacios (libre), Kilian Toscano (cedido), Luis Palacios (cedido), Franco Fagúndez (cedido) y Nahuel Bustos (cedido).

A estos nombres se podrían sumar dos extremos y un zaguero central, que hasta el momento siguen en negociación con los directivos de Santa Fe.

Hay que recordar que Santa Fe anunció la llegada, como jugador libre, del lateral derecho Yerson Candelo, que el semestre pasado jugó en América de Cali, pero dos días después se confirmó que el vallecaucano no jugará en Bogotá por un desacuerdo en un tema contractual con los directivos del Cardenal.

Hinchas de Santa Fe piden una inversión mayor para jugar la Copa Libertadores - crédito Colprensa

La noticia de la fallida contratación de Candelo terminó de aumentar la tensión entre directivos e hinchada, puesto que es la tercera ocasión en los últimos años que Santa Fe anuncia la llegada de un jugador y jornadas más tarde la negociación es finalizada por diferentes factores.

Con este panorama y la fecha final para adquirir los abonos cerca (17 de enero), Santa Fe se prepara para la Copa Libertadores, la Liga BetPlay y la Superliga, competencias en las que, hasta el momento, El Campín estará vacío en varias gradas en una especie de protesta por parte de los hinchas del león.