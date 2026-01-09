Deportes

El Qadisiya sorprende y vence al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con un gol colombiano

El delantero aprovechó un error del portero rival para anotar el primero del partido, que sirvió para quedarse con los tres puntos y posicionarse en la cuarta posición

El equipo de Cristiano Ronaldo cayó 1-2 en condición de local ante la presencia del colombiano Julián Quiñones, que anotó el primero del partido - crédito Hamad I Mohammed / Reuters

El equipo Qadisiya, liderado por el colombiano Julián Quiñones, sorprendió al imponerse como visitante 2-1 frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional Saudí.

El conjunto del atacante nariñense capitalizó una serie de errores de su rival para llevarse los tres puntos y comprometer la posición de uno de los favoritos del certamen, intensificando así la presión sobre el cuadro comandado por el astro portugués en la segunda mitad del campeonato.

Julián Quiñones brilló al abrir el marcador tras un error del portero Nawaf Al-Aqidi - crédito @AlQadsiahEN / X

El desarrollo del encuentro mostró a Al-Nassr con intenciones de consolidar su localía, pero la eficacia de Quiñones marcó la diferencia en el Estadio Al-Awwal Park. A los 51 minutos, un error determinante del arquero Nawaf Al-Aqeedi cambió el rumbo del partido. Tras un tiro de esquina ejecutado por João Félix, la defensa de Qadisiya despejó el balón, con el colombiano al acecho dentro del área rival.

El portero intentó rechazar la pelota, pero falló en el cálculo de la potencia y dirección, dejando el esférico servido a Quiñones, quien aprovechó la situación y, tras un ligero salto, tomó posesión, avanzó sin oposición y definió frente al arco para abrir el marcador.

La jugada fue el reflejo de la presión constante que ejerció el delantero, además de evidenciar la frustración de Cristiano Ronaldo, quien mostró un gesto de molestia hacia su compañero después del gol encajado al inicio de la segunda parte.

La reacción de Cristiano Ronaldo tras la anotación de Julián Quiñones - crédito @thmanyahsports / X

La reacción de Al-Nassr resultó insuficiente ante las intervenciones decisivas de los visitantes. Qadisiya amplió la ventaja a los 66 minutos. La acción partió del propio Quiñones, que recuperó el balón en campo rival, desbordó por la derecha y cedió para un compañero, cuyo remate fue neutralizado por el guardameta, pero dejó un rebote en el área, donde apareció el uruguayo Nahitán Nández, exjugador de Boca Juniors, quien conectó para marcar el segundo tanto de los visitantes y dejar en visto las falencias defensivas del equipo local.

El partido mantuvo la intensidad hasta los minutos finales. Con el marcador adverso y la urgencia de revertir la situación, Cristiano Ronaldo consiguió acortar la distancia anotando de penal a los 81 minutos. El portugués ejecutó la pena máxima con un disparo a la derecha del arquero rival, estableciendo el 1-2 y reavivando la esperanza para los suyos. Sin embargo, a pesar del empuje del portugués y el aliento del público, Al-Nassr no logró encontrar el empate y debió resignar la victoria ante su gente.

Julián Quiñones espera ser tenido en cuenta para jugar el Mundial FIFA 2026 con la Selección de México - crédito Jessica Alcheh / USA TODAY Sports

Julián Quiñones: cifras y doble nacionalidad

El protagonismo de Julián Quiñones durante la campaña 2025-2026 en Arabia Saudita resulta indiscutible. El delantero suma 13 goles en 14 encuentros, con un registro de 0,92 goles por partido, una marca que lo consolida como uno de los atacantes más efectivos del certamen y lo convierte en un desafío permanente para las defensas y arqueros contrarios. Las sobresalientes actuaciones en su nuevo club contrastan con su trayectoria internacional reciente.

Quiñones, que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en México luego de su paso fugaz por el Club Deportivo Fútbol Paz de Cali, tomó la decisión de representar oficialmente a la Selección de México luego de obtener la nacionalidad. En este contexto, se prepara para captar la atención del entrenador Javier Aguirre, que perfila su nómina de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, previsto para junio y julio.

Desde que fue convocado para defender los colores de México el 17 de noviembre de 2023, el atacante suma 18 apariciones internacionales y dos goles con la camiseta mexicana. Este rendimiento en selecciones nacionales todavía se encuentra lejos de lo que exhibe en el torneo árabe, por lo que el cuerpo técnico aspira a que traslade su capacidad goleadora al plano internacional, elevando así sus posibilidades de ser una pieza clave para el seleccionado en el gran evento.

