El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

El pedalista boyacense está confirmado para la temporada 2026 con el Movistar, pero sin saber lo que pasará en los próximos años por su edad y rendimiento

Nairo Quintana generó dudas sobre
Nairo Quintana generó dudas sobre lo que pasará con su futuro en el ciclismo, al ver de cerca el retiro - crédito @Movistar_Team / X

Nairo Quintana ha dejado en el aire su continuidad en el ciclismo profesional después de 2026, pues más allá de sus triunfos y recordación entre los aficionados, los últimos años no fueron los mejores para el pedalista y parece que su época de gloria quedó en el pasado.

El boyacense dejó una frase que dio a entender que está cerca de su retiro profesional, aunque actualmente cuenta con contrato en el Movistar y buscando su mejor forma para llegar a las grandes vueltas de la temporada, que son el Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España.

Nairo Quintana se acerca al retiro del ciclismo

El corredor de 35 años del Movistar Team afirmó que aún no decide si seguirá compitiendo, lo que mantiene a la expectativa a seguidores y especialistas en ciclismo colombiano, pues fue ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

Estoy viendo si compito después de 2026. Aún no hemos tomado la decisión, pero luego anunciaremos lo que va a pasar en el futuro. Tengo muchas cosas por la cabeza, pero lo que me hace seguir adelante es la buena forma en la que estoy”, declaró al canal deportivo ESPN. El futuro del ciclista se vuelve más incierto en un contexto marcado por el retiro reciente de otras figuras emblemáticas.

Nairo Quintana corre para el
Nairo Quintana corre para el Movistar desde 2024, cuando volvió después de un año afuera de competencia - crédito @Movistar_Team / X

Quintana es reconocido como uno de los escarabajos más exitosos de Colombia. Fue el primer colombiano en conquistar el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016. Además, subió al podio del Tour de Francia en 2013 y 2015, logro que ningún otro ciclista nacional ha igualado, según detalló El Espectador.

El retiro de Rigoberto Urán en 2024 y el de Esteban Chaves semanas atrás refuerzan el recambio generacional en el ciclismo nacional. En este escenario, la posible despedida de Quintana marca el cierre de una etapa significativa para el deporte en Colombia.

Nairo Quintana sería el siguiente
Nairo Quintana sería el siguiente ciclista colombiano de peso que le diría adiós al deporte - crédito @Movistar_Team / X

Por lo pronto, Nairo se alista para la temporada 2026 y esperando las competencias en las que el Movistar lo pondrá en carrera, pues tiene mucha experiencia en las etapas de montaña y de varios días, para pelear en clasificación general.

El Gran Fondo en Bolívar

Mientras evalúa su futuro en las competencias, el boyacense asume un papel relevante como promotor del deporte en el Caribe. Lidera el Gran Fondo Nairo Quintana 2026, evento que recorrerá municipios como Cartagena de Indias, Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento y San Cristóbal, y que busca consolidar la región como destino de turismo deportivo.

El evento, programado del 9 al 11 de octubre de 2026, se realiza gracias a una alianza entre la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y el propio Quintana. El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que el evento servirá para proyectar la nueva infraestructura vial del departamento y reforzar el posicionamiento internacional del departamento.

El Gran Fondo Nairo Quintana
El Gran Fondo Nairo Quintana ha ganado reconocimiento en Colombia y también afuera del país - crédito @tiendanairo/Instagram

Nairo subrayó la importancia de la cooperación entre el deporte y los gobiernos locales: “Cuando hay unión entre los gobiernos y el deporte, pasan cosas buenas. Para mí es un orgullo recorrer Bolívar y Cartagena, mostrar su gente, su cultura y su naturaleza a quienes vendrán de otras partes del mundo”.

La edición 2026 del Gran Fondo ofrecerá pruebas de ciclismo de ruta, pruebas de running de 5, 10 y 21 kilómetros, una competencia de mountain bike y actividades como Nairo Kids, dirigidas a diferentes públicos y niveles de experiencia, según explicó PrimerTiempo. El objetivo es integrar a participantes de todas las edades en una experiencia deportiva diversa e inclusiva.

Fuera de la competencia, Quintana también destaca como emprendedor con proyectos en gastronomía, el sector deportivo y el negocio inmobiliario, faceta reseñada por El Espectador.

La realización del Gran Fondo espera no solo impulsar el deporte, sino también reunir a familias, deportistas y visitantes en torno a la cultura y los paisajes de Bolívar para disfrutar de una celebración abierta y diversa.

