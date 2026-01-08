Deportes

El exfutbolista de Millonarios también le coquetea al Embajador tras la llegada de Falcao García: “Hay que intentarlo”

Fredy Guarín expresó su deseo de regresar tras la confirmación del ‘Tigre’ como nuevo refuerzo

El reconocido exfutbolista dejó un comentario que encendió las redes sociales luego de confirmarse la llegada de Falcao a Millonarios

El reciente retorno de Radamel Falcao García a Millonarios para el primer semestre de 2026 reavivó expectativas, tanto en la hinchada como entre exjugadores, en medio de un contexto marcado por profundas transformaciones en el club tras los malos resultados el semestre anterior.

Mientras el equipo se prepara para iniciar la Liga BetPlay 2026-1 y encarar la primera fase de la Copa Sudamericana, donde tendrá como primer rival a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot el 4 de marzo a las 7:00 p.m. (hora colombiana), aparecieron voces que anhelan volver a vestir la camiseta azul.

Uno de los nombres que sobresale es del exfutbolista Fredy Guarín. El miércoles 7 de enero de 2026, tras el anuncio del regreso de Falcao, Guarín respondió en redes sociales con un guiño a la institución.

Aprovechó la publicación que hizo el club en Instagram para expresar: “Llévame! jejeje. Vamos, vamos las veces que sea necesario. Hay que intentarlo”. Este mensaje no pasó por desapercibido, captando la atención de los aficionados y dejando en claro el vínculo emocional del mediocampista con el elenco albiazul.

Fredy Guarín celebra la llegada de Falcao a Millonarios para la temporada 2026

Cabe recordar que, en la red social X, el exfutbolista no ocultó su gusto por Millonarios y la felicidad que tuvo en junio del 2024 cuando se dio por primera vez la llegada del “Tigre” a defender la camiseta azul y blanca, donde Falcao disputó bajo las órdenes del estratega Alberto Gamero 16 partidos y celebró en cinco oportunidades.

Fredy Guarín sueña con volver a compartir camerino con Falcao luego de su comentario en redes sociales

Durante su breve etapa en el equipo en 2021, bajo la dirección técnica de Gamero, el mediocampista Guarín disputó siete encuentros oficiales y marcó un gol ante Deportivo Pereira el 7 de febrero de 2021, en el triunfo 3-2 ante los matecañas. Sin embargo, su rendimiento quedó opacado por incidentes extradeportivos.

El 1 de abril de ese año, se viralizó un video donde se le veía implicado en una disputa familiar en estado de embriaguez, episodio que obligó a la intervención policial y por ende, apartarse de Millonarios, con el fin de priorizar su salud.

En una entrevista que concedió un año después al programa El Vbar, Guarín reconoció: “Cuando uno tiene problemas de alcohol, uno tiene la mente nublada. Y la solución para mí siempre era emborracharme para olvidarme de los problemas familiares o laborales. Lo que pasó en Millonarios fue más o menos por esto: tenía muchos problemas y mi refugio era el alcohol”.

Asimismo, añadió sobre su salida: “Ese fue el explosivo para salir de la forma en que salí de Millonarios; al final, después de todo esto, tomé la decisión de no seguir más en el club porque tenía que enfocarme y trabajar en mí, no puedo darle esto a Millonarios, a los jugadores jóvenes y a la hinchada, y por eso decidí hacerme a un lado”.

Fredy Guarín le envió guiño a Millonarios tras el anuncio de Falcao García como nuevo refuerzo

Por lo pronto, el plantel actual se refuerza de cara a los nuevos retos. El medio campo suma las incorporaciones de Mateo García, proveniente de Once Caldas, y el chileno Rodrigo Ureña de Universitario de Perú, a lo que se añade la continuidad de Dewar Victoria y Steven Vega, que buscarán mejorar tras un semestre de bajo rendimiento.

Al frente del plantel estará el director técnico Hernán Torres, encargado de perfilar una escuadra competitiva para clasificar en el ámbito internacional. Por ahora, se mantiene la expectativa respecto al futuro de Guarín y la posibilidad de que vuelva a sumarse a las filas del equipo bogotano.

