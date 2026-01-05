Johan Mojica apareció en video del Mallorca usando la misma sudadera que tenía Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

En redes sociales se viralizó la indumentaria del RCD Mallorca, equipo del jugador de la selección Colombia, Johan Mojíca, al ser la misma utilizada por Nicolás Maduro durante su detención - crédito X

La detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas de seguridad nacionales ha desatado una oleada de reacciones tanto políticas como sociales, cuyos ecos se han extendido hasta el fútbol español y el ámbito comercial. El arresto, realizado durante la madrugada del 3 de enero, coincidió con la difusión de una fotografía oficial en la que el exdictador venezolano aparece portando una sudader gris de Nike.

Esta imagen, divulgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social y replicada en X, se viralizó de inmediato y se convirtió en objeto de todo tipo de comparaciones, bromas y análisis en plataformas sociales, mientras el mundo aguardaba detalles sobre el futuro político de Venezuela.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fenómeno mediático asociado a la vestimenta de Maduro encontró un inesperado eco en el fútbol español. Al día siguiente de la captura, los jugadores del RCD Mallorca arribaron al estadio de Son Moix con una sudadera casi idéntica a la que llevaba el exmandatario venezolano, justo antes de disputar el partido frente al Girona.

El club compartió en sus redes sociales el video habitual de la llegada del equipo, en el que se observa que la equipación coincide en color, forma, cremalleras, detalles en negro y marca, si bien está personalizada con el escudo del club en el pecho, a diferencia de la prenda de Maduro. En la pieza audiovisual se destacó la presencia del jugador de la selección Colombia Johan Mojíca, que combinó la indumentaria con un bolso Louis Vuitton de color rojo.

Johan Mojíca con la sudadera de indumentaria del Mallorca, que es la misma con la que detuvieron a Nicolás Maduro en Venezuela - crédito RCD Mallorca

El interés por la indumentaria trascendió lo anecdótico, afectando directamente al mercado. La sudadera gris de Nike quedó agotada en la web de la marca, un fenómeno atribuido tanto a la coincidencia entre la fotografía de Maduro y el atuendo de los futbolistas como a la inminencia de las festividades de Reyes.

Sudadera Nike y su valor en el mercado - crédito Nike

En varios países, el producto aún está disponible en algunas tiendas físicas, pero la demanda ha aumentado de forma significativa tras la exposición mediática. La sudadera, vendida como conjunto de dos piezas, tiene un precio de USD 160 (600.000 pesos colombianos), según la tienda oficial de Nike

En la descripción comercial publicada por la empresa, se destaca: “Nuestros pantalones Tech Fleece ofrecen una comodidad superior con nuestro tejido Fleece suave por ambos lados. Tienen un ajuste relajado y un dobladillo abierto con cordones elásticos para cambiar el estilo con base en los tenis”.

El modelo está confeccionado con una mezcla de poliéster reciclado y algodón orgánico, buscando reducir emisiones de carbono y limitar el uso de agua y químicos respecto a materiales convencionales. Además, el poliéster reciclado disminuye residuos y emisiones en un 30% respecto al poliéster virgen, según detalla la firma.

Mallorca cayó en su primer partido del 2026

Resultado del partido entre RCD Mallorca vs. Girona - crédito Mallorca

El Mallorca ha iniciado el año con una derrota que compromete su futuro en la Liga, después de caer por 2-1 ante el Girona. La reacción del público en Son Moix, insatisfecho por la imagen ofrecida, evidenció el descontento creciente en torno al equipo y la preocupación por la posibilidad de descender. La actuación del plantel, sumada a errores en portería, dejó al conjunto local sin margen para distanciarse de la zona de peligro, justo cuando restaba un único encuentro para completar la primera vuelta.

El partido, marcado por bajas temperaturas y un contexto anímico complicado —con un sentido minuto de silencio en memoria de Miquel Contestí al inicio—, tuvo su punto de quiebre en el tramo final. Varios espectadores abandonaron el estadio tras el segundo tanto del Girona, que llegó con un penalti provocado por Leo Román tras quedarse a mitad de camino en una salida y derribar a Vanat en el área. El propio Vanat transformó el penalti. Este desenlace provocó indignación en las gradas.