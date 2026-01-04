Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

La edición 2026 del Rally Dakar contará con la presencia de un colombiano en la categoría de Classic en Arabia Saudita - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Dio inicio el Rally Dakar, la competencia de automovilismo más peligrosa del mundo por la travesía que deben afrontar sus pilotos, con miles de kilómetros en recorridos llenos de riesgos en el desierto, que ha cobrado muchas vidas en la competencia y accidentes impresionantes.

Para esta ocasión, un colombiano afrontará el reto de la categoría Classic Dakar, que tiene su nivel de dificultad y mucha destreza al frente del volante, siendo acompañado por un argentino en un reto enorme y que no es la primera vez que participa en la carrera.

Rally Dakar con sabor colombiano

El piloto colombiano Javier Vélez, de 70 años, competirá en el Rally Dakar 2026, que se celebrará en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero. Vélez hará su debut en la categoría Rally Classic, acompañado por el navegante argentino Gastón Mattarucco a bordo de un Toyota Land Cruiser J100 número 706.

Este regreso de Vélez al Dakar se da tras su paso por la categoría de vehículos UTV, optando ahora por una experiencia distinta en una división que privilegia el ambiente comunitario y el uso de autos históricos. Mattarucco, gerente de GM Motorsport y experimentado en rally raid a nivel latinoamericano, aportará su conocimiento técnico al binomio sudamericano.

Javier Vélez, a sus 70 años, sigue peleando en el Rally Dakar y buscando una buena presentación - crédito Comité Olímpico Colombiano

Ambos pilotos realizaron ensayos previos en las cercanías de Yanbu, reportando sensaciones positivas con el vehículo. “Nos gustó. Tiene mucho control, sobre todo en la velocidad y la regularidad, pero hay que acostumbrarse y todos los días hay que mejorar. El coche es confortable”, expresó Vélez tras los test, según el medio argentino Campeones. El modelo que conducirán pertenece al Periodo C (1997–2005) y cuenta con un motor de 240 caballos de fuerza.

La edición 48 del Rally Dakar contempla un prólogo y 13 etapas, sumando un total de 7.994 kilómetros para los coches, de los cuales 4.840 serán tramos cronometrados. La ruta parte y finaliza en Yanbu, e incluye campamentos y diferencias de kilometraje entre motos y coches en algunos tramos, como en la cuarta y quinta etapas. El evento también contempla una jornada de descanso.

Vélez afrontará el desafío de readaptarse a la modalidad de regularidad y a la convivencia propia de la comunidad Classic. “Aún no conozco el recorrido de Classic y tendré que actualizar el tema de la regularidad que dominaba a los 20 años, pero creo que la comunidad del Classic es más amigable y tiene menos ansias de podio. Van al Dakar a gozar de la experiencia”, relató el piloto, citado por El País.

Javier Vélez ahora afrontará el Classic Dakar, una categoría de alto nivel y un nuevo reto para el colombiano en el Rally - crédito Comité Olímpico Colombiano

Recorrido del rally Dakar:

3 de enero, prólogo: Yanbu - Yanbu, 98 km

4 de enero, 1ª etapa: Yanbu - Yanbu, 518 km

5 de enero, 2ª etapa: Yanbu - AlUla, 504 km

6 de enero, 3ª etapa: AlUla - AlUla, 666 km

7 de enero, 4ª etapa: AlUla - Vivac campamento, 492 km para las motos, 526 km para los coches

8 de enero, 5ª etapa: vivac campamento - Hail, 417 km para las motos, 428 km para los coches

9 de enero, 6ª etapa: Hail - Ryad, 920 km

10 de enero: jornada de descanso

11 de enero, 7ª etapa: Ryad - Wadi ad-Dawasir, 876 km

12 de enero, 8ª etapa: Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir, 717 km

13 de enero, 9ª etapa: Wadi ad-Dawasir - vivac campamento, 540 km para las motos, 531 km para los coches

14 de enero, 10ª etapa: vivac campamento - Bisha, 417 km para las motos, 469 km para los coches

15 de enero, 11ª etapa: Bisha - Al Henakiyah, 882 km

16 de enero, 12ª etapa: Al Henakiyah - Yanbu, 718 km

17 de enero, 13ª etapa: Yanbu - Yanbu, 141 km

El Rally Dkar 2026 comenzó en la región de Yanbu, en Arabia Saudita, con la carrera de prólogo - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Categorías del Dakar Classic

Periodo A: Vehículos producidos antes del 1 de enero de 1986

Periodo B: Vehículos 1986 - 1996

Periodo C: Vehículos 1997 - 2005

Grupos

H1: Velocidad media baja

H2: Velocidad media moderada

H3: Velocidad media intermedia (+15% de velocidad promedio)

H4: Velocidad media alta (+30% de velocidad promedio)