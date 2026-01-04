El ciclista Diego Pescador habló sobre el video viral con Lupita, la guacamaya gregaria que lo acompañó a entrenar en una vía del Quindío

Scarponi (de forma parecida a Pescador) también solía ser acompañado por otro guacamayo cuando salía a entrenar: Frankie - créditos @michele.scarponi/IG | @diegopescador.21/IG

Uno de los momentos más virales en redes sociales para el final de 2025 en Colombia lo dejó una guacamaya que se hizo famosa por ser una conocida como “gregaria” de los ciclistas que salen a entrenar en las vías del municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío (Eje Cafetero).

Uno de ellos fue el ciclista colombiano Diego Pescador, integrante del Movistar Team que mientras realizaba su entrenamiento del 31 de diciembre pudo tener una vista privilegiada, puesto que esta ave de plumaje amarillo y azul (Ara ararauna) salió de la nada y voló a su lado.

A raíz de esto y de la inmediatez de las redes, la grabación que hizo uno de los compañeros que pedaleaba con Pescador, y el deportista quindiano dejó su testimonio de lo que fue el momento en diálogo con Noticias Caracol Ahora.

“Salimos a, a hacer el fondito del año ya para después del 2025 como siempre lo hacemos. Y nada, con la grupeta y los pelados, los chicos, y mirá que casualmente ya llevábamos cuatro horitas, nos faltaba ya una horita de entreno, cuando precisamente, parce, estábamos tirando así en fila india”, inicia su relato el ciclista oriundo del municipio de Quimbaya (Quindío).

Más adelante él agregó: “Justamente me tocó el relevo a mí y yo pasé cuando salió la Lupita por un costado y no, mejor dicho... Es decir, casi que me lo llevo porque me daba miedo con ella”, detalló Pescador, “pasaba como por delante de la rueda delantera”.

El video se compartió en redes el 31 de diciembre de 2025 - créditos @quindiociclismo_col/IG y @diegopescador.21/IG

Debido a este último detalle, el ciclista se refirió a lo que fueron algunos comentarios en la cuenta del portal Quindío ciclismo en Instagram (y que junto a él compartieron el video), en los que decían que el video era hecho con inteligencia artificial (IA).

“Mucha gente decía: «No, es que es inteligencia artificial, porque se ve que la cola toca la rueda», no sé qué. Pero no, en ningún momento es artificial", aclaró Pescador.

El pedalista colombiano calificó lo ocurrido como “impresionante”, porque como describió, justo en ese momento “el compañerito que me había acabado de dar el relevo, él inmediatamente sacó el teléfono y empezó a hacer la toma de video y fue tanto tiempo que al final ya pasó un minuto, ya casi dos minutos y ya cortó el video”.

Lo que no se sabía hasta el momento de la entrevista era que Lupita siguió junto al pelotón un buen tramo, además de que siempre iban a alta velocidad, casi a 50 kilómetros por hora, mencionó el corredor.

“El animalito siguió prácticamente tres kilómetros y medio aproximadamente. Ya llegué al municipio de Calarcá, yo seguí mi curso, seguimos el curso y él (ella) ya se devolvió”, agregó Pescador.

Diego Pescador adelante su preparación en Colombia de cara a lo que será su temporada en el 2026 - crédito @diegopescador.21/IG

Las comparaciones con el ciclista italiano Michele Scarponi y su amigo inseparable, el guacamayo Frankie

El periodista Pablo Arango Robledo le preguntó a Diego Pescador sobre uno de los comentarios que se leyeron en redes sociales, en las que se recordó al ciclista italiano Michele Scarponi, que murió en un accidente de tránsito cuando entrenaba el sábado 22 de abril de 2017.

El pedalista que corría para el equipo Astana (y en ese momento era compañero de Miguel Ángel ‘Superman’ López) compartió un video en el que mostró que un guacamayo llamado Frankie lo acompañaba en sus entrenamientos, de manera similar a lo que le pasó a Pescador.

“Sin duda era un ciclista reencarnado, qué hermoso”, fue uno de los comentarios.

El ciclista italiano compartió el video en su cuenta de Instagram - crédito @michele.scarponi/IG

En tanto que el exciclista profesional italiano Aleesandro Proni dejó un mensaje que recibió decenas de reacciones por parte de los demás usuarios.

“Me gusta pensar que Scarponi vino a decirte: «¡Chico, en 2026 demostrarás quién eres!» (Mi piace pensare che Scarponi sia venuto a dirti “ragazzo nel 2026 farai vedere chi sei!”)“, indicó Proni.

Por todo lo anterior, Pescador respondió: “Para mí un placer de que me comparen con una leyenda como lo fue Scarponi”.

El ciclista de 37 años fue arrollado por el conductor de un vehículo particular el 22 de abril de 2017 - crédito Cristian Ballarini/ANSA via AP

La reacción de Pescador el darse cuenta de que se hizo viral en toda Colombia por el video

Pescador explicó que luego de compartir el video en una historia, junto con “el chico de Quindío Ciclismo, David López, me dijo: ‘No, vamos a subirlo al Instagram en un reel normal’, y yo (le dije): ‘Ah, pues hágale, subámoslo normal’. Cuando, bueno, eso fue viral”.

“Yo me fui a dormir normal, pasé el año nuevo con la familia, cuando al otro día veo semejante que ya llevaba como 70.000 likes. Y yo: ‘¿Cómo?’. Y la verdad, no me lo esperaba (...) Ha sido una, una locura, pero pa’ qué, bonito".