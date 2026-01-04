Deportes

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

La continuidad del delantero estaría próxima ser confirmada por el Verdolaga, que jugará la Copa Sudamericana en 2026 y defiende el tricampeonato de la Copa Colombia

Alfredo Morelos quiere disputar la
Alfredo Morelos quiere disputar la Copa Sudamericana y los torneos colombianos con Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

La permanencia de Alfredo Morelos en Atlético Nacional hasta 2028, tras un acuerdo millonario con Santos, ha quedado envuelta en una disputa legal que podría modificar de fondo el traspaso del delantero colombiano.

El club antioqueño, que contempla a Morelos como figura clave de su proyecto deportivo, se encuentra a la espera de que se destrabe una negociación que, en principio, estaba cerrada económicamente, pero que ahora depende de la resolución de pleitos contractuales que llegaron al ámbito de la FIFA, según Globo Esporte de Brasil.

Santos admitió mantener una deuda con el jugador, aproximadamente de USD 1,4 millones. Esta situación llevó a Morelos a notificar de manera oficial la rescisión unilateral de su contrato, que tenía vigencia hasta diciembre de 2026, luego de no recibir respuesta a reiterados intentos de diálogo por parte del club paulista, Ge Globo.

El atacante, que no se presentó junto al resto del plantel en el complejo Rei Pelé, alegó incumplimientos salariales graves y, según su entorno, estaría habilitado para negociar como agente libre con cualquier institución.

Alfredo Morelos llegó en 2024
Alfredo Morelos llegó en 2024 a las filas de Atlético Nacional - crédito David Jaramillo / Colprensa

La directiva del Santos Futebol Clube difundió una nota afirmando que “fue sorprendida por la ausencia del atleta Alfredo Morelos en el inicio de la pretemporada del elenco profesional”, y añadió que “el jugador fue debidamente comunicado, así como los demás integrantes del plantel, respecto a la fecha y hora fijadas para el reinicio de actividades”.

La entidad de Brasil dejó constancia de que no recibió ninguna oferta formal por el delantero y que parte de las exigencias planteadas por el entorno del jugador “no resultan pertinentes”, lo que trabó el avance de las negociaciones. Ante la falta de acuerdo, el caso fue elevado al área jurídica del club.

Según 365Scores, el club verdolaga ya tenía pactado pagar 2,3 millones de dólares para adquirir el 60% de los derechos económicos de Morelos; sin embargo, la existencia de un litigio podría dilatar esa transferencia o incluso modificar su naturaleza: si la FIFA falla a favor del jugador, el traspaso podría concretarse sin costo de traspaso alguno y Atlético Nacional negociaría directamente con un agente libre.

Alfredo Morelos ha sido protagonista
Alfredo Morelos ha sido protagonista en los tres últimos títulos de Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/X

El buen rendimiento de Morelos en Atlético Nacional refuerza el interés del club colombiano. El delantero acumuló 21 goles y 14 asistencias en 64 partidos durante la temporada 2025, y desde su arribo a Medellín en la segunda mitad de 2024, lleva 32 goles y 16 asistencias en 92 presentaciones.

Morelos recibió ofertas desde México, pero su intención siempre fue continuar como referencia en el ataque verdolaga. Paralelamente, la coyuntura deportiva de Santos sufrió variaciones: la institución ya renovó a Neymar, cerró la llegada de Gabigol y avanzó en negociaciones por Rony, procedente de Atlético Mineiro, lo cual dejarían sin lugar a Alfredo en la nómina titular del Peixe.

El nuevo portero de Atlético Nacional para pelear la titular con David Ospina

Kevin Cataño se quedaría en
Kevin Cataño se quedaría en Atlético Nacional para la temporada 2026, pese a las versiones respecto a que sería enviado a préstamo - crédito @PSierraR/X

Atlético Nacional acelera su actividad en el mercado y ultima la incorporación de Kevin Cataño como nuevo portero para la próxima temporada. El joven guardameta, de 22 años, se destacó con el Real Cundinamarca en la segunda división en 2025, sobresaliendo especialmente durante la final del segundo semestre frente al Cúcuta, donde atajó dos penales en el partido de vuelta.

Cataño permanecería en Nacional para 2026, ya que el club no contempla cederlo a préstamo. El arquero deberá disputar la titularidad con David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquínez, quien proviene de las divisiones inferiores y cuenta con experiencia en la selección sub-20 de Colombia.

El periodista Felipe Sierra informó que Atlético Nacional tomó ventaja en la negociación por el jugador, considerado una promesa tras su rendimiento en las fases decisivas del campeonato con el equipo cundinamarqués.

Ahora está pendiente la decisión final de Kevin Cataño, quien deberá resolver si afronta el desafío de competir dentro del plantel antioqueño o busca ser cedido para sumar minutos ante la fuerte competencia en la portería, donde Ospina y Chipi Chipi Castillo ocupan los primeros puestos.

