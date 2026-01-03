Junior y Santa Fe, en alerta por escasa compra de boletas para la Superliga

Junior de Barranquilla y Santa Fe jugarán por la Superliga en la temporada 2026 - crédito Colprensa

La Superliga será el torneo con el que se abra la temporada 2026 del fútbol colombiano, que pese a no confirmar el calendario de todas las competencias para el año, cuenta con fechas programadas en Barranquilla y Bogotá, para coronar al mejor de los campeones de 2025.

Sin embargo, Junior y Santa Fe sufren por la baja venta de boletería para los dos encuentros, que serán el 15 y 21 de enero, cuando se entregará el primer trofeo de la campaña, además de un premio económico y la alegría de iniciar el año dando una vuelta olímpica.

Quedan pocos días para el encuentro entre barranquilleros y bogotanos, recordando que será el último juego en el estadio Metropolitano, pues pasará a fase de construcción para la ampliación de capacidad a 60.000 espectadores, de cara a la final de la Copa Sudamericana en noviembre.

Boletería del Junior

Los barranquilleros no solo volvieron a salir campeones del fútbol colombiano tras dos años de espera, sino que sintieron nuevamente el apoyo de los aficionados en las graderías, pues durante buena parte de los partidos del segundo semestre se vieron las tribunas prácticamente vacías.

Por desgracia, para la Superliga solo van 5.800 boletas vendidas para el Junior en el duelo de ida, en el estadio Metropolitano y a dos semanas del encuentro el 15 de enero, lo que llama la atención porque el club, el 16 de diciembre, se coronó con la undécima estrella y armó toda una fiesta en la ciudad.

La información fue entregada por Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo del club, citado por el periódico El Heraldo, recordando que los precios de las entradas para el juego de ida van desde 150.000 pesos en la tribuna occidental, 80.000 pesos en oriental y $50.000 para norte y sur.

Por otro lado, los partidos de la Superliga no entran en el plan de abonos del Junior, que informó que se venderán los ingresos para los 10 encuentros como local de la Liga BetPlay, en el estadio Romelio Martínez, y tres de la Copa Libertadores en el Jaime Morón de Cartagena.

Se espera que la venta aumente en los próximos días, pues será el último partido en el Metro antes de las obras, cuyo nuevo escenario se entregará para noviembre, el resto de juegos pasarán al Romelio, que es la antigua casa de los tiburones hasta 1986, cuando se mudaron a su actual casa.

Santa Fe preocupa para la Superliga

Iniciando la última parte de la pretemporada 2026, los rojos trabajan arduamente para demostrarle a sus aficionados que pueden volver a pelear por la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, ya que en el segundo semestre la irregularidad fue protagonista y eso les costó la eliminación en cuadrangulares y cuartos de la Copa Colombia.

Según el periodista Miguel París, Santa Fe apenas lleva 600 abonos vendidos para el primer semestre de 2026, lo que preocupa porque el club inició con el proceso el 16 de diciembre, pero los aficionados mostraron su descontento por los precios y el paquete de compromisos en la temporada.

Para empezar, no se tuvieron en cuenta los juegos de la Copa Libertadores, solo los nueve compromisos de la Liga BetPlay y la final de Superliga, el resto saldrá con boletas sueltas en marzo, sumado a que los valores para cada tribuna son considerados elevados para los hinchas.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, dijo en Caracol Radio cuál es la cantidad de abonados suficientes para que la venta sea todo un éxito y no arriesgue las finanzas del club: “El número óptimo para comprometer y no poner en riesgo el funcionamiento de la empresa, serían unos 20.000”.