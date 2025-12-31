Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”

Jhon Arias sigue sin brillar con el Wolverhampton en la Premier League, que es último con tres puntos y viene de empatar 1-1 ante Manchester United - crédito Phil Noble/REUTERS

El Wolverhampton sumó un empate 1-1 frente al Manchester United en Old Trafford en la última jornada de la Premier League, un resultado que detiene su cadena de derrotas, aunque mantiene la inquietud por la mala campaña del equipo, con los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera siendo protagonistas en la visita.

Sin embargo, Arias no se vio conforme con el resultado y lamentó la temporada de su club, al que arribó en julio para ser figura, como lo fue en Fluminense, y hasta el momento no sabe lo que es ganar un encuentro en la liga inglesa, además de no marcar gol ni asistencia.

Con respecto al compromiso de la fecha 19 de la Premier, ambos futbolistas fueron determinantes en suelo inglés: Arias participó activamente en las acciones ofensivas, mientras que Mosquera brilló en labores defensivas y estuvo cerca del gol en varias ocasiones.

“Por debajo de las expectativas”

Tras el partido, Jhon Arias hizo un balance autocrítico sobre el desempeño del grupo en la Premier League: “No es un secreto que hemos tenido una primera parte de la temporada por debajo de las expectativas del equipo y de la liga, no hemos estado a la altura. Tenemos un muy buen grupo y esperamos que en 2026 tengamos una mejor cara y en los que vengan los resultados”.

Además, opinó sobre el empate: “El resultado ante Manchester United nos ayuda mucho y esperamos mejorar de cara al próximo año”, aunque pese al resultado, el ambiente dentro del Wolverhampton sigue siendo tenso, tanto entre los aficionados como en la directiva. Los números reflejan la dificultad del momento: el club apenas suma tres puntos y permanece en la parte baja de la tabla.

Jhon Arias y Wolverhampton siguen en zona de descenso en la Premier League, aunque le hicieron un buen partido al Manchester United - crédito Phil Noble/REUTERS

En lo individual, Arias respondió a los rumores que lo vinculan con un regreso a Brasil en la próxima temporada, donde fue la figura de Fluminense entre 2021 y 2025, ganando la Copa Libertadores 2023 y Recopa Sudamericana 2024: “Son normales los rumores, significa que he dejado buena impresión”.

El futbolista remarcó el cariño que siente por el Flu, club que le permitió consolidarse en Sudamérica, pero también subrayó su compromiso actual: su atención está puesta en el Wolverhampton, equipo que, según él, “lo necesita en este momento” y donde busca lograr presentaciones destacadas.

Jhon Arias fue la figura del Fluminense durante cuatro años y ahora suena para volver a Brasil en 2026 - crédito Phelan M. Ebenhack/AP

A pesar de la incertidumbre sobre el rumbo del club, Arias enfatiza las demandas de la Premier League y reafirma su intención de aportar al máximo en un entorno que exige resultados inmediatos y un esfuerzo sostenido de todos los integrantes del plantel.

Empate agridulce para ambos equipos

El encuentro fue intenso desde el inicio, con un Manchester United que presionó alto y abrió el marcador por intermedio de Joshua Zirkzee, tras una jugada impulsada por Ayden Heaven. Los Wolves igualaron antes del descanso, con varias llegadas de Mosquera por la banda derecha y remates de Arias desde media distancia que obligaron a exigirse al arquero rival, Senne Lammens.

En la segunda mitad, el Wolverhampton se mostró más ambicioso y generó oportunidades claras, especialmente de la mano de Mosquera, aunque la falta de efectividad impidió un segundo gol. Hacia el final, un tanto del Manchester United fue anulado por fuera de juego, lo que sostuvo el empate.

Este punto deja a los Wolves comprometidos en la lucha por no descender, sin salir del fondo de la tabla en lo que va de la temporada 2025/2026, y complica al conjunto local en su aspiración a clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada, pues es quinto con 30 puntos y, por ahora, afuera de los puestos de la Champions League.