Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

La selección colombiana masculina de fútbol en 2025 mantuvo su protagonismo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el equipo avanzó posiciones en la tabla, consolidando su juego defensivo y logrando victorias clave frente a rivales directos.

Varios jugadores jóvenes ganaron relevancia en el plantel, complementando la experiencia de figuras consagradas y alimentando la expectativa de clasificación directa a la cita mundialista.

Por su parte, la selección femenina de Colombia atravesó un año significativo, con participación destacada en la Copa América y en amistosos internacionales. Las futbolistas lograron resultados positivos ante equipos de alto nivel, mostrando avances tácticos bajo la conducción técnica de Ángelo Marsiglia.

El desarrollo de nuevas promesas sumó recambio generacional al grupo, mientras referentes mantuvieron un papel protagónico en la ofensiva y el liderazgo dentro del conjunto.

Colombia clasificó al mundial del 2026

La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer por 3-0 a Bolivia en Barranquilla, alcanzando 25 puntos y garantizando su cupo con una fecha de anticipación. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo evitó así la presión de definir su pase en la última jornada.

Durante la segunda mitad de las Eliminatorias, la Tricolor atravesó una racha de seis partidos sin victorias, incluyendo empates ante Perú y Argentina, y derrotas frente a Ecuador, Brasil y Uruguay. Esta serie de resultados la mantuvo en la sexta posición, el último puesto de clasificación directa, hasta el triunfo decisivo sobre Bolivia.

El camino de Colombia comenzó con una victoria sobre Venezuela gracias a un gol de Rafael Santos Borré, seguido de un empate ante Chile.

En la tercera fecha, James Rodríguez marcó su primer gol en la Eliminatoria frente a Uruguay, aunque el partido terminó igualado 2-2. Posteriormente, el equipo sumó tres empates consecutivos y cayó al quinto lugar.

Uno de los momentos más destacados fue la remontada ante Brasil en Barranquilla, donde Luis Díaz anotó dos goles en cinco minutos, poco después de la liberación de su padre tras un secuestro. Este resultado significó la primera victoria de Colombia sobre Brasil en la historia de las Eliminatorias Conmebol.

La Tricolor mantuvo el tercer puesto tras vencer a Paraguay y empatar con Perú, pero perdió el invicto al caer ante Bolivia en La Paz. En la segunda vuelta, el equipo goleó 4-0 a Chile con tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra, pero luego sufrió derrotas ante Uruguay y Ecuador, y una caída agónica frente a Brasil.

En la recta final, Colombia empató 2-2 con Paraguay y 0-0 con Perú, en medio de rumores de conflictos internos que fueron desmentidos por los protagonistas. El empate 1-1 ante Argentina en Buenos Aires extendió la sequía de triunfos, pero la clasificación se selló con la goleada sobre Bolivia, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero.

A lo largo de las 17 fechas disputadas, Luis Díaz fue el máximo goleador colombiano con 7 tantos, seguido por James Rodríguez con 3 y Jhon Durán y Rafael Santos Borré con 2 cada uno. El equipo cerrará su participación visitando a Venezuela, ya sin la presión de buscar puntos para la clasificación.

Subcampeonato Copa América Femenina 2025

La Selección Colombia femenina alcanzó el subcampeonato en la Copa América 2025 tras una final memorable ante Brasil, que se definió en la tanda de penales en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

El equipo colombiano, que había logrado mantener la ventaja en tres ocasiones a lo largo del encuentro, terminó cediendo ante la experiencia y eficacia de la selección brasileña, que sumó así su noveno título continental.

En el desenlace del partido, la igualdad persistió incluso en la serie de penales. Durante los primeros cinco cobros, tanto Marta como Angelina fallaron para Brasil, mientras que Manuela Paví y Leicy Santos erraron para Colombia. La definición se extendió hasta la séptima ejecución, cuando Jorelyn Carabalí no logró convertir, permitiendo que Brasil se consagrara campeón.

Este resultado consolida a Brasil como la selección más laureada de la Copa América femenina, con nueve títulos y solo un subcampeonato. Argentina permanece en el segundo lugar histórico con un trofeo, mientras que Colombia suma ya cuatro subtítulos, dos de ellos consecutivos tras la final perdida en 2022 por 0-1.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la alternancia en el marcador y la intensidad de las acciones. Linda Caicedo abrió la cuenta para Colombia a los veinticinco minutos, culminando una jugada colectiva al borde del área rival. La respuesta brasileña llegó al cierre de la primera parte, cuando Angelina igualó el marcador desde el punto penal.

La segunda mitad mantuvo la emoción. Al minuto sesenta y nueve, un autogol de Tarciane devolviendo el balón a su portera puso nuevamente en ventaja a Colombia. Sin embargo, al minuto ochenta, Brasil empató tras una asistencia de Marta y la definición de Amanda Gutierres.

En el tramo final, una contra liderada por Linda Caicedo permitió a Mayra Ramírez marcar el tercer gol colombiano a los ochenta y ocho minutos. Cuando parecía que el título estaba cerca, Marta igualó el partido 3-3 con un remate de media distancia en el tiempo añadido (90+6’).

En la prórroga, Brasil volvió a adelantarse al minuto ciento cinco, cuando Angelina desbordó por la izquierda y envió un centro que Marta transformó en su segundo gol de la noche. Colombia no se rindió y, a los ciento quince minutos, un tiro libre ejecutado por Leicy Santos se colgó en el ángulo derecho del arco brasileño, forzando la definición por penales.

Este subcampeonato representa el cuarto en la historia del fútbol femenino colombiano y el segundo consecutivo, consolidando a la Selección Colombia como una de las protagonistas del continente.