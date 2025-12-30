Millonarios y Cúcuta Deportivo tendrán amistosos de primer nivel: así será la pretemporada de algunos clubes colombianos

Millonarios volverá a prácticas para el 3 de enero de 2026, cuando entre en la recta final de la pretemporada - crédito Millonarios FC

A falta de que salga el calendario oficial de competencias para 2026 en el fútbol colombiano, los equipos de la Liga BetPlay se preparan con poco tiempo para la competencia, así como aquellos que irán a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en la campaña.

Es por eso que se confirmó un torneo amistoso con seis clubes colombianos, que se medirán ante nada menos que conjuntos del fútbol argentino, así como invitados de Venezuela, Uruguay, Perú y Chile, en un certamen de poca duración y con varios compromisos.

Queda por saber la fecha exacta para el inicio de la Liga BetPlay, pues solo se sabe la de la Superliga entre Junior de Barranquilla y Santa Fe, que es uno de los invitados a la competencia de preparación y solo disputará un juego, previo a su duelo por el primer título de 2026.

Amistoso para clubes colombianos

Por el momento, una de las versiones no confirmadas es que la Liga BetPlay iniciaría a mediados de enero, entre el viernes 16 y lunes 19, así que es poco el tiempo que los clubes tienen para terminar de armar sus plantillas y prepararse de la mejor manera, en especial los que vienen de las finales.

Se confirmó que el canal ESPN realizará la Serie Colombia y la Serie Río de la Plata, dos torneos amistosos que unirán a clubes de Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay y Chile, jugando tanto en territorio charrúa como en el país cafetero, con tres ciudades para acoger el certamen.

Cúcuta Deportivo, recién ascendido a la Liga BetPlay, tendrá pretemporada ante clubes argentinos en 2026 - crédito Espn

El formato del campeonato es una serie de compromisos, en el que cada club puede tener de a uno o dos juegos en pocos días, la mayoría se realizarán en Uruguay y algunos en Colombia, en los estadios de Techo, Pascual Guerrero y Palmaseca, con invitados internacionales.

Millonarios y Cúcuta se medirán a equipos argentinos, con los azules enfrentando a dos de las instituciones más ganadoras de ese país y a nivel internacional, que son nada menos que River Plate e Independiente de Avellaneda, a este último no lo ve desde la Copa Libertadores 2018.

Seis clubes fueron invitados a la Serie Colombia, torneo amistoso y con Millonarios midiéndose a River e Independiente - crédito Espn

De otro lado, el resto de invitados colombianos son Santa Fe, que solo tendrá un partido, al igual que el Deportivo Cali y el América, mientras que Once Caldas jugará ante las dos escuadras de la capital vallecaucana, como parte de su pretemporada y a pocos días del inicio del campeonato profesional.

Partidos clubes colombianos

Santa Fe vs. Deportivo Táchira: 9 de enero, hora por confirmar

Deportivo Cali vs. Once Caldas: 10 de enero, 6:00 p. m.

River Plate vs. Millonarios: 11 de enero, 7:00 p. m.

Millonarios vs. Independiente: 13 de enero, 7:00 p. m.

San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: 14 de enero, 7:00 p. m.

América de Cali vs. Once Caldas: 14 de enero, 7:00 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Huracán: 16 de enero, 4:15 p. m.

Horarios de la Superliga

Con respecto al fútbol colombiano, la Dimayor tendrá una reunión con el Gobierno nacional para definir algunos temas de seguridad, tras los desmanes de la final de la Copa Colombia, y que sería el 5 de enero, así que después de esa fecha se conocería el calendario de todas las competencias.

Afiche del partido de la Superliga entre Junior FC vs. Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

Pese a eso, se anunciaron las fechas para los dos compromisos de la Superliga, en la que Junior de Barranquilla y Santa Fe definirán al mejor de los dos campeones de la Liga BetPlay 2025, recordando que se intercambiaron las sedes porque el estadio Metropolitano entrará en obras a partir de enero.

El primer juego será el jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. en la capital del Atlántico, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 21 del mismo mes en el estadio El Campín, donde se coronará al nuevo campeón de la competencia.