Deportes

Luis Díaz estaría en la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, según medio británico

El colombiano ha marcado 13 goles y ha dado siete asistencias en 22 partidos jugados en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich, la Copa Mundial de la FIFA puede catapultar su candidatura

Guardar
Luis Díaz se valorizó en
Luis Díaz se valorizó en Bayern Múnich tras ser transferido desde el Liverpool de Inglaterra - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

El panorama del Balón de Oro 2026 se presenta más abierto que nunca tras la consolidación de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Su rendimiento sobresaliente en la Bundesliga y su aporte clave en la Liga de Campeones han generado expectativas crecientes sobre la posibilidad de que el colombiano ingrese, y compita con fuerza, en la lista de candidatos al premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

A la relevancia de sus actuaciones en el club bávaro se suma el hecho de que Díaz jugará por primera vez una Copa Mundial de la Fifa este verano, lo que amplifica sus opciones de destacar en la consideración global de los votantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el ranking actualizado por el portal GOAL a finales de noviembre de 2025, la carrera por el Balón de Oro refleja un escenario repleto de contendientes de alto perfil y con trayectorias ascendentes.

En su reporte, sostiene que la temporada europea alcanza su punto medio, con “las clasificaciones de poder del Balón de Oro bien en marcha mientras seguimos a los posibles ganadores durante las próximas semanas y meses”.

Luis Díaz celebra uno de
Luis Díaz celebra uno de sus 13 goles en la primera parte de la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

El listado de favoritos según GOAL sitúa al delantero inglés Harry Kane —figura del Bayern Múnich— en la primera posición. Sus cifras impactan: treinta y cinco goles y tres asistencias, junto al título en la DFL-Supercup. A Kane lo escoltan el noruego Erling Haaland (Manchester City), en pleno “modo Terminator” con treinta y ocho goles y seis asistencias, y Kylian Mbappé (Real Madrid), quien suma treinta y cuatro goles y ocho asistencias y sigue persiguiendo su primer Balón de Oro tras años de dominio en la elite.

El octavo puesto de Luis Díaz constituye uno de los movimientos más destacados de la temporada. El colombiano acumula 13 goles y 7 asistencias, conquistó la DFL-Supercup y realizó actuaciones determinantes, como su doblete frente al PSG en Champions League. Al respecto, el informe de GOAL resalta: “Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que atrae la atención de los votantes del Balón de Oro…”.

De manera rápida, Luis Díaz
De manera rápida, Luis Díaz se convirtió en la estrella del Bayern Múnich con solo cuatro meses en el club, desde su arribo en julio de 2025 - crédito Odd ANDERSEN / AFP

El propio medio advierte que la campaña 2025-2026 se distingue por la confluencia de grandes eventos internacionales, como la Copa Mundial en América del Norte y la Copa Africana de Naciones. El texto enfatiza cómo estos torneos pueden alterar el desenlace de la carrera por el galardón, dado que el rendimiento en citas globales suele incidir en la decisión final. Esto incrementa el atractivo del caso de Díaz, a quien GOAL describe como “un serio contendiente al Balón de Oro” por la oportunidad de brillar con Colombia y consolidar su relevancia en el escenario internacional.

Por debajo de Díaz aparecen astros consagrados como Lionel Messi (Inter Miami) —quien podría entrar en la contienda tras conducir a su equipo a la MLS Cup con veintidós goles y diecinueve asistencias— y Achraf Hakimi (PSG), destacado por su desempeño como lateral derecho y su potencial rol en Marruecos, tanto en la Copa Africana de Naciones como en el Mundial.

Soccer Football - Bundesliga -
Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025 1. FC Heidenheim's Luca Kerber in action with Bayern Munich's Luis Diaz REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

El listado de los principales candidatos de GOAL se completa con Lamine Yamal (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG) y Michael Olise (Bayern Múnich), cada uno con sus propias credenciales y papel relevante tanto en sus clubes como en selecciones nacionales.

La edición anterior del Balón de Oro quedó en manos de Ousmane Dembélé, quien fue reconocido por sus actuaciones al liderar al PSG hacia la conquista de la Copa de Europa en 2025. Este precedente refuerza la influencia de la Liga de Campeones en la votación, aunque en la presente edición el protagonismo de los campeonatos internacionales podría resultar decisivo.

Temas Relacionados

Luis DíazBalón de Oro 2026GOALBayern MúnichSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Jorge Carrascal está en carpeta de un campeón italiano: vea de cuál se trata

El mediocampista, que fue campeón con Flamengo de la Copa Libertadores, suena para llegar al fútbol europeo en el mercado invernal

Jorge Carrascal está en carpeta

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Richard Ríos fue el jugador de fútbol más buscado en Google Portugal: el Benfica, el segundo equipo más buscado en el mundo

El colombiano llegó a mitad de 2025 al fútbol portugués, como la transacción más costosa en la historia del Benfica tras su destacado paso por Palmeiras

Richard Ríos fue el jugador

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

El tanto marcado a Unión Berlín, con un ajustado ángulo contra la línea de meta, y el gol ante RB Leipzig aparecen en la lista donde los aficionados elegirán el mejor

Luis Díaz, nominado por partida

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Samy Merheg, que juega para la selección del Líbano, firmó contrato hasta 2028 y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo, tras renunciar al Deportivo Pereira

Del Deportivo Pereira al fútbol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevo comandante de las Fuerzas

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Diciembre interminable en Colombia sorprende

Diciembre interminable en Colombia sorprende a los extranjeros: “¿No trabajan?”

Yina Calderón le envió mensaje a la pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón volvió a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Richard Ríos fue el jugador de fútbol más buscado en Google Portugal: el Benfica, el segundo equipo más buscado en el mundo

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales