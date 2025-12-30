Luis Díaz estaría en la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, según medio británico

Luis Díaz se valorizó en Bayern Múnich tras ser transferido desde el Liverpool de Inglaterra - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

El panorama del Balón de Oro 2026 se presenta más abierto que nunca tras la consolidación de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Su rendimiento sobresaliente en la Bundesliga y su aporte clave en la Liga de Campeones han generado expectativas crecientes sobre la posibilidad de que el colombiano ingrese, y compita con fuerza, en la lista de candidatos al premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

A la relevancia de sus actuaciones en el club bávaro se suma el hecho de que Díaz jugará por primera vez una Copa Mundial de la Fifa este verano, lo que amplifica sus opciones de destacar en la consideración global de los votantes.

De acuerdo con el ranking actualizado por el portal GOAL a finales de noviembre de 2025, la carrera por el Balón de Oro refleja un escenario repleto de contendientes de alto perfil y con trayectorias ascendentes.

En su reporte, sostiene que la temporada europea alcanza su punto medio, con “las clasificaciones de poder del Balón de Oro bien en marcha mientras seguimos a los posibles ganadores durante las próximas semanas y meses”.

Luis Díaz celebra uno de sus 13 goles en la primera parte de la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich

El listado de favoritos según GOAL sitúa al delantero inglés Harry Kane —figura del Bayern Múnich— en la primera posición. Sus cifras impactan: treinta y cinco goles y tres asistencias, junto al título en la DFL-Supercup. A Kane lo escoltan el noruego Erling Haaland (Manchester City), en pleno “modo Terminator” con treinta y ocho goles y seis asistencias, y Kylian Mbappé (Real Madrid), quien suma treinta y cuatro goles y ocho asistencias y sigue persiguiendo su primer Balón de Oro tras años de dominio en la elite.

El octavo puesto de Luis Díaz constituye uno de los movimientos más destacados de la temporada. El colombiano acumula 13 goles y 7 asistencias, conquistó la DFL-Supercup y realizó actuaciones determinantes, como su doblete frente al PSG en Champions League. Al respecto, el informe de GOAL resalta: “Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que atrae la atención de los votantes del Balón de Oro…”.

De manera rápida, Luis Díaz se convirtió en la estrella del Bayern Múnich con solo cuatro meses en el club, desde su arribo en julio de 2025

El propio medio advierte que la campaña 2025-2026 se distingue por la confluencia de grandes eventos internacionales, como la Copa Mundial en América del Norte y la Copa Africana de Naciones. El texto enfatiza cómo estos torneos pueden alterar el desenlace de la carrera por el galardón, dado que el rendimiento en citas globales suele incidir en la decisión final. Esto incrementa el atractivo del caso de Díaz, a quien GOAL describe como “un serio contendiente al Balón de Oro” por la oportunidad de brillar con Colombia y consolidar su relevancia en el escenario internacional.

Por debajo de Díaz aparecen astros consagrados como Lionel Messi (Inter Miami) —quien podría entrar en la contienda tras conducir a su equipo a la MLS Cup con veintidós goles y diecinueve asistencias— y Achraf Hakimi (PSG), destacado por su desempeño como lateral derecho y su potencial rol en Marruecos, tanto en la Copa Africana de Naciones como en el Mundial.

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025

El listado de los principales candidatos de GOAL se completa con Lamine Yamal (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG) y Michael Olise (Bayern Múnich), cada uno con sus propias credenciales y papel relevante tanto en sus clubes como en selecciones nacionales.

La edición anterior del Balón de Oro quedó en manos de Ousmane Dembélé, quien fue reconocido por sus actuaciones al liderar al PSG hacia la conquista de la Copa de Europa en 2025. Este precedente refuerza la influencia de la Liga de Campeones en la votación, aunque en la presente edición el protagonismo de los campeonatos internacionales podría resultar decisivo.