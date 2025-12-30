Deportes

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

El tanto marcado a Unión Berlín, con un ajustado ángulo contra la línea de meta, y el gol ante RB Leipzig aparecen en la lista donde los aficionados elegirán el mejor

Guardar
Berlin (Germany), 08/11/2025.- Luis Diaz
Berlin (Germany), 08/11/2025.- Luis Diaz of Munich (L) scores against goalkeeper Frederik Roennow of Union Berlin (R) during the German Bundesliga soccer match between Union Berlin and Bayern Munich in Berlin, Germany, 08 November 2025. (Alemania) EFE/EPA/Filip Singer

La temporada 2025 ha consolidado a Luis Díaz como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo, después de su traspaso al Bayern Múnich y su rápido impacto en la Bundesliga.

El extremo colombiano ha recibido doble nominación al premio al mejor gol del año, una distinción que otorga la liga alemana y en la que Díaz compite con dos de sus anotaciones, siendo el único jugador que figura por partida doble.

Ambos goles corresponden a momentos que, en poco tiempo, se han convertido en referentes del repertorio de Díaz con la camiseta del Bayern.

El primero, efectuado ante Unión Berlín, fue valorado por la Bundesliga como un “gol imposible” debido a la complejidad de la jugada y el ángulo extremadamente cerrado desde el cual definió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El remate se produjo cuando la distancia entre el balón y la línea de meta era de solo 1,8 grados, un ángulo tan exigente que, en la temporada, solo se registró un gol directo desde un tiro de esquina con menor dificultad en las cinco grandes ligas europeas.

Este tanto, con una expectativa de gol de 0,03 (es decir, solo un 3% de probabilidad de éxito), fue seleccionado entre los quince mejores del año.

El segundo gol nominado corresponde a la goleada 6-0 sobre el RB Leipzig, donde Díaz culminó una jugada colectiva con el apoyo de Serge Gnabry, que habilitó al colombiano con un pase de taco. El disparo potente de Díaz impactó el travesaño antes de cruzar la línea, en una acción que le valió el reconocimiento al mejor gol del mes de agosto. En ese mismo encuentro, Díaz asistió dos veces a Harry Kane, quien firmó un triplete y subrayó la sintonía en el ataque bávaro.

Dentro del selecto grupo de nominados al mejor gol del 2025 en la Bundesliga, figuran dieciséis jugadores, incluyendo a compañeros de Díaz como Konrad Laimer, Lennart Karl, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Raphaël Guerreiro, así como rivales destacados como Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) y Kiliann Sildillia (Friburgo).

Durante los últimos doce meses se han marcado 940 goles en 306 partidos de la Bundesliga, entre ellos los 31 de Harry Kane para el Bayern Múnich. Solo uno de estos será reconocido como el Gol del Año, una elección abierta a los aficionados a través de la aplicación oficial de la Bundesliga.

Jugadores nominados al premio a
Jugadores nominados al premio a Mejor Gol de la Bundesliga en 2025 - crédito Bundesliga

El propio Díaz, en apenas su primer semestre con el campeón alemán, logró ocho goles en 14 partidos de liga. Su rápida adaptación a la exigencia táctica y física de la Bundesliga motivó elogios de la prensa alemana, que subrayó la manera en que el colombiano reforzó el ataque por el flanco izquierdo, combinando capacidad ofensiva y labores defensivas de alto nivel.

Además de su brillante irrupción en el fútbol alemán, Luis Díaz cerró un 2025 pleno de logros a nivel de clubes: primero conquistó la Premier League con Liverpool —donde fue el segundo máximo goleador tras Mohamed Salah, con 13 tantos— y, tras su llegada a Alemania, obtuvo la Superliga y se integró a una delantera demoledora junto a Harry Kane y Michael Olise. En la temporada sumó 13 goles y 7 asistencias en todas las competiciones con el Bayern.

El reconocimiento internacional no se hizo esperar. El diario británico The Guardian lo incluyó en el puesto 35 del listado de los cincuenta mejores jugadores del mundo, destacando que “fue pieza clave en el increíble debut de Arne Slot” y que, pese a las dudas iniciales de algunos en Alemania por su edad, Díaz “añadió una nueva dimensión al Bayern y demostró que quienes dudaban estaban equivocados”.

En la selección de Colombia, Díaz también sobresalió como máximo anotador del equipo en las Eliminatorias, sumando siete goles, incluidos tres a Brasil y uno contra la Argentina líder.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBundesligaGol de Luis DíazMejor gol 2025Fútbol AlemaniaColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Samy Merheg, que juega para la selección del Líbano, firmó contrato hasta 2028 y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo, tras renunciar al Deportivo Pereira

Del Deportivo Pereira al fútbol

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Lothar Matthäus ha sido uno de los exjugadores que ha comentado el rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich y fue campeón en Italia 90 con la selección de Alemania

Campeón del mundo con Alemania

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino

La colombiana, campeona de la Copa Libertadores Femenina con Atlético Huila y con experiencia en el fútbol europeo, no cambiaría de Liga y su nuevo destino sería Santos FC

Yoreli Rincón se despidió de

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

El cuadro verdiblanco no clasifica a las finales del fútbol colombiano desde 2023 y ahora bajo la administración de IDC Group espera volver a los lugares de privilegio de la Liga Betplay

Figura de la selección peruana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón vuelve a inspirar

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Marbelle lanzó fuerte crítica a los seguidores del presidente Petro por aumento en el salario mínimo: “Sigan pensando que les hicieron un favor”

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026