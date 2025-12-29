La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Tras el partido entre Medellín y Atlético Nacional, aficionados empezaron una batalla campal en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

En una decisión severa, que ya causó toda clase de repercusiones en las redes sociales, el Comité Disciplinario del Campeonato impuso el lunes 29 de diciembre de 2025 sanciones tanto al Independiente Medellín como Atlético Nacional, tras los graves episodios de violencia registrados el 17 de diciembre de 2025: día en el que se efectuó el encuentro de vuelta de la gran final de la Copa BetPlay, en la que se impuso el Verdolaga por la mínima diferencia.

Según la Resolución No. 134 de 2025 del comité, ambos clubes recibieron suspensiones de plaza en su condición de local en la Copa y una multa por el comportamiento de sus fanáticos en el estadio Atanasio Girardot, como respuesta a actos de indisciplina de sus seguidores en el desarrollo y cierre del partido. Aunque las medidas causaron polémica, tal parece que el organismo rector no tolerará más alteraciones del orden público en los escenarios deportivos.

Hinchas de la tribuna norte del Medellín invadieron el campo en los últimos minutos e intentaron impedir la celebración, desatando una violenta reacción que la policía intentó controlar con gases lacrimógenos y cordones de seguridad - crédito @WillyRodri13/ X

Este es el duro castigo al Independiente Medellín y al Atlético Nacional

De acuerdo con el Comité de Disciplina, Medellín fue sancionado con seis fechas de suspensión total de la plaza donde oficie como anfitrión y una multa de $3.914.625. Por su parte, a su rival de patio se le impuso una suspensión de tres fechas de su localía y una sanción monetaria por el mismo monto, que tendrá que ser abonada a las arcas de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) en los 20 días posteriores a la notificación.

El organismo que imparte justicia en el rentado criollo, que ya se había pronunciado con respecto al comportamiento de los fanáticos verdolagas en el juego de ida, advirtió que las sanciones a los equipos tendrán cumplimiento en cualquier escenario donde los equipos cumplan condición de local, por lo que los espacios sancionados deberán permanecer completamente sellados y sin acceso para público o personal ajeno, como lo establece la resolución oficial.

La resolución fundamentó la imposición de sanciones en la verificación de al menos conductas impropias: lanzamiento de objetos, invasión al terreno de juego, actos de violencia contra personas y bienes, y uso de objetos inflamables. Estas acciones ocasionaron afectaciones en el desarrollo del encuentro, retrasos en los tiempos de juego y la ceremonia de premiación, además de poner en riesgo la seguridad de los participantes y la infraestructura del ‘Coloso de la 74′.

El entrenador antioqueño Luis Fernando Montoya, que quedó cuadrapléjico tras un atentado en 2004, huye de los desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025 - crédito Luisa Londoño

Copiosa evidencia ‘condenó’ a ambos clubes, que tendrán derecho a apelar los castigos

El expediente, sustentado en informes arbitrales, actas del Puesto de Mando Unificado (PMU) y registros audiovisuales, detalló la participación de seguidores de ambos clubes en los disturbios. Entre los incidentes están el uso no autorizado de pólvora en las tribunas, alteraciones del orden público en los accesos, quemadura a una patrullera de la policía, lesiones a personal logístico y la atención de 54 personas lesionadas, entre ellas de la fuerza pública.

Además, se comprobaron retrasos de nueve y ocho minutos en el inicio del primer y segundo tiempo, respectivamente, a causa de la activación de pirotecnia y la reducción de visibilidad por humo. Tras finalizar el compromiso, una invasión masiva al campo y enfrentamientos entre seguidores llevaron a la suspensión de la premiación, en la que se debía entregar al onceno nacionalista su octavo trofeo copero, justamente ante su archirrival.

Con videos de las cámaras de seguridad, la Alcaldía de Medellín identificó a los que causaron los disturbios en las tribunas y campo de juego del Atanasio Girardot, durante la gran final de la Copa BetPlay 2025 - crédito Alcaldía de Medellín

El Comité concluyó que ciertos hechos fueron advertidos por las autoridades como situaciones previsibles, pero la instalación de vallas fue insuficiente, especialmente en zonas donde se ubicaron hinchadas con antecedentes de conflictividad. Todo esto sin importar que en su defensa, el DIM alegó haber adelantado una planeación diligente del evento, al participar de manera activa en mesas de convivencia y diversas campañas preventivas.

Del mismo modo, en su calidad de elenco que cumplió como ‘dueño de casa’, destacó en su defensa que reforzó la logística interna, en coordinación con autoridades municipales y policiales. Y si bien reconoció la gravedad de los hechos acontecidos y reafirmó su deber de colaboración permanente con las autoridades, solicitó que se considerara el principio de responsabilidad graduada para evitar una sanción generalizada en todo el estadio.

Por su parte, Nacional sostuvo que no tuvo competencia en la organización ni el control del evento, al ser el club visitante. Argumentó que cualquier sanción debería corresponder solo al grado de culpabilidad comprobado respecto a la conducta de sus seguidores ubicados en la tribuna correspondiente. El club pidió al Comité que se evaluara cuidadosamente su grado de responsabilidad antes de imponer cualquier medida disciplinaria.