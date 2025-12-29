Deportes

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026

Diego Arias conquistó el título de la Copa Colombia 2025 con el verdolaga y lideró la campaña en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga Betplay 2025

Atlético Nacional saldrá a vacaciones
Atlético Nacional saldrá a vacaciones hasta finales de diciembre

La decisión de Atlético Nacional de apostar por la continuidad interna ha marcado el rumbo del club hacia la temporada 2026, con la inminente oficialización de Diego Arias como director técnico en propiedad.

El club más ganador de Colombia, tras varios meses de incertidumbre y evaluaciones, optó finalmente por ratificar al exjugador, campeón de la Copa Libertadores de 2016, y entrenador interino, una determinación impulsada tanto por los recientes éxitos deportivos.

En el tramo final de 2025, la dirección deportiva verdolaga transitó una compleja búsqueda de entrenador.

Mientras nombres como Reinaldo Rueda, Alexánder Medina y otros perfiles internacionales ocuparon la agenda de la dirigencia y se lograron acuerdos verbales, ninguna de esas negociaciones llegó a consolidarse.

La pirotecnia que encendieron los
La pirotecnia que encendieron los hinchas de Atlético Nacional en el intermedio del partido de ida de Copa BetPlay ante Independiente Medellín derivaron en la demora de la reanudación y una sanción millonaria por parte de Dimayor al club

En paralelo, Diego Arias asumió la conducción del primer equipo como solución interina tras la salida de Javier Gandolfi y transformó esa oportunidad provisional en un proceso respaldado por los resultados y el ambiente positivo en el camerino.

Antes del anuncio oficial, los capitanes más representativos, entre ellos, David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo y Alfredo Morelos, transmitieron al gerente deportivo Gustavo Fermani que el grupo se sentía cómodo y motivado con el liderazgo de Arias.

Sin buscar incidir en la decisión de la dirigencia, los jugadores valoraron “la cercanía, el orden y la claridad” que reinó desde la llegada del técnico paisa.

La conquista del tricampeonato de la Copa BetPlay en una reñida final —levantando el título en el clásico antioqueño— se transformó en el argumento más contundente para cimentar la continuidad de Arias, aun cuando la eliminación en los cuadrangulares semifinales de la Liga dejó al equipo sin la estrella diecinueve.

El técnico del Rey de
El técnico del Rey de Copas explicó la importancia del título para el verde, en caso de conseguirlo ante Independiente Medellín

Durante ese tramo, Nacional sostuvo un invicto que lo depositó en la definición de copa, aunque en la Liga fue superado en el grupo A por Junior de Barranquilla, que terminó conquistando el título en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

En los duelos directos, Nacional empató frente a Junior en Itagüí y cayó en el estadio Metropolitano, donde los goles de Didier Moreno y Joel Canchimbo sellaron la derrota definitiva. Todo esto se produjo bajo la conducción de Arias, quien llegó al cargo tras años de trabajo en las divisiones menores del club y una prolongada trayectoria como futbolista de Atlético Nacional.

Si bien el presidente Sebastián Arango Botero y el gerente deportivo Gustavo Fermani pretendían sostener una política de entrenadores extranjeros, incluso habiendo alcanzado un acuerdo con Medina, la propiedad del club priorizó la “identidad verdolaga” y el profundo conocimiento institucional de Diego Arias. Durante su etapa como jugador, Arias acumuló 10 títulos en seis años y recientemente condujo al equipo Sub-20 antes de asumir el principal desafío profesional.

El técnico Diego Arias quedó
El técnico Diego Arias quedó en duda para seguir como técnico de Atlético Nacional para 2026

La ratificación de Arias divide opiniones entre los hinchas verdolagas, pero muchos le otorgan un voto de confianza ante el desafío inmediato: clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el primer obstáculo será Millonarios. Una victoria contra el conjunto bogotano resultaría fundamental para consolidar la gestión de Arias, al darle el cupo a la fase de grupos, mientras que una derrota podría aumentar la presión y el escrutinio en torno a la decisión de la dirigencia y sentenciar la salida del joven entrenador verdolaga.

El partido está programado para jugarse el 4 de marzo a las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

El anuncio oficial se prevé para el viernes 2 de enero, fecha en la que Atlético Nacional publicará el comunicado confirmando a Diego Alejandro Arias Hincapié como entrenador en propiedad. A partir del tres de enero, el equipo arrancará la pretemporada en la sede deportiva de Guarne, dejando atrás el interinato

