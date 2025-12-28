Tres colombianos pelean por el premio al mejor refuerzo del fútbol brasileño en 2025: conozca quiénes son

Jorge Carrascal fue uno de los colombianos más destacados en el fútbol brasileñ en 2025 - crédito ERNESTO BENAVIDES / AFP

El fútbol brasileño tuvo una temporada agitada en 2025, en la que Flamengo se llevo todos los honores por ser el campeón de la Serie A y la Copa Libertadores, ambas sobre Palmeiras, además de que Corinthians superó a Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil.

Durante la campaña, tres colombianos figuraron y pelean por el premio al mejor refuerzo, pues ellos arribaron a mediados de año y tuvieron una enorme actuación en sus respectivos clubes, ganándose el cariño de la gente y también con opciones para la selección Tricolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los cafeteros deberán pelear por el reconocimiento junto a otros jugadores que fueron refuerzos del Brasileirao en 2025, dos de ellos hacen parte del campeón Flamengo, así que la competencia no será sencilla para elegir al ganador, que es entregado por uno de los medios más importantes de ese país.

Colombianos candidatos a mejor refuerzo en Brasil

El fútbol brasileño ha sido un terreno fértil para la proyección de los jugadores colombianos, quienes en la temporada 2025 lograron un impacto considerable en el Brasileirao. No solo destacaron por su rendimiento deportivo, sino que también se posicionaron como candidatos al premio de mejor refuerzo del año, una distinción entregada por Globo Esporte.

El impacto de los futbolistas colombianos en el Brasileirao 2025 se hace evidente cuando se analiza su protagonismo en la competencia por el premio al mejor refuerzo del año. De acuerdo con AS Colombia, Carlos Andrés Gómez y Johan Carbonero acompañan a Carrascal en la lista, después de temporadas en las que dejaron huella en equipos emblemáticos del país.

Gómez, proveniente del Rennes, se consolidó en Vasco da Gama bajo la dirección de Fernando Diniz y resultó subcampeón de la Copa de Brasil, cerrando su participación con veintiún partidos, un gol y siete asistencias. Carbonero, cedido por Racing de Argentina al Internacional de Porto Alegre, fue determinante para evitar el descenso de su equipo, sumando cinco goles y dos asistencias en la Serie A, situación que podría derivar en un fichaje permanente para 2026.

El desempeño de Carrascal durante 2025 fue especialmente destacado no solo por los títulos obtenidos, sino también por la función que asumió en el esquema de Flamengo. AS Colombia señala que el colombiano arribó a mitad de año con el objetivo inicial de ser el reemplazo inmediato de Arrascaeta, pero su rendimiento llevó al técnico Filipe Luís a incluirlo en la titularidad, ya que su versatilidad resultó decisiva. Entre sus momentos clave, el medio resalta el gol orquestado por Carrascal en la victoria por uno a cero contra Racing, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Los colombianos nominados al mejor refuerzo tendrán la competencia de figuras como Jorginho y Danilo (Flamengo), Vítor Roque y Andreas Pereira (Palmeiras), Reinaldo (Mirassol), Cristiano y Fabrício Bruno (Cruzeiro), Lucho Acosta (Fluminense), Montoro (Botafogo), William José (Bahia), Cuello (Atlético-MG) y Carlos Vinícius (Gremio), un reflejo del nivel de exigencia y prestigio que representa este reconocimiento en el balompié brasileño.

Carrascal llegaría a Francia

Entre ellos, Jorge Carrascal sobresalió tanto por sus éxitos colectivos como individuales con Flamengo, mientras su nombre comenzó a circular entre rumores de transferencia hacia el fútbol francés, donde el Olympique de Marsella habría presentado una oferta concreta para incorporarlo en la próxima ventana de invierno, según información publicada por Gol Caracol con base en medios franceses.

En ese contexto, la posibilidad de que Carrascal salga del Flamengo depende no solo del interés del club europeo, sino también de la valoración económica que manejan directivos del equipo brasileño. De acuerdo con Sport de Francia, citado por Gol Caracol, el Olympique de Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, busca a un volante creativo con el perfil del jugador colombiano. La publicación describe: “Jorge Carrascal, con su técnica depurada, ocho goles y diez asistencias en la Serie A brasileña esta temporada, encarna a la perfección el perfil creativo buscado para aportar fluidez al juego del Marsella”. El club francés habría ofrecido quince millones de euros, aunque en Brasil consideran que Carrascal no saldrá por menos de veinte millones, dado su rápido proceso de adaptación y el peso que tiene actualmente dentro del plantel campeón.

Mientras tanto, la continuidad del volante cartagenero en el fútbol brasileño está firmada hasta junio de 2029, después de que el Flamengo desembolsara cerca de trece millones de euros al Dinamo Moscú por su pase en agosto de 2025, según consigna Gol Caracol. El interés por sus servicios en Europa no pasó desapercibido después de su inclusión permanente en la selección de Colombia convocada por Néstor Lorenzo y por los logros alcanzados en la temporada: Copa Libertadores, Brasileirao y dos trofeos internacionales entregados por la FIFA.

Noticia en desarrollo…