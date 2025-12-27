Dayro Moreno cierra el 2025 como el máximo goleador colombiano en la historia: así está el ránking de anotadores

Dayro Moreno es uno de los referentes del Once Caldas al ser campeón de la Libertadores y goleador histórico del FPC - crédito @oncecaldas/X

El 5 de abril de 2025, Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos al marcar doblete con Once Caldas contra América de Cali, en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2025.

Esto le permitió al nacido en Chicoral e ídolo del equipo manizaleño superar en ese momento el registro de Radamel Falcao y llegar a la cifra de 352 goles marcados como profesional. El transcurrir de la temporada 2025 le permitió Moreno cerrar su conteo de goles en 373, con una amplia diferencia frente al segundo en la lista, Falcao con 356 tantos y Victor Hugo Aristizabal, ya retirado, tercero con 346 goles.

Este es el listado de goleadores colombianos en la historia:

El delantero tolimense fue el centro de atención en la semana por su convocatoria luego de 9 años- crédito Federación Colombiana de Fútbol

Dayro Moreno (activo): 373 goles Radamel Falcao (activo): 356 goles Victor Aristizábal: 346 goles Carlos Bacca (activo): 345 goles Juan Pablo Angel: 291 goles Hugo Rodallega (activo): 275 goles Anthony De Ávila: 275 goles Iván Rene Valenciano: 267 goles Fredy Montero (activo): 247 goles Carlos Darwin Quintero (activo): 239 goles Teófilo Gutiérrez (activo): 236 goles Jair Reinoso: 230 goles Miguel Ángel Borja (activo): 229 goles Adrián Ramos (activo): 226 goles Bladimir Díaz: 224 goles Arnoldo Iguarán: 223 goles Hamilton Ricard: 217 goles Dorlán Pabón: 217 goles Willington Ortíz: 216 goles Jorge Ramírez Gallego: 216 goles

Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno marcó los dos goles del triunfo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Conmebol Sudamericana 2025 al anotar 10 goles durante la campaña de Once Caldas, que alcanzó los cuartos de final del torneo.

La histórica marca convierte a Moreno en el futbolista colombiano con mayor cantidad de anotaciones registradas, acumulando 373 goles a lo largo de su carrera. Tras renovar su contrato, la cifra podría incrementarse en la próxima temporada.

Los tantos de Moreno se distribuyeron en 13 partidos, empezando en la segunda jornada de la fase de grupos ante Unión Española en Chile y cerrando en los cuartos de final frente a Independiente Del Valle en Quito. El delantero fue determinante para que Once Caldas superara varias fases, aunque el equipo quedó eliminado tras perder en penales como local pese a haber vencido a los ecuatorianos en casa.

Con este logro, un colombiano lideró la tabla de goleadores del certamen por sexta vez. Antes lo consiguieron Ricardo Ciciliano (6), Miguel Borja (6), Wason Rentería (5), Wilson Morelo (5) y Nicolás Benedetti (5).

Luis Díaz, el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League

Luis Díaz va camino a firmar su mejor temporada como profesional - crédito REUTERS/Heiko Becker

Luis Díaz vivió un encuentro de contrastes en el duelo ante Paris Saint-Germain por la cuarta jornada de Champions League, tras anotar dos goles en los minutos 4 y 32, antes de recibir una tarjeta roja que lo retiró del campo al cierre del primer tiempo.

Con estas anotaciones, el delantero alcanzó un total de 13 goles en Champions League, igualando a Jackson Martínez y superando a Radamel Falcao García, quien suma 12 tantos en la clasificación de máximos goleadores colombianos, considerando únicamente las fases de grupos o liga. En el conteo, que sí incluye los goles logrados en fases previas o bajo el formato de Copa de Europa, Díaz, Martínez y Falcao comparten la cima, cada uno con 14 anotaciones.

Luis Díaz cerró el año con un gol de cabeza en el duelo de su equipo, el Bayern Múnich, tras una jugada colectiva iniciada por la izquierda y culminada por un centro de Josip Stanišić. Con esta anotación, el extremo colombiano registra 23 goles en 2025 entre sus pasos por el Liverpool, el Bayern Múnich y la Selección Colombia. Su mejor marca en un año es de 24 goles, una cifra que logró en 2021 con el Porto y repitió en 2024 defendiendo al Liverpool.

Estos son los 23 goles de Luis Díaz en el 2025

16/02/2025: vs. Wolverhampton (Liverpool). 21/03/2025: vs. Brasil (Selección Colombia). 26/03/2025: vs. Paraguay (Selección Colombia). 06/04/2025: vs. Fulham (Liverpool). 13/04/2025: vs. West Ham (Liverpool). 27/04/2025: vs. Tottenham (Liverpool). 11/05/2025: vs. Arsenal (Liverpool). 11/06/2025: vs. Argentina (Selección Colombia). 16/08/2025: vs. Stuttgart (Bayern Múnich). 22/08/2025: vs. Leipzig (Bayern Múnich). 30/08/2025: vs. Augsburgo (Bayern Múnich). 13/09/2025: vs. Hamburgo (Bayern Múnich). 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich). 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich). 12/10/2025: vs. México (Selección Colombia). 22/10/2025: vs. Club Brujas (Bayern Múnich). 29/10/2025: vs. Colonia (Bayern Múnich). 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich). 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich). 08/11/2025: vs. Unión Berlin (Bayern Múnich). 19/11/2025: vs. Australia (Selección Colombia). 29/11/2025: vs. St Pauli (Bayern Múnich). 21/12/2025: vs. Heindenheim (Bayern Múnich).