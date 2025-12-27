Deportes

Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año

El plantel embajador ha confirmado la llegada de tres jugadores, mientras que las salidas podrían ser de hasta 10 jugadores de cara a las competencias del 2026

Guardar
Millonarios seguirá en prácticas para
Millonarios seguirá en prácticas para el final de 2025, pese a que no clasificó a cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La reconfiguración de la plantilla de Millonarios sigue en marcha y, tras varias incorporaciones recientes, la directiva analiza nuevas salidas para reforzar los objetivos competitivos de la próxima temporada.

El club apuesta a un plantel rejuvenecido y competitivo para asumir los desafíos que se avecinan, como la disputa del cupo a la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en marzo y la búsqueda del título liguero, según informó el periodista argentino Mariano Olsen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con el ingreso oficial de jugadores como Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia, mientras que dos refuerzos adicionales, Julián Angulo Sevillano y Rodrigo Ureña, tienen su arribo cerrado a falta de detalles mínimos para ser presentados como nuevos integrantes de la plantilla. Olsen precisó que estas adquisiciones buscan calidad sobre cantidad y fueron bien recibidas por la afición, que observa en estos nombres el potencial para alcanzar la anhelada consagración durante 2026.

Los hinchas de Millonarios al
Los hinchas de Millonarios al inicio del partido volvieron a expresar su inconformismo con los actuales directivos - crédito Colprensa

Desde la dirigencia bogotana surgió la intención de liberar a seis jóvenes jugadores, todos menores de veinticinco años, que han transitado las divisiones menores y el plantel profesional. El listado de los que dejarían el club incluye a:

  • Samuel Asprilla (22 años, lateral izquierdo),
  • Jhoan Hernández (19 años, lateral izquierdo),
  • Sander Navarro (22 años, lateral derecho),
  • Juan Carvajal (22 años, delantero),
  • Brayan Cuero (21 años, delantero)
  • Jhon Largacha (24 años, extremo).

Entre ellos, resalta la inminente desvinculación de Navarro, Carvajal y Largacha, que en periodos previos habían sumado minutos en el primer equipo, incluso con paso por otros equipos de la primera división del fútbol colombiano, pero que ahora no figurarán más en los planes del entrenador Hernán Torres.

Polémica por la disminución de cupos de jugadores

América de Cali se encuentra
América de Cali se encuentra sin técnico oficial tras la salida de Diego Raimondi, debido a sus malos resultados en el segundo semestre de 2025 - crédito América de Cali

La salida de estos jugadores también responde a la disminución de los cupos que tienen los clubes para inscribir jugadores (25), aprobado en la reciente asamblea de los clubes profesionales en Medellín. Los jugadores hasta los 20 años no ocuparán puesto como profesional, norma que busca incentivar la salida de canteranos en el fútbol colombiano.

La controversial propuesta de reducir de treinta a veinticinco la cantidad máxima de futbolistas por plantel desde 2025 no tuvo origen en los clubes pequeños, como se especulaba en redes sociales, sino en América de Cali.

El periodista José Orlando Ascensio indicó en su cuenta de X que fue el propietario de América, Tulio Gómez, el que planteó la iniciativa, con el respaldo de otros clubes históricos. Ese cambio afecta especialmente a los equipos que afrontan competiciones de la Conmebol, pues el reglamento internacional exige planteles de treinta jugadores, generando una contradicción normativa.

Carlos Mario Zuluaga fue presentado
Carlos Mario Zuluaga fue presentado por la Dimayor como su nuevo presidente y con varias propuestas bajo el brazo - crédito Colprensa

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó a La FM Más Fútbol que la asamblea de los 36 clubes aprobó la reducción de cupos de manera unánime y aseguró que la decisión se sustentó en análisis sobre la utilización real de los jugadores inscritos en la competencia. “El máximo de jugadores por equipo que están en competencia son 23, en Inglaterra tienen 26 jugadores inscritos y en otras ligas hay 25, no es necesario tener 30 jugadores”, expresó Zuluaga, subrayando como referencia los modelos adoptados en el fútbol europeo.

Otra de las modificaciones en el reglamento que impacta la conformación de las nóminas en el fútbol colombiano es permitir que los clubes usen los cuatro extranjeros que tienen autorizados inscribir. Esta actualización también fue promovida por Tulio Gómez en la asamblea de socios de la Dimayor.

“Hay quienes afirman que es retroceder 30 años, que eso es quitarles opción a los jugadores colombianos. Incluso, que eso atenta contra su negocio de sacar jugadores para venderlos (...) Cuatro extranjeros no afectan a los jugadores colombianos. No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a nuestra incompetencia”, afirmó en el diálogo con El Tiempo.

Temas Relacionados

DimayorFPCLiga BetPlayAmérica de CaliCarlos Mario ZuluagaFútbol ColombianoJugadores Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Mercado de fichajes - EN

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

El combinado nacional rompió una sequía de ocho años sin asistir a la Copa de la FIFA con el técnico Néstor Lorenzo, que pasó por muchos momentos al mando del equipo en las eliminatorias

Así fue el camino de

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

La reciente asamblea que reunió a los 36 clubes del fútbol profesional colombiano determinó que en 2026 las plantillas se reducirán de 30 a 25 jugadores

Polémica determinación de la Dimayor

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

El delantero del Sporting de Lisboa concedió una reveladora entrevista en la que se refirió al reto de suplir la salida de su principal referencia ofensiva y a sus expectativas con la Tricolor

Luis Javier Suárez potencia las

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS

El técnico argentino, que mantuvo a la selección Colombia en los primeros planos de las Eliminatorias Sudamericanas, reunió 10 puntos en la votación técnica

Néstor Lorenzo fue reconocido como
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan atentado con granada en

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de Emilia con un regalo especial: “De todo un poquito”

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS