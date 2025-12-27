Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año

Millonarios seguirá en prácticas para el final de 2025, pese a que no clasificó a cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La reconfiguración de la plantilla de Millonarios sigue en marcha y, tras varias incorporaciones recientes, la directiva analiza nuevas salidas para reforzar los objetivos competitivos de la próxima temporada.

El club apuesta a un plantel rejuvenecido y competitivo para asumir los desafíos que se avecinan, como la disputa del cupo a la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en marzo y la búsqueda del título liguero, según informó el periodista argentino Mariano Olsen.

Con el ingreso oficial de jugadores como Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia, mientras que dos refuerzos adicionales, Julián Angulo Sevillano y Rodrigo Ureña, tienen su arribo cerrado a falta de detalles mínimos para ser presentados como nuevos integrantes de la plantilla. Olsen precisó que estas adquisiciones buscan calidad sobre cantidad y fueron bien recibidas por la afición, que observa en estos nombres el potencial para alcanzar la anhelada consagración durante 2026.

Los hinchas de Millonarios al inicio del partido volvieron a expresar su inconformismo con los actuales directivos - crédito Colprensa

Desde la dirigencia bogotana surgió la intención de liberar a seis jóvenes jugadores, todos menores de veinticinco años, que han transitado las divisiones menores y el plantel profesional. El listado de los que dejarían el club incluye a:

Samuel Asprilla (22 años, lateral izquierdo),

Jhoan Hernández (19 años, lateral izquierdo),

Sander Navarro (22 años, lateral derecho),

Juan Carvajal (22 años, delantero),

Brayan Cuero (21 años, delantero)

Jhon Largacha (24 años, extremo).

Entre ellos, resalta la inminente desvinculación de Navarro, Carvajal y Largacha, que en periodos previos habían sumado minutos en el primer equipo, incluso con paso por otros equipos de la primera división del fútbol colombiano, pero que ahora no figurarán más en los planes del entrenador Hernán Torres.

Polémica por la disminución de cupos de jugadores

América de Cali se encuentra sin técnico oficial tras la salida de Diego Raimondi, debido a sus malos resultados en el segundo semestre de 2025 - crédito América de Cali

La salida de estos jugadores también responde a la disminución de los cupos que tienen los clubes para inscribir jugadores (25), aprobado en la reciente asamblea de los clubes profesionales en Medellín. Los jugadores hasta los 20 años no ocuparán puesto como profesional, norma que busca incentivar la salida de canteranos en el fútbol colombiano.

La controversial propuesta de reducir de treinta a veinticinco la cantidad máxima de futbolistas por plantel desde 2025 no tuvo origen en los clubes pequeños, como se especulaba en redes sociales, sino en América de Cali.

El periodista José Orlando Ascensio indicó en su cuenta de X que fue el propietario de América, Tulio Gómez, el que planteó la iniciativa, con el respaldo de otros clubes históricos. Ese cambio afecta especialmente a los equipos que afrontan competiciones de la Conmebol, pues el reglamento internacional exige planteles de treinta jugadores, generando una contradicción normativa.

Carlos Mario Zuluaga fue presentado por la Dimayor como su nuevo presidente y con varias propuestas bajo el brazo - crédito Colprensa

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó a La FM Más Fútbol que la asamblea de los 36 clubes aprobó la reducción de cupos de manera unánime y aseguró que la decisión se sustentó en análisis sobre la utilización real de los jugadores inscritos en la competencia. “El máximo de jugadores por equipo que están en competencia son 23, en Inglaterra tienen 26 jugadores inscritos y en otras ligas hay 25, no es necesario tener 30 jugadores”, expresó Zuluaga, subrayando como referencia los modelos adoptados en el fútbol europeo.

Otra de las modificaciones en el reglamento que impacta la conformación de las nóminas en el fútbol colombiano es permitir que los clubes usen los cuatro extranjeros que tienen autorizados inscribir. Esta actualización también fue promovida por Tulio Gómez en la asamblea de socios de la Dimayor.

“Hay quienes afirman que es retroceder 30 años, que eso es quitarles opción a los jugadores colombianos. Incluso, que eso atenta contra su negocio de sacar jugadores para venderlos (...) Cuatro extranjeros no afectan a los jugadores colombianos. No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a nuestra incompetencia”, afirmó en el diálogo con El Tiempo.