Navidad en la NFL: hora y dónde ver en Colombia los partidos de cierre de la temporada regular y el medio tiempo de Snoop Dogg

La NFL programó dos partidos para su jornada de Navidad, determinantes para conocer los equipos que avanzarán a la postemporada - crédito Jovani Pérez/ Infobae México

Como suele suceder en la temporada navideña, la NFL preparó una jornada especial con dos juegos que podrían perfilar el destino de los equipos que todavía disputan su chance de avanzar a la postemporada y disputar el Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el próximo 8 de febrero.

Dos partidos fueron programados para el 25 de diciembre y, para ir calentando motores de cara al espectáculo de medio tiempo, la organización buscó a una figura capaz de congregar espectadores alrededor del mundo. Tal y como ya lo hizo Karol G en la jornada inaugural de la temporada 2025/26 en Brasil, esta vez el turno es para Snoop Dogg, que ya hizo acto de presencia en el Super Bowl 2022 junto a Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Este año, los partidos navideños cobran un atractivo adicional porque varias franquicias experimentan situaciones límite en la recta final de la temporada, lo que podría impactar en las últimas oportunidades que los equipos tienen de avanzar a la postemporada.

Dallas Cowboys vs. Washington Commanders

Dallas Cowboys se juega sus últimas posibilidades de clasificar a la postemporada ante unos Washington Commanders ya eliminados - crédito Kevin Jairaj/Reuters

En principio parece un juego deslucido en vista de que unos penden de un hilo y otros ya se despidieron de la postemporada. Pero si algo reviste de intensidad este enfrentamiento es que el equipo que lucha por mantenerse en pie de guerra es la franquicia deportiva más valiosa del mundo, todavía obsesionada con volver a conquistar un Super Bowl que les resulta esquivo desde 1996.

Cuando necesitaban ganar sus últimos juegos con el fin de mantener vivas las esperanzas, Dallas sufrió dos derrotas consecutivas, siendo la más reciente por 17-34 contra Los Angeles Chargers, dejándolos con un balance de 6-8. Ahora, la franquicia deja sus posibilidades de avanzar a la postemporada a la espera de un milagro. Será fundamental un buen desempeño de su ofensiva liderada por CeeDee Lamb y George Pickens si quieren aferrarse a sus últimas esperanzas, y más en un contexto de máxima visibilidad.

En cuanto a los Commanders, ya quedaron eliminados de la contienda por los playoffs tras su derrota 18-29 frente a Philadelphia Eagles. Para completar la mala suerte de los capitalinos, la lesión de su mariscal Marcus Mariota es una baja fundamental en su intención de cerrar con dignidad su temporada frente a su mayor rival en la división NFC Este.

Hora en Colombia: 1:00 p. m.

Dónde ver: Netflix y DAZN

Detroit Lions vs. Minnesota Vikings

Detroit Lions y Minnesota Vikings se juegan sus últimas chances de avanzar a la postemporada en el juego de Navidad de la NFL - crédito Lon Howerdel/Reuters

El segundo partido de la jornada que se disputará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis verá enfrentarse a dos equipos que luchan por alcanzar la postemporada. Los Vikings, que llegan con un récord de 7-8, vienen de imponerse por un ajustado 16 a 13 a New York Giants.

La aportación del mariscal suplente Max Brosmer fue determinante en dicho partido. No obstante, la lesión en la mano de su corredor J.J. McCarthy es objeto de incertidumbre de cara a este compromiso, con el que buscarán alejarse del saldo negativo que les amenaza con dejar fuera de la postemporada.

Por su parte, los Lions, defienden un balance de 8-7 que los tiene al filo de la navaja. Los de la Ciudad del motor afrontan el compromiso tras perder en la última jugada contra los Pittsburgh Steelers por 29-24, resultado que redujo dramáticamente sus opciones de postemporada. Este partido puede ser determinante para la clasificación de ambos equipos, dependiendo de los resultados de la jornada en la NFL.

Además, será en dicho estadio donde Snoop Dogg realice su espectáculo de medio tiempo, uno de los principales atractivos de la jornada.

Hora en Colombia: 4:30 p. m.

Dónde ver: Netflix y DAZN