El colombiano Jefferson Lerma batió importante récord con el Crystal Palace de Inglaterra: así lo celebró su equipo

El volante de la selección Colombia se ratificó como un pilar clave en el mediocampo del equipo londinense que dirige el austriaco Oliver Glasner: ya son dos récords en Inglaterra

Jefferson Lerma sigue siendo uno
Jefferson Lerma sigue siendo uno de los jugadores más destacados en Inglaterra - crédito Peter Cziborra / Action Images via Reuters

El 23 de diciembre de 2025, el Crystal Palace quedó eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra tras empatar a un gol ante Arsenal en el estadio Emirates, de Londres, por los cuartos de final.

Pese a que contó con un gran partido del colombiano Jefferson Lerma (y la ausencia de Daniel Muñoz por una dura lesión), la realidad es que el exvolante del Bournemouth de Inglaterra y el Levante de España celebró un evento especial.

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando se anunció por parte de las "Águilas", el partido 100 del colombiano - crédito @CPFC / X

A través de la cuenta de X, del Crystal Palace, el 23 de diciembre de 2025, conmemoró los cien partidos que lleva con las Águilas de Londres.

En su paso por el Crystal Palace, Jefferson Lerma ha ganado dos títulos: la FA Cup de Inglaterra, frente al Manchester City, el 17 de mayo de 2025, y la Community Shield ante el Liverpool, el 5 de agosto de 2025.

El estadígrafo reseñó que Lerma
El estadígrafo reseñó que Lerma llega por segunda vez desde que está en Inglaterra a los 100 juegos - crédito @HINCAPIEDATOS / X

Por otra parte, con mención a lo ocurrido, el estadígrafo Álvaro Hincapié, resaltó en su cuenta de X que Lerma se convirtió en el primer jugador colombiano en llegar a los cien partidos con dos equipos distintos en Inglaterra:

“Jefferson Lerma se convierte en el primer jugador colombiano en toda la historia que logra disputar 100 partidos con 2 equipos de Inglaterra diferentes: Crystal Palace y 184 con Bournemouth Récord histórico colombiano de Lerma que se perpetuará por muchos años“, destacó.

Así fue la asistencia de Jefferson Lerma

Crystal Palace perdía por 1-0 ante Arsenal en el estadio Emirates, tras el gol en contra de Maxence Lacroix (defensor francés del Crystal Palace), al minuto 80 de partido, en un encuentro que tuvo el dominio por parte del equipo dirigido por Mikel Arteta.

La tensión de la eliminatoria alcanzó su punto máximo en la serie de penales, donde ambos equipos mantuvieron la igualdad hasta el final. La responsabilidad recayó finalmente en Maxence Lacroix, quien había anotado un gol en contra durante el partido. Lacroix falló su disparo en el último turno de la serie y Kepa Arrizabalaga detuvo su remate, lo que aseguró la clasificación del conjunto dirigido por Mikel Arteta a la siguiente ronda.

Antes de la definición, el partido mostró fases distintas. El Arsenal impuso su ritmo desde el inicio, dominando la posesión y duplicando los remates de su rival.

El equipo visitante, decidido a resistir, plantó una línea de cinco defensores y buscó neutralizar los avances del líder de la Premier League. El primer tiempo se mantuvo sin goles en gran medida gracias a la actuación de Walter Benítez, quien realizó cuatro atajadas decisivas —tres frente a Noni Madueke y una a Gabriel Jesús— para mantener su arco invicto en esa etapa.

La segunda mitad encontró al Crystal Palace más atrevido, adelantando sus líneas y disputando con mayor agresividad el mediocampo.

El marcador se movió recién a los treinta y cinco minutos del segundo tiempo, cuando Maxence Lacroix convirtió un gol en contra, favoreciendo al Arsenal y destrabando un trámite que se complicaba para los locales. Benítez volvió a lucirse segundos antes de la apertura del marcador, evitando un tanto de Gabriel Jesús.

Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente para el Arsenal, Marc Guehi apareció en el sexto minuto de tiempo agregado para aprovechar una asistencia de cabeza de Jefferson Lerma y decretar el empate 1-1.

La extensa tanda de penales exhibió a los jugadores de ambos equipos ejecutando con precisión: convirtieron sus primeros siete disparos, incluyendo los aciertos de Odegaard, Rice, Saka, Trossard, Merino, Calafiori y Timber para el Arsenal, mientras que Mateta, Devenny, Hughes, Sosa, Lerma, Wharton y Uche no fallaron para el Crystal Palace. Saliba adelantó a los Gunners con el octavo tiro y el desenlace llegó cuando Lacroix repitió una jornada desafortunada al errar el disparo final.

Con este triunfo, el Arsenal se instala entre los cuatro mejores de la competición y buscará un lugar en la final enfrentando a su histórico rival, el Chelsea, en una serie de ida y vuelta por un boleto a Wembley.

Estadísticas de Jefferson Lerma en la temporada 2025-2026

Jefferson Lerma marcando a
Jefferson Lerma marcando a su excompañero y hoy compañero del Arsenal Eberechi Eze, junto a Adam Wharton - crédito Peter Cziborra / Action Images via Reuters

Jefferson Lerma lleva un total de 27 partidos en 1.235 minutos y cuatro asistencias a lo largo de lo que va de la temporada, y por el momento no anotó ningún gol.

  • 1 de noviembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y doble asistencia en el Crystal Palace 2-0 Brentord
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: 16 minutos y asistencia en el Liverpool 0-3 Crystal Palace
  • 23 de diciembre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: 90 minutos y asistencia en el Arsenal 1-1 Crystal Palace

Cuando vuelve a jugar el Crystal Palace de Inglaterra

Crystal Palace sigue su temporada
Crystal Palace sigue su temporada como uno de los equipos revelación en Inglaterra - crédito Peter Cziborra / Action Images via Reuters

Ahora, el Crystal Palace se prepara para su último partido del 2025, cuando el 28 de diciembre de 2025, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), reciban en el Selhurst Park al Tottenham por la fecha 18 de la Premier League de Inglaterra.

