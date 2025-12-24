Carlos Bacca tomaría radical decisión en el Junior de Barranquilla para 2026: se define su futuro

Carlos Bacca sufrió una lesión en el tobillo que lo sacó de Junior en el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

La intención de Carlos Bacca de permanecer en el Junior de Barranquilla se ha convertido en uno de los ejes del mercado de fichajes del fútbol colombiano, pues con 39 años está cerca de su retiro y, por el momento, no lo considera, sino que quiere volver a ser goleador en 2026.

Para eso, el delantero habría tomado una decisión con respecto a su continuidad con los tiburones, al que volvió en 2022 y, por el momento, suma dos Ligas BetPlay en 2023 y 2025, aunque esta última sin jugarla por una lesión en el tobillo que lo alejó de todo el segundo semestre.

La decisión de Carlos Bacca

El delantero, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre, ha manifestado a la dirigencia su disposición a bajar considerablemente su salario con tal de continuar en el club rojiblanco, según El Heraldo. La directiva y el entrenador Alfredo Arias aún no han definido si contará con el jugador para la próxima temporada, una espera que mantiene la expectación entre la hinchada tras la reciente obtención del título.

Bacca, ganador de tres Ligas y quien no pudo participar en el último torneo por lesión, ya comunicó a parte del cuerpo directivo su deseo de retirarse en el equipo de sus amores. Dicho medio indicó que este gesto busca facilitar un acuerdo en un contexto donde el club reestructura su plantel de cara a la próxima campaña.

En este proceso de planificación para 2026, Junior de Barranquilla enfrenta el reto de ajustar su nómina, ya que solo podrá inscribir a 25 jugadores. Antes de tomarse vacaciones, Arias se reunió con la dirigencia para analizar posibles altas y bajas en la plantilla.

De acuerdo con declaraciones recientes de Fuad Char Abdala, se espera la llegada de al menos cuatro refuerzos, mientras se evalúa la salida de varios integrantes actuales de la plantilla. La recuperación física de Bacca, que aún no está al 100%, es otro de los focos de atención, y se prevé que pueda reincorporarse a los entrenamientos en enero.

La decisión de Bacca de flexibilizar sus condiciones económicas evidencia el profundo lazo emocional que lo une al club barranquillero y refuerza su determinación de seguir defendiendo los colores del equipo en el cierre de su carrera profesional.

Chará pasaría al verdiblanco

La incertidumbre en torno a la continuidad de Bacca se enmarca en una dinámica de cambios dentro del fútbol colombiano, uno de esos fue en el Deportivo Cali que atraviesa una profunda reestructuración institucional, marcada por modificaciones societarias y una ambiciosa renovación de su plantel para 2026.

Entre los movimientos contempla el interés en fichar a Yimmi Chará, quien podría no renovar con el Junior, además de que el jugador reconoció que “el interés siempre ha estado de parte del Cali. Vamos a ver qué decisión se toma con el empresario”, abriendo la posibilidad de sumarse al proyecto verdiblanco.

El entrenador Alberto Gamero confirmó que ya trabajan en la llegada de “cinco o seis jugadores para el próximo año”, coordinando acciones con la directiva y nuevos inversionistas para poner el dinero suficiente, pues el técnico quiere una plantilla competitiva en todos los frentes.

La posible llegada de Chará coincidiría con la salida de jugadores como Guzmán Corujo, Javier Reina, Fabián Castillo y potencialmente Yeison Gordillo, tras quedar fuera del torneo Clausura tres fechas antes de finalizar la primera fase. La pretemporada está programada para comenzar el 2 de enero de 2026.

Mientras tanto, la dirigencia del Junior mantiene la incertidumbre respecto al futuro de su máximo referente ofensivo. La afición centra sus expectativas en una pronta resolución sobre el rumbo de Carlos Bacca, en un momento donde la definición de la plantilla y la preparación para la nueva temporada concentran la atención, mientras los equipos rivales refuerzan sus proyectos con fichajes de peso.