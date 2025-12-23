Luis Díaz entre los mejores jugadores del mundo en 2025: este es el lugar del colombiano, que superó a Messi y a Cristiano

Luis Díaz fue el encargado de presentar la camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Adidas

El futbolista colombiano Luis Díaz se ubicó en la casilla 31 del ranking anual de los 100 mejores futbolistas del mundo publicado por The Guardian en 2025, superando a figuras históricas como Lionel Messi (34°) y Cristiano Ronaldo (51°), según detalló el medio británico.

Esta clasificación refleja el crecimiento del extremo del Bayern Múnich tras su destacado paso por Liverpool, donde conquistó la Premier League, y su rápida adaptación al fútbol alemán.

El panel de The Guardian, integrado por 219 expertos entre exjugadores, entrenadores y periodistas internacionales, valoró que Díaz completó “su mejor resultado hasta la fecha”, atribuyendo el salto en su rendimiento tanto a sus estadísticas individuales como al impacto en dos ligas de máximo nivel europeo.

La votación incluyó a personalidades como Didi Hamann, Romario, Juninho Pernambucano, Philipp Lahm y Dunga, así como directores técnicos reconocidos.

Publicación del diario The Guardian sobre la temporada de Luis Díaz - crédito The Guardian

El medio británico enfatizó que, tras el título de Premier League con Liverpool, Díaz ha sido uno de los jugadores más determinantes bajo la dirección de Vincent Kompany en el Bayern Múnich.

Según The Guardian, la salida de Díaz de Liverpool generó escepticismo por su edad en ambos clubes involucrados, pero su rendimiento ha “añadido una nueva dimensión” al Bayern y revalorizó su figura, desmintiendo las dudas iniciales.

“Vaya año ha tenido Díaz, con su mejor posición hasta ahora como reflejo de un año en el que ganó la Premier League con el Liverpool y ya ha dado pasos enormes hacia la obtención de un título de la Bundesliga con el Bayern de Múnich. El colombiano fue una parte fundamental y subestimada de la increíble temporada de debut de Arne Slot y, quizá, ha sido generalmente subestimado; el Liverpool no quiso pagarle a un jugador de 28 años un salario de primer nivel para extender su contrato, y muchos en Alemania dudaron de la sensatez del Bayern al apostar fuerte por un delantero que se acerca a los 30. Sin embargo, sus cifras puras y su febril trabajo sin balón han aportado una nueva dimensión al Bayern y han demostrado que los escépticos estaban equivocados” fue el análisis de Andy Brassell en The Guardian sobre Luis Díaz

En la clasificación de The Guardian, Díaz destaca sobre otros nombres reconocidos como Moisés Caicedo (32°), Alexis Mac Allister (35°), Federico Valverde (37°), Jamal Musiala (43°) y Kevin de Bruyne (73°). Dentro de los sudamericanos, se ubica como el quinto más influyente, tan solo superado por Raphinha, Lautaro Martínez, Vinícius Júnior y Julián Álvarez.

Daniel Muñoz salió de la convocatoria de la selección Colombia para atender el sepelio de un amigo en Medellín - crédito Kacper Pempel/REUTERS

La revista inglesa Four Four Two también incluyó a Díaz entre los mejores futbolistas del mundo en 2025, ubicándolo en el puesto 39. Según este medio, el colombiano fue un fichaje “exitoso” para Liverpool en 2021, incrementó su protagonismo bajo las órdenes de Jürgen Klopp y actualmente atraviesa su mejor momento con goles y asistencias en el Bayern.

Four Four Two señaló que alcanzar registros como 100 partidos y 35 goles con la Selección Colombia es una meta realista a futuro. En el mismo ranking, el defensor Daniel Muñoz (Crystal Palace) figura en la posición 81, consolidando la presencia de Colombia en la élite del fútbol internacional.

Luis Díaz cerró el 2025 con 23 goles, 13 marcados con el Bayern Múnich en el segundo semestre del año - crédito REUTERS/Heiko Becker

El proceso de selección en The Guardian se caracterizó por su pluralidad y especialización: 219 votantes, entre los que se cuentan exfutbolistas, técnicos y periodistas, participaron de la elaboración del listado final. Este método otorga un respaldo especial al lugar que ocupa Díaz, reconociendo un amplio consenso sobre su impacto en el fútbol mundial.

El salto de Díaz de Liverpool al Bayern ha generado expectativas sobre su capacidad de adaptación y su rol como referente indiscutible de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Como único colombiano en el top 50 del ranking de The Guardian, su evolución como futbolista y el reconocimiento de la prensa internacional reflejan el avance del fútbol nacional y, particularmente, el nombre de Díaz en la cúspide de la élite global.