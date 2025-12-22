Así terminó la selección Colombia el 2025 en el ranking FIFA: leve ascenso entre enero y diciembre, según la última actualización

La "Tricolor" jugará ante Australia en su último partido de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El cierre de 2025 trajo consigo la publicación del último ranking Fifa, en el que la Selección Colombia se ubicó en la posición número trece, tras un año marcado por la clasificación al Mundial 2026 y una serie de altibajos en su rendimiento.

El equipo nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, logró asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, aunque atravesó una fase de resultados adversos que puso en entredicho la continuidad del entrenador, este bache no se vio reflejado en el ranking, pues la Tricolor ascendió un puesto entre enero y diciembre del 2025.

Colombia en enero estaba en el puesto 14 con 1679.04; para diciembre del 22 la Fifa oficializó el puesto 13 en la clasificación con 1701.03 puntos.

En el tramo final del año, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reafirmó su respaldo a Lorenzo, pese a reconocer que el conjunto no atravesaba su mejor momento deportivo.

La situación se tornó crítica entre marzo y junio, cuando una prolongada sequía de victorias generó dudas sobre el futuro del seleccionador.

No obstante, el equipo recuperó el rumbo en las últimas jornadas de las eliminatorias, sellando su clasificación con una victoria sobre Bolivia en el Estadio Metropolitano y una contundente goleada ante Venezuela en Maturín el 9 de septiembre.

El balance de la temporada para la Tricolor fue positivo: disputó diez partidos entre eliminatorias y amistosos internacionales, con un registro de seis triunfos, tres empates y una derrota, lo que se tradujo en un rendimiento del 63 %.

Noticia en desarrollo...