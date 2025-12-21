René Higuita volvió a demostrar su talento debajo de los tres palos: revivió su clásico Escorpión

El exportero realizó su famosa jugada en el partido homenaje a Mario Yepes, en el estadio Pascual Guerrero - crédito Espn

Se realizó el partido de homenaje a Mario Alberto Yepes, defensor central que se retiró del fútbol profesional en 2016, pero que organizó un encuentro especial con varias leyendas del fútbol sudamericano, así como exjugadores de la selección Colombia que fue a Brasil 2014.

En medio del encuentro, René Higuita fue protagonista por su jugada del Escorpión, con la que se hizo famoso en el mundo por hacerla en un partido de la Tricolor frente a Inglaterra, el 7 de septiembre de 1995 en Londres, que se robó las miradas por la dificultad y riesgo.

Dicha acción del Loco en el campo del juego fue una de las tantas cosas destacadas del compromiso en el Pascual Guerrero, donde también se honró la memoria de Fredy Rincón y un homenaje a los jugadores campeones de la Copa América 2001 con la selección Colombia, de la que Yepes hizo parte en ese entonces.

Volvió el Escorpión

Durante la tarde del sábado 20 de diciembre, los aficionados en Cali tuvieron un día especial por el encuentro de varias figuras del fútbol colombiano e internacional, para rendir homenaje al exdefensor de la Tricolor y quería deleitar a los hinchas con un partido de leyendas.

En el primer tiempo, se dio la famosa jugada del Escorpión de René Higuita, que arrancó como titular en el equipo llamado Amigos del Capi, enfrentando a la Selección Dorada, conformada por la nómina que disputó el mundial de Brasil 2014, incluso con el entrenador Néstor Lorenzo, que en esa época era asistente de José Pékerman.

René Higuita y su Escorpión, que levantó de las sillas al público en el estadio Pascual Guerrero - crédito Captura de video Espn

Previo a la acción, el exguardameta de Atlético Nacional se destacó por varias atajadas, que con 59 años revivió sus viejas épocas en los años 90, cuando fue al mundial de Italia 1990 y destacó no solo por su buen nivel, sino por la manera de jugar con los pies y patear tiros libres.

Luego de un centro de Macnelly Torres al área, el exportero aprovechó que el balón estaba a medio vuelo y lo rechazó con los talones, al levantarse en el área y mandar el cuerpo al frente, aunque al final, el esférico le pegó en las piernas y se dañó un poco la acción, pero que levantó a los aficionados de sus sillas.

Luego de realizar el Escorpión en el partido homenaje a Mario Yepes, el exportero salió aplaudido por los aficionados en Cali - crédito Espn

Al final, sobre los 34 minutos del primer tiempo, Higuita salió sustituido por Óscar Córdoba, en medio de aplausos y agradeciendo tanto a los asistentes por su aprecio, como a Yepes por la invitación, al igual que el resto de jugadores que hiciero parte del encuentro.

“Gracias a todos por venir”

Previo al partido, Mario Alberto Yepes, en charla con Espn, nombró y agradeció a varios de los exjugadores invitados al partido homenaje: “Gracias a ‘El Pibe’ (Valderrama) que está aquí, uno de mis grandes ídolos de la infancia, gracias a Javier (Saviola), campeón del mundo Sub 20, jugador de Barcelona, Mónaco, amigo que conocí en River, al campeón del mundo David Trezeguet a quien enfrenté en muchas ocasiones y con quien hemos tenido una amistad muy cercana y valoro”.

Sobre el valor de portar la cintilla de capitán, que la utilizó en la selección Colombia y distintos clubes, el exdefensor dijo que “es un orgullo, es una responsabilidad, es representar no solo tus creencias, tus valores, sino tu país entero, ser capitán de la Selección es algo que llena de orgullo y satisfacción”.

Mario Yepes también reunión a la selección Colombia de Brasil 2014, con la mayoría de jugadores que fueron al mundial - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Con respecto al momento del retiro, Yepes relató que “jugué hasta los 40 años y pensé que me estaba preparando con dos años de anticipación para mi retiro, pero creo que al final ninguno estamos listos para retirarnos de manera total, hay algunos que lo han logrado, no sé cómo lo han hecho, en mi caso personal sigo muy ligado al fútbol, lo que me ha ayudado a mantenerme siempre pensando en fútbol”.

“En mi caso al otro día del retiro me levanté a las seis de la mañana porque pensé que me tocaba ir a entrenar. Por más que te prepares uno nunca va a dejar el fútbol y por eso estos momentos con este tipo de partidos, son muy emocionantes, volverlos a vivir, recordar esa época de futbolistas con amigos, poder comer todos juntos, eso es lo que extraño, lo que vivía en el camerino, más que jugar, eso es lo que más extraño de fútbol, las concentraciones, pero ya nos hemos ido acostumbrando”, finalizó.