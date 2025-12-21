Falcao genera dudas sobre su futuro en el fútbol: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”

Falcao terminó contrato con Millonarios el 30 de junio de 2025 y desde entonces se dedicó a otras actividades afuera de las canchas - crédito Colprensa

Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más emblemáticos de Colombia, ha manifestado su intención de continuar en la élite del fútbol profesional durante la temporada 2026, que sería significativa en su carrera porque llegará a los 40 años y a punto de retirarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras finalizar su vínculo con Millonarios y encontrarse actualmente como agente libre, el delantero mantiene en vilo a la afición y al mercado de fichajes, sin definir aún el país ni el club en el que buscará prolongar su carrera, recordando que tiene un posible acercamiento del fútbol argentino.

Mucha expectativa por Falcao

Durante el partido “Capitanes Legendarios”, celebrado el 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Falcao fue consultado sobre su futuro inmediato. En diálogo con Espn, el atacante de 40 años fue claro al decir que mantiene las esperanzas de llegar a algún club en el exterior

“Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, fue la declaración del Tigre, que reavivó la expectativa sobre el próximo destino del máximo goleador histórico de la Selección Colombia, pues desde junio que no disputa un partido oficial y fue con Millonarios, por la Liga BetPlay.

El delantero volvió a dejar claro que tiene el deseo de pertenecer a un equipo para la temporada 2026 - crédito Espn

El desempeño físico de Falcao en el encuentro amistoso fue uno de los aspectos más destacados por la prensa y los asistentes, pues mostró un estado físico óptimo y anotó un gol que evocó sus mejores épocas, tras una definición por encima del portero que levantó al público de sus asientos.

Este rendimiento, junto a las exigentes rutinas de entrenamiento individual que ha compartido con su esposa Lorelei Tarón, refuerza la percepción de que el samario se encuentra preparado para afrontar un nuevo reto competitivo.

Falcao García, recientemente, fue al sorteo del mundial de la FIFA con su esposa, Lorelei Tarón - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Sin embargo, un punto que juega en contra del delantero son las lesiones, que a lo largo de su carrera lo afectaron mucho: desde la; así como las molestias que lo aquejaron en varios momentos con el Ballet Azul, razón por la cual no se consolidó por completo en la plantilla, pese a que tenía el cariño de los aficionados y sus compañeros.

Posible regreso a Argentina

En cuanto a posibles destinos, los rumores no se han hecho esperar, pues las últimas versiones señalan que Falcao ha sido vinculado con clubes de Argentina y Estados Unidos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de negociaciones.

El periodista Fer Pujol, a través de su cuenta de X, mencionó que “al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista” para Gimnasia y Esgrima La Plata, que en enero de 2025 lo buscó, pero el delantero le dio prioridad a renovar con Millonarios. La posibilidad de un regreso a la liga argentina, donde inició su carrera profesional con River Plate, se mantiene como una alternativa, pero el abanico de opciones sigue abierto.

Falcao tendría una nueva posibilidad para llegar a Gimnasia, equipo que juega en la primera división de Argentina - crédito @pujolfernando/X

Desde la perspectiva del mercado, el portal especializado Transfermarkt informa que el valor de mercado del goleador se sitúa actualmente en 100.000 euros, una cifra que refleja tanto su edad como la falta de actividad competitiva reciente. Tras su salida de los embajadores, el delantero de 38 años permanece sin equipo, lo que ha influido en la actualización a la baja de su cotización.

A lo largo de su trayectoria, Falcao llegó a figurar entre los delanteros mejor valorados del mundo, especialmente durante sus etapas en clubes europeos de primer nivel, antes de que el paso del tiempo y la irregularidad en minutos de juego impactaran en su valoración.