Atlético Nacional se pronunció sobre el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará con el entrenador del verde

Atlético Nacional terminó la temporada 2025 con el título de la Copa Colombia, sumado a la Superliga, pero con dudas respecto a lo que será 2026, pues la plantilla se quedó afuera de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, que eran los objetivos más importantes para la institución.

Es por eso que se generaron dudas sobre la continuidad del técnico Diego Arias, que completó tres meses al mando del verde y logrando su primer trofeo en su corta carrera, pero sufriendo la eliminación en los cuadrangulares de la Liga y no obtener el cupo a la Copa Libertadores.

Los antioqueños esperan tomar las primeras decisiones antes de que acabe el año, para iniciar la pretemporada con mayor claridad y la búsqueda de refuerzos para 2026, pues la primera baja es la de Marino Hinestroza, que sería vendido a Boca Juniors, además de negociar la renovación de Alfredo Morelos.

“Necesitamos tener claro el panorama”

Los verdolagas se tomaron unos días de descanso antes de volver a las prácticas para la pretemporada 2026, pues lo más probable es que la Liga BetPlay empiece a mediados de enero, por lo que solo tiene un mes para vacaciones y poner en marcha los trabajos para la nueva campaña.

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, confirmó que aún se discute la continuidad de Diego Arias, pues pese a que continúa bajo contrato, se debate si renovarlo o encontrar una persona de mayor experiencia y títulos para liderar la plantilla el próximo año

“Hoy es Diego Arias, está ratificado hasta diciembre. Estamos terminando de hacer las definiciones, necesitamos tener claro el panorama”, dijo el directivo al periodista Wbeimar Muñoz, esperando que el timonel entregue su balance del segundo semestre y todos los detalles de su labor.

Arias dirigió 21 partidos en Nacional, ganó 12, empató seis y perdió tres, quedó eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay y salió campeón de la Copa Colombia ante el Medellín, además de clasificar a la Copa Sudamericana, pero sacrificando la Libertadores por reclasificación.

De otro lado, no se conocen nombres de posibles entrenadores para el verde, pese a que uno de los que sonó con fuerza fue Reinaldo Rueda, que salió de Honduras en noviembre por quedar afuera del mundial de 2026, pero el tema se enfrió y no es seguro si el entrenador aceptará el trabajo.

“Pareciera que el trabajo solo es bueno si se gana”

En charla con el periódico El Colombiano, el entrenador Diego Arias dio su balance de sus primeros tres meses como técnico profesional y de Atlético Nacional: “Muy contento de cerrar el año con esta victoria y con este título, porque sabíamos lo que significaba para nuestra gente. Es ampliar la historia del club, pero también entendiendo lo especial que era esta final, contra uno de los mejores equipos del año como Medellín”.

“Fue muy complejo, los enfrentamos cinco veces en menos de dos meses y cada partido era más cerrado, con menos espacios. Aun así, logramos cerrar el año con momentos muy bonitos. No todos los objetivos se concretaron, pero estuvimos hasta el último partido peleando por ellos y nos vamos con la cabeza en alto”, añadió.

Una de las enseñanzas que le dejó a Arias esta experiencia al mando del verde fue que “pareciera que el trabajo solo es bueno si se gana, y no es así. Todos salimos a hacer nuestro trabajo con la intención de que funcione, y a veces no se logra. Eso no significa que no haya valor en el camino. El fútbol debería evaluar más los procesos, ser más responsables con el mensaje que damos, especialmente a los jóvenes. El resultado es importante, claro, pero no puede ser lo único”.

“Es responsabilidad de todos: entrenadores, jugadores, directivos y medios. El resultado cualquiera lo puede evaluar, pero el verdadero trabajo está en analizar los recursos que se emplean para llegar ahí. Vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser inmediato, donde si no se logra ya, es un fracaso. Eso no es real ni en el fútbol ni en la vida. El proceso del 2016, por ejemplo, estuvo lleno de “fracasos” que luego fueron la base de un título histórico”, finalizó.