Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces

El 18 de diciembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó el calendario de la Liga Betplay I-2026, confirmando la continuidad del formato de competencia y la introducción de novedades reglamentarias que impactarán directamente en la conformación de los equipos en el mercado de fichajes.
El calendario, presentado tras la reciente consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga Betplay II-2025, anticipa una temporada cargada de duelos de alto voltaje y clásicos tradicionales como en la fecha 12 con el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional, y el duelo entre Deportivo Cali y Santa Fe.
En la primera fecha, se destaca la reedición la final del semestre anterior: Junior, vigente campeón, recibirá en el estadio Metropolitano al Deportes Tolima, reviviendo una rivalidad que aún permanece en la memoria de los aficionados.
En la segunda fecha, el calendario propone un enfrentamiento de alto interés entre Millonarios y Junior, mientras que la sexta jornada tendrá como protagonista al América de Cali, que será local ante Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero.
La programación también reserva para la fecha 12 el esperado cruce entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, un duelo que se repetirá en la primera fase de la Copa Sudamericana. En esa misma jornada, el Deportivo Cali recibirá al América en una nueva edición del clásico vallecaucano.
También es importante detallar que la organización dio a conocer lo que son los cruces en las 19 fechas (teniendo en cuenta que no se jugará fecha de clásicos), y a la espera de la confirmación oficial de las fechas:
Así se jugará la fecha 1:
- Junior vs. Deportes Tolima
- Santa Fe vs. Águilas Doradas
- Fortaleza vs. Alianza FC
- Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
- Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
- América de Cali vs. Internacional de Bogotá
- Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
- Atlético Bucaramanga vs. Millonarios
- Deportivo Pereira vs. Llaneros
- Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali
Los cambios que habrá en la Liga BetPlay 2026
La Liga BetPlay 2026-I presentó el calendario completo de sus diecinueve fechas, en una edición que introduce cambios estructurales relevantes para el fútbol colombiano. La Dimayor decidió reemplazar el tradicional sistema de cuadrangulares por una fase de Playoff, con el objetivo de evitar la extensión del torneo y ajustar el cronograma ante la sobrecarga de partidos que implica un año de Mundial.
Esta modificación elimina la habitual fecha de clásicos, una característica que había marcado las últimas temporadas en Colombia.
La decisión de suprimir la fecha de clásicos responde a la necesidad de evitar la congestión del calendario, una medida que pretende facilitar la logística de los clubes y preservar la integridad física de los jugadores en un año especialmente exigente. El nuevo formato de Playoff reemplaza a los cuadrangulares, permitiendo que la fase de “Todos contra todos” no se extienda más allá de lo necesario y que el torneo concluya en los plazos previstos.
La estructura del torneo, contempla que los equipos disputen un total de diecinueve partidos en la fase regular, enfrentando a cada uno de los rivales una sola vez. La eliminación de la fecha de clásicos y la implementación del Playoff constituyen las principales novedades de la temporada, marcando un cambio en la dinámica competitiva de la Liga BetPlay.
Los partidos más destacados de las 19 fechas de la Liga BetPlay
Fecha 2
- Deportivo Cali vs. Independiente Medellín
- Millonarios vs. Junior
- Once Caldas vs. Santa Fe
Fecha 3
- Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
- América de Cali vs. Once Caldas
- Independiente Medellín vs. Deportes Tolima
- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira
Fecha 4
- Millonarios vs. Independiente Medellín
- Atlético Nacional vs. América de Cali
Fecha 5
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
- Deportivo Cali vs. Millonarios
Fecha 6
- América de Cali vs. Independiente Santa Fe
- Once Caldas vs. Junior
Fecha 7
- Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
- Junior vs. América de Cali
- Deportes Tolima vs. Once Caldas
- Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira
Fecha 8
- Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla
- Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali
Fecha 9
- Deportes Tolima vs. Atlético Nacional
Fecha 10
- Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe
- Deportivo Cali vs. Once Caldas
Fecha 12
- Millonarios vs. Atlético Nacional
- Cali vs. Santa Fe
- Medellín vs. Junior
Fecha 13
- Independiente Santa Fe vs. Medellín
- Once Caldas vs. Millonarios
Fecha 14
- Medellín vs. América de Cali
- Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira
Fecha 15
- Junior vs. Deportivo Cali
- Once Caldas vs. Independiente Medellín
Fecha 16
- Medellín vs. Atlético Nacional
- Millonarios vs. Santa Fe
Fecha 17
- América de Cali vs. Millonarios
Fecha 18
- Millonarios vs. Tolima
- Cali vs. América de Cali
Fecha 19
- Once Caldas vs. Atlético Nacional
- Deportivo Cali vs. Deportes Tolima