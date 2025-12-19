Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces

La Liga BetPlay comenzará a mediados de enero de 2026, y tendrá varias novedades - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El 18 de diciembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó el calendario de la Liga Betplay I-2026, confirmando la continuidad del formato de competencia y la introducción de novedades reglamentarias que impactarán directamente en la conformación de los equipos en el mercado de fichajes.

El calendario, presentado tras la reciente consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga Betplay II-2025, anticipa una temporada cargada de duelos de alto voltaje y clásicos tradicionales como en la fecha 12 con el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional, y el duelo entre Deportivo Cali y Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Liga BetPlay comenzará a mediados de enero de 2026 y finalizará entre mayo y junio - crédito Dimayor

En la primera fecha, se destaca la reedición la final del semestre anterior: Junior, vigente campeón, recibirá en el estadio Metropolitano al Deportes Tolima, reviviendo una rivalidad que aún permanece en la memoria de los aficionados.

En la segunda fecha, el calendario propone un enfrentamiento de alto interés entre Millonarios y Junior, mientras que la sexta jornada tendrá como protagonista al América de Cali, que será local ante Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero.

La programación también reserva para la fecha 12 el esperado cruce entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, un duelo que se repetirá en la primera fase de la Copa Sudamericana. En esa misma jornada, el Deportivo Cali recibirá al América en una nueva edición del clásico vallecaucano.

También es importante detallar que la organización dio a conocer lo que son los cruces en las 19 fechas (teniendo en cuenta que no se jugará fecha de clásicos), y a la espera de la confirmación oficial de las fechas:

Así se jugará la fecha 1:

Junior vs. Deportes Tolima

Santa Fe vs. Águilas Doradas

Fortaleza vs. Alianza FC

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

América de Cali vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Deportivo Pereira vs. Llaneros

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali

Los cambios que habrá en la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay y la Copa Colombia volverán a coronar campeón con pocos días de diferencia, tal como en 2024 - crédito Dimayor / Colprensa

La Liga BetPlay 2026-I presentó el calendario completo de sus diecinueve fechas, en una edición que introduce cambios estructurales relevantes para el fútbol colombiano. La Dimayor decidió reemplazar el tradicional sistema de cuadrangulares por una fase de Playoff, con el objetivo de evitar la extensión del torneo y ajustar el cronograma ante la sobrecarga de partidos que implica un año de Mundial.

Esta modificación elimina la habitual fecha de clásicos, una característica que había marcado las últimas temporadas en Colombia.

La decisión de suprimir la fecha de clásicos responde a la necesidad de evitar la congestión del calendario, una medida que pretende facilitar la logística de los clubes y preservar la integridad física de los jugadores en un año especialmente exigente. El nuevo formato de Playoff reemplaza a los cuadrangulares, permitiendo que la fase de “Todos contra todos” no se extienda más allá de lo necesario y que el torneo concluya en los plazos previstos.

La estructura del torneo, contempla que los equipos disputen un total de diecinueve partidos en la fase regular, enfrentando a cada uno de los rivales una sola vez. La eliminación de la fecha de clásicos y la implementación del Playoff constituyen las principales novedades de la temporada, marcando un cambio en la dinámica competitiva de la Liga BetPlay.

Los partidos más destacados de las 19 fechas de la Liga BetPlay

Fecha 2

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Millonarios vs. Junior

Once Caldas vs. Santa Fe

Fecha 3

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

América de Cali vs. Once Caldas

Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Fecha 4

Millonarios vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. América de Cali

Fecha 5

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Millonarios

Fecha 6

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

Once Caldas vs. Junior

Fecha 7

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Junior vs. América de Cali

Deportes Tolima vs. Once Caldas

Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira

Fecha 8

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Fecha 9

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Fecha 10

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Fecha 12

Millonarios vs. Atlético Nacional

Cali vs. Santa Fe

Medellín vs. Junior

Fecha 13

Independiente Santa Fe vs. Medellín

Once Caldas vs. Millonarios

Fecha 14

Medellín vs. América de Cali

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Fecha 15

Junior vs. Deportivo Cali

Once Caldas vs. Independiente Medellín

Fecha 16

Medellín vs. Atlético Nacional

Millonarios vs. Santa Fe

Fecha 17

América de Cali vs. Millonarios

Fecha 18

Millonarios vs. Tolima

Cali vs. América de Cali

Fecha 19

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima