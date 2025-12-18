Estos son los campeones del 2025 del fútbol profesional colombiano: además de Junior y Nacional otros dieron la vuelta olímpica

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

El partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia marcó el final de la temporada 2025 del fútbol profesional colombiano que dejó a cuatro equipos campeones de torneos de primera división y a otros dos en la segunda división, que serán nuevos inquilinos de la Liga en el 2026.

Independiente Santa Fe - campeón de la Liga Betplay I

Independiente Santa Fe fue campeón en el estadio Atanasio Girardot con un agónico gol de Hugo Rodallega - crédito Santa Fe

Santa Fe se proclamó campeón del primer semestre de la Liga Colombiana 2025-I tras vencer 2 a 1 a Medellín en el partido de vuelta disputado en el Atanasio Girardot, alcanzando así su décima estrella.

El encuentro se definió en la segunda mitad, cuando el capitán Hugo Rodallega anotó su gol número cincuenta con la camiseta albirroja a los 77 minutos, pese a estar lesionado.

Rodallega, visiblemente afectado, asistió a Edwar López, quien concretó la jugada con una definición precisa en el área. El capitán debió abandonar el campo por lesión tras la acción.

Junior FC - campeón de la Liga Betplay II

Junior campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025 tras derrotar 4-0 a Deportes Tolima - crédito Dimayor

El Junior de Barranquilla conquistó su undécima estrella en el fútbol colombiano tras imponerse por la mínima diferencia ante Deportes Tolima en Ibagué, resultado que le permitió consagrarse como campeón de la liga colombiana 2025-2.

Este triunfo, que se suma a una racha de seis finales ganadas como visitante, le otorga al equipo el pase directo a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, mientras que Tolima deberá iniciar su camino continental desde la fase dos.

El protagonista indiscutible de la final fue José Enamorado, quien marcó tres goles a lo largo de la serie: dos en Barranquilla y uno más en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Su actuación fue clave para el desenlace del campeonato.

En el partido de vuelta, Enamorado aprovechó un pase de Yimmi Chará, similar al que le había brindado Didier Moreno en el encuentro de ida, para anotar el único gol del partido a los diecisiete minutos.

Con velocidad por la banda derecha, quedó mano a mano con el arquero Cristopher Fiermarín y definió con una sutil vaselina, estableciendo el 1 a 0 que amplió la ventaja global.

La expulsión de Guillermo Paiva al final del primer tiempo, tras una agresión sin balón a Marlon Torres, condicionó aún más las aspiraciones del Tolima, que ya se encontraba en desventaja.

El visitante, con un marcador global de 4 a 0, optó por replegarse y defender con líneas compactas, limitando al equipo vinotinto a remates de media distancia, como el intento de Samuel Velásquez al segundo palo.

Deportivo Cali - campeonas de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali consiguió su tercer título de Liga Femenina en Colombia - crédito Dimayor

Deportivo Cali se consagró campeón de la Liga Femenina 2025 tras imponerse en la tanda de penales a Santa Fe en el estadio Palmaseca. El equipo local igualó la serie 1-1 en el global al vencer 1-0 en el tiempo reglamentario y aseguró su tercer título en el fútbol femenino colombiano al superar a su rival 5-4 en los penales.

La definición por penales se produjo luego de que Santa Fe terminara el partido con solo nueve jugadoras, tras las expulsiones de Luisa Katherine Valbuena y Mariana Silva Romero en la segunda mitad, lo que condicionó el cierre del encuentro y obligó al equipo visitante a resistir los ataques del Deportivo Cali.

El único gol del partido fue obra de Leidy Cobos, quien marcó a los 42 minutos del primer tiempo con un remate de pierna derecha tras una jugada individual dentro del área. La escasez de oportunidades claras y el trabajo defensivo de ambos equipos mantuvieron el marcador ajustado hasta el final.

Atlético Nacional - campeón de la Copa Colombia y de la Superliga

Nacional celebró el título de Superliga Colombia a inicio del 2025 y cerró la temporada del fútbol colombiano con el título de Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional se consagró tricampeón de la Copa Colombia 2025 tras vencer 1-0 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El único gol del encuentro fue obra de Andrés Román, quien definió en el área a los nueve minutos de la segunda final.

El equipo verde aseguró su tercer título consecutivo al mantener el control defensivo durante la segunda mitad, resistiendo los intentos de empate del rival. Francisco Fydriszewski ingresó a los 58 minutos y generó peligro para Medellín, pero la defensa liderada por William Tesillo y el apoyo de los mediocampistas neutralizaron los avances más claros.

En la primera parte, Nacional mostró un juego ofensivo similar al de la temporada anterior bajo la dirección de Efraín Juárez, con laterales proyectados y una salida alternada entre Matheus Uribe y Juan Zapata. El DIM respondió con posesión, aunque sin efectividad en ataque, mientras que Brayan León no logró concretar las oportunidades pese al respaldo de Jarlan Barrera.

Entretanto, Atlético Nacional se consagró campeón de la Superliga colombiana 2025 tras imponerse en la tanda de penales ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El partido de vuelta terminó igualado 0-0, y tras el 1-1 de la ida, la definición desde el punto penal otorgó el título al conjunto Verdolaga.

La serie de penales comenzó con Carlos Henao para Bucaramanga, cuyo disparo fue detenido por el arquero Castillo. Edwin Cardona convirtió el primer penal para Nacional, estableciendo el 0-1. Bucaramanga igualó con el cobro de Mena (1-1), pero Tesillo volvió a adelantar a Nacional (1-2). Sambueza empató nuevamente (2-2), y Quintana atajó el remate de Zapata, manteniendo la paridad. Castro puso en ventaja a Bucaramanga (3-2), pero Matheus Uribe igualó para Nacional (3-3). Castañeda falló su disparo tras un leve desvío de Castillo, y finalmente Hinestroza anotó el penal decisivo, sellando el 4-3 y el campeonato para Nacional.

Jaguares y Cúcuta Deportivo - campeones y ascendidos del Torneo BetPlay

En Montería, Jaguares superó a Patriotas por 3-0 en la Gran Final del Torneo de Segunda División. El equipo local se adelantó temprano con un penal convertido por Andrés Rentería a los 7 minutos. Bajo una intensa lluvia, Damir Ceter amplió la diferencia en el segundo tiempo tras asistencia de Sebastián Herrera, quien también marcó el tercer gol y fue una de las figuras del encuentro.

Con este resultado, Jaguares se consagró campeón y mantiene la esperanza de regresar a la Primera División, aunque deberá esperar hasta fin de año para disputar la Gran Final por el ascenso si no repite el título en el Torneo de la B.

En el segundo semestre, Cúcuta Deportivo logró su regreso a la primera división del fútbol colombiano tras vencer a Real Cundinamarca por 3-2 en penales, luego de igualar 2-1 en el tiempo reglamentario. El ascenso se definió en el estadio General Santander, donde la tensión se mantuvo hasta el último cobro.

La serie estuvo marcada por la actuación del arquero Ramiro Sánchez, quien detuvo dos lanzamientos en la tanda definitiva. Cristian Álvarez convirtió el penal decisivo que selló el retorno del equipo rojinegro a la máxima categoría. Durante el partido, Lucas Ríos abrió el marcador para el conjunto visitante, mientras que Arley Rocha igualó tras un remate desviado por un defensor. En la segunda parte, Jonathan Agudelo devolvió la ventaja a Cúcuta al aprovechar un rebote en el área a los 53 minutos.