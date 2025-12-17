Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país

José Enamorado fue el héroe del Junior en la definición del torneo finalización - crédito Junior de Barranquilla - Redes Sociales

En la noche del 16 de diciembre, se disputó el partido de vuelta de la final del Fútbol Profesional Colombiano entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro.

Debido a que en el compromiso se disputaba la estrella de final de año en el balón píe colombiano, en las redes sociales estos clubes fueron tendencia durante varias horas.

Además de las opiniones sobre el compromiso, internautas publicaron diferentes memes sobre la final, comenzando con los que se registraron tras el partido de ida, que terminó 3-0 a favor del Tiburón.

En estos memes se destacó el partido realizado por José Enamorado, que anotó dos de los goles del Junior, además de las falencias tácticas que tuvo el equipo de Lucas González en Barranquilla.

Hinchas del Junior de Barranquilla elogiaron a Enamorado en redes sociales - crédito Redes Sociales

En el partido de ida Tolima fue superado ampliamente por su rival - crédito Redes Sociales

Junior llegaba a Ibagué con la obligación de mantener la ventaja del partido de ida - crédito Redes Sociales

La final se comenzó a vivir varias horas antes de que rodara el balón

Dos horas antes de que comenzara el partido, Tolima y Junior eran tendencia en redes sociales, principalmente por las publicaciones que hacían referencia a memes sobre la definición del torneo finalización.

Por parte de los hinchas del Junior, resaltaban la ansiedad que tenían antes de que comenzará a rodar el balón en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Además, fanáticos neutrales mencionaban que iban a apoyar al Deportes Tolima en la final para que el Pijao lograra la cuarta estrella tras una épica remontada.

Había gran expectativa en Barranquilla por la final vs. Deportes Tolima - crédito Redes Sociales

Antes del partido los clubes del fútbol colombiano ya eran tendencia en redes sociales - crédito Redes Sociales

Además de los memes, fanáticos resaltaban la importancia de vivir la final en paz - crédito Redes Sociales

Así se vivió la final en redes sociales

A nivel de nóminas, Deportes Tolima cambió de arquero para el partido de vuelta, lo que fue recordado por los hinchas del Junior por las declaraciones que realizó el bogotano antes del partido de ida, en las que afirmó que el Tiburón tendría problemas para anotar goles por el nivel de sus guardametas.

En los primeros 45 minutos la figura del partido fue José Enamorado, que anotó el único tanto de la primera parte y aumentó la ventaja del Junior, mientras que Tolima debía hacer cuatro goles para igualar la serie.

Además, otro aspecto relevante fue la expulsión del paraguayo Guillermo Paiva, que vio la tarjeta roja luego de propinarle un cabezazo al defensor central Marlon Torres.

La defensa del Tolima volvió a padecer el talento de José Enamorado - crédito Redes Sociales

El extremo del Junior de Barranquilla fue la figura del primer tiempo - crédito Redes Sociales

En redes sociales recordaron las declaraciones de Lucas González antes del partido de ida - crédito Redes Sociales

En el segundo tiempo Lucas González realizó varias modificaciones para buscar la histórica remontada, pero esto no fue suficiente y Junior se coronó campeón del torneo finalización con un global de 4-0 tras los compromisos jugados en Barranquilla e Ibagué.

Con este trofeo, once de liga en su historia, Junior supero a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en la tabla de campeones de la liga profesional en Colombia, siendo superado por Atlético Nacional, América y Millonarios.

Además, los dirigidos por Alfredo Arias aseguraron un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026, que también será disputada por Santa Fe (campeón del torneo inicial), Medellín y Tolima (por ser líderes por la tabla de reclasificación, en la que se acumulan los puntos de todo el año).

Tras la consagración, en redes sociales fue tendencia el Junior de Barranquilla y sus jugadores, puesto que los fanáticos del Tiburón se burlaron de los hinchas de los demás clubes, que la mayoría apoyó al Tolima en la final.

En los memes más destacados, usuarios afirmaron que Junior superó la maldición de “Refisal”, mencionando que en la previa del partido Javier Hernández Bonnet afirmó que Tolima no podría remontar, lo que seguidores del Pijao tomaron como una declaración de buena suerte.

Además, hinchas del Tolima lamentaron que su equipo ha perdido tres de las últimas cuatro finales que disputó, y no son campeones desde el primer semestre de 2021.

Tolima ha perdido tres de las últimas cuatro finales que disputó - crédito Redes Sociales

Hinchas del Tolima afirmaban que iban a remontar por las declaraciones del comentarista - crédito Redes Sociales

Junior se consagró campeón de Colombia en Ibagué - crédito Redes Sociales