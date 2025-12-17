Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025 entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. El partido se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot con el Poderoso oficiando de local. El marcador global permanece 0-0 tras los primeros 90 minutos.

Nike y Atlético Nacional han presentado oficialmente la nueva camiseta 2026, una prenda que rinde homenaje al histórico título de la Copa Libertadores 2016. El anuncio, realizado en diciembre de 2025, se dio previo al partido de ida.

Por parte de Atlético Nacional, el entrenador Diego Arias y el capitán Edwin Cardona participaron en la rueda de prensa previa al encuentro. Arias afirmó que el plantel ha trabajado para mejorar la efectividad en el ataque de cara al partido decisivo. Cardona, cuya continuidad en el club no está garantizada, manifestó su deseo de aportar un nuevo logro al equipo y dirigió un mensaje de respaldo al canterano Juan Manuel Rengifo, quien ha destacado desde su debut.

El técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, anticipó que su equipo adoptará un enfoque más ofensivo en la final de vuelta, a diferencia de la estrategia mostrada en el primer partido. Además, Restrepo expresó su solidaridad con las familias de los jóvenes fallecidos en un accidente de tránsito en el municipio de Bello.

Las declaraciones en la previa del Clásico Paisa de la final de la Copa Colombia 2025

Últimas noticias

Figura del Junior le echó el ‘agua sucia’ a la prensa deportiva tras el título 11 de la Liga BetPlay: “A quienes nos tiraron m...” Con un habano en mano, Javier Báez habló tras el título del cuadro Tiburón en la rueda de prensa

Tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla, recuerdan el origen de la expresión de Édgar Perea: “¡Junior, tu papá!” La celebración nació en un juego contra el América de Cali que terminó en goleada del cuadro Tiburón en el estadio Metropolitano

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó” El delantero barranquillero, figura histórica del club, aportó dentro y fuera del campo en la consagración de su equipo ante el Tolima, consolidando su estatus de ídolo y reafirmando su vínculo con la hinchada rojiblanca

Presidentes de la Dimayor y de la FCF prefirieron viajar a Catar que entregarle el trofeo al Junior, campeón de la Liga Carlos Mario Zuluaga hizo presencia en la gala de los premios The Best de la FIFA, por lo que el encargado de entregar el trofeo a los campeones fue Simón Ferro, gerente de Dimayor