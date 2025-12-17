Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

El partido de ida de la final del campeonato, que une a la primera con la segunda división del fútbol colombiano, terminó en empate sin goles, con Atlético Nacional como local en el estadio Atanasio Girardot

El clásico paisa se volverá
El clásico paisa se volverá a vivir en el Coliseo de la 70-crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025 entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. El partido se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot con el Poderoso oficiando de local. El marcador global permanece 0-0 tras los primeros 90 minutos.

13:48 hsHoy

Las declaraciones en la previa del Clásico Paisa de la final de la Copa Colombia 2025

El técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, anticipó que su equipo adoptará un enfoque más ofensivo en la final de vuelta, a diferencia de la estrategia mostrada en el primer partido. Además, Restrepo expresó su solidaridad con las familias de los jóvenes fallecidos en un accidente de tránsito en el municipio de Bello.

Por parte de Atlético Nacional, el entrenador Diego Arias y el capitán Edwin Cardona participaron en la rueda de prensa previa al encuentro. Arias afirmó que el plantel ha trabajado para mejorar la efectividad en el ataque de cara al partido decisivo. Cardona, cuya continuidad en el club no está garantizada, manifestó su deseo de aportar un nuevo logro al equipo y dirigió un mensaje de respaldo al canterano Juan Manuel Rengifo, quien ha destacado desde su debut.

12:36 hsHoy

Atlético Nacional lanzó su camiseta de local para el 2026, con homenaje al título de la segunda Copa Libertadores

La camiseta se podrá adquirir en las tiendas Nike de Colombia, la página web y la Tienda Verde de Atlético Nacional en Medellín

Atlético Nacional estrenará la indumentaria
Atlético Nacional estrenará la indumentaria en el primer partido de local del 2026 - crédito Nike

Nike y Atlético Nacional han presentado oficialmente la nueva camiseta 2026, una prenda que rinde homenaje al histórico título de la Copa Libertadores 2016. El anuncio, realizado en diciembre de 2025, se dio previo al partido de ida.

11:33 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - Final de vuelta de la Copa BetPlay Dimayor
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 17 de diciembre - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

EN VIVOIndependiente MedellínAtlético NacionalMedellín vs. NacionalCopa Colombia 2025Final Copa ColombiaEstadio Atanasio GirardotColombia-Deportes

