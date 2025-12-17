Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025 entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. El partido se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot con el Poderoso oficiando de local. El marcador global permanece 0-0 tras los primeros 90 minutos.
El técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, anticipó que su equipo adoptará un enfoque más ofensivo en la final de vuelta, a diferencia de la estrategia mostrada en el primer partido. Además, Restrepo expresó su solidaridad con las familias de los jóvenes fallecidos en un accidente de tránsito en el municipio de Bello.
Por parte de Atlético Nacional, el entrenador Diego Arias y el capitán Edwin Cardona participaron en la rueda de prensa previa al encuentro. Arias afirmó que el plantel ha trabajado para mejorar la efectividad en el ataque de cara al partido decisivo. Cardona, cuya continuidad en el club no está garantizada, manifestó su deseo de aportar un nuevo logro al equipo y dirigió un mensaje de respaldo al canterano Juan Manuel Rengifo, quien ha destacado desde su debut.
Nike y Atlético Nacional han presentado oficialmente la nueva camiseta 2026, una prenda que rinde homenaje al histórico título de la Copa Libertadores 2016. El anuncio, realizado en diciembre de 2025, se dio previo al partido de ida.