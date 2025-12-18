Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín

La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

La Copa Colombia terminó y, de paso, se cerró la temporada 2025 del fútbol colombiano, con la entrega del título entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, que disputaron la final en el estadio Atanasio Girardot, donde se dio una gran fiesta en las tribunas.

También se amplió el palmarés de ganadores en la Copa BetPlay, que desde 2008 entrega el trofeo y un cupo a la Copa Sudamericana, que para este año no fue necesario porque los dos conjuntos de la capital antioqueña, por la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay.

Cabe recordar que el fútbol colombiano volverá a la actividad a mediados de enero, con el inicio del Torneo Apertura 2026, mientras se confirma el formato de la copa para ese año, que se realiza de manera anual con los conjuntos de primera y segunda división de la Dimayor.

Los campeones de la Copa Colombia

Desde la primera edición hasta la última de 2025, se han tenido nueve equipos como vencedores del certamen, que revivió en 2008 y se juega de manera anual, cambiando varias veces de formato e incluso de premio, pues tuvo una época que daba cupo a la Copa Libertadores.

Atlético Nacional llegó a ocho títulos de la Copa Colombia, que fueron en 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025, siendo el conjunto con la mayor cantidad de trofeos en este certamen, además de ser el primero que logra un tricampeonato en toda la historia.

Atlético Nacional terminó la temporada 2025 con el título de la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Sumado a eso, el verde nunca perdió una final del torneo de la Dimayor, las ocho disputadas las consiguió, siendo la del 2023 la única en la que tuvo que definir por penales, que fue frente a Millonarios por el empate 2-2 en el marcador global y ganando desde cobros por 5-4.

Por su parte, Medellín se quedó en tres trofeos, obtenidos en las ediciones de 1981, 2019 y 2020, esta última debió acabar en enero de 2021 por la pandemia de COVID-19, además que, desde los octavos de final, todos los compromisos se jugaron a un solo duelo en las llaves.

Medellín perdió las finales de la Liga BetPlay 2025-II y la Copa Colombia 2025, en cuestión de seis meses - crédito David Jaramillo/Colprensa

Otro dato a tener en cuenta del Poderoso es que es la primera vez que pierde una final de la Copa BetPlay, pues anteriormente cayó en 2017 contra el Junior de Barranquilla, empatando 1-1 la ida y 2-0 en la vuelta, aunque en este 2025 tuvo el consuelo de haberse clasificado a la Copa Libertadores 2025 por la reclasificación de Liga.

Lista de campeones

Atlético Nacional: 8

Millonarios: 3

Medellín: 3

Santa Fe: 2

Junior de Barranquilla: 2

Deportivo Cali: 1

Boca Juniors de Cali: 1

Deportes Tolima: 1

La Equidad (Internacional de Bogotá): 1

El verde resolvió rápido la final

Atlético Nacional conquistó su tercer título consecutivo de la Copa BetPlay tras imponerse 1-0 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, con un gol de Andrés Román en el minuto 10, además de mucho control y labor defensiva para administrar la ventaja.

El partido comenzó con ritmo alto: Matheus Uribe y Brayan León generaron las primeras opciones para el DIM, aunque una jugada de gol fue anulada. Andrés Sarmiento también estuvo cerca de abrir el marcador para Nacional al estrellar un balón en el poste en el minuto 6. Tras el gol del lateral derecho, Jarlan Barrera lideró la reacción del Medellín, que adelantó líneas y buscó el empate por las bandas antes del descanso.

Andrés Román hizo la única anotación en la vuelta de la final, para el triunfo 1-0 y el título del verde - crédito Dimayor

En la segunda mitad, Medellín buscó el empate desde el inicio, pero la solidez defensiva de Nacional y las intervenciones de David Ospina resultaron determinantes. El arquero fue clave al neutralizar los ataques del DIM, mientras que los verdolagas generaron peligro con un remate de Juan Manuel Zapata al palo en el minuto 62 y una ocasión de Marino Hinestroza en el 75.

En los minutos finales, el DIM estuvo cerca de igualar con un cabezazo de Alexis Serna que rozó el poste y un despeje salvador de William Tesillo en el área. El pitazo final selló la consagración de Nacional como campeón, mientras que Independiente Medellín sumó una nueva derrota en finales durante 2025 y deberá enfocarse en su participación en la Copa Libertadores.