Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella

Junior de Barranquilla se coronó como el nuevo campeón del fútbol colombiano, en la final ante el Tolima - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se quedó finalmente con la Liga BetPlay 2025-II, luego de pasarle por encima al Deportes Tolima en una final desequilibrada por parte de los tiburones, que desde el primer partido demostraron una superioridad nunca antes vista en los últimos años para ganar un título.

Con el trofeo de los rojiblancos, se modificó la tabla de los equipos más ganadores de la primera división del fútbol colombiano, pues el equipo del técnico Alfredo Arias dio un salto y se consolidó como una de las escuadras de mayor importancia en la historia del país.

De otro lado, los tolimenses volvieron a perder una final de la Liga BetPlay, que para agravar la situación, es la cuarta de las cinco que disputó desde 2021, año en que ganó la del primer semestre frente a Millonarios, pero desde entonces fue condenado a ser subcampeón.

Los campeones de la Liga BetPlay

Desde 1948 se realiza el campeonato profesional de primera división en Colombia, siendo suspendido solamente en 1989 por el asesinato del juez Álvaro Ortega, en medio de las finales de dicha edición, además de que en 2002 se pasó a los torneos semestrales para entregar dos campeones.

Junior de Barranquilla llegó a 11 estrellas en el fútbol colombiano, que fueron en 1977, 1983, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I. 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y el más reciente en 2025-II, además de que es la segunda vez que espera dos años para volver a levantar un título, como se dio en los años ‘93 y ‘95.

Junior de Barranquilla se coronó campeón del fútbol colombiano por undécima ocasión en su historia - crédito Colprensa

De esta manera, el cuadro del Atlántico pasó del quinto al cuarto puesto de los equipos más veces campeones en Colombia, con cuatro títulos por debajo del América de Cali, que tiene 15, mientras que Millonarios es el segundo con 16 trofeos en sus estanterías.

Atlético Nacional sigue siendo el más ganador de la Liga BetPlay, con un total de 18 estrellas, de las cuales, 11 se dieron desde que se instauraron los torneos cortos, siendo también el club con la mayor cantidad de triunfos bajo ese formato a partir de 2002, siendo su última celebración en 2024.

El trofeo de la Liga BetPlay fue para el Junior de Barranquilla, mientras que Nacional sigue siendo el más veces campeón - crédito Deportes Tolima

Finalmente, el Tolima se quedó con sus tres títulos en el fútbol colombiano, todos ellos obtenidos en el siglo XXI y fueron en el 2003-II, 2018-I y 2021-I, pero también perdiendo finales del semestre en 2006, 2010, 2016, 2021, 2022, 2024 y ahora la de 2025.

Listado de campeones

Atlético Nacional: 18 estrellas

Millonarios: 16 estrellas

América de Cali: 15 estrellas

Junior de Barranquilla: 11 estrellas

Santa Fe: 10 estrellas

Deportivo Cali: 10 estrellas

Independiente Medellín: 6 estrellas

Once Caldas: 4 estrellas

Deportes Tolima: 3 estrellas

Atlético Bucaramanga: 1 estrella

Boyacá Chicó: 1 estrella

Unión Magdalena: 1 estrella

Cúcuta Deportivo: 1 estrella

Deportivo Pasto: 1 estrella

Deportes Quindío: 1 estrella

Superioridad total del Tiburón

Junior conquistó su undécima estrella tras vencer por 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, cerrando un marcador global de 4-0 y asegurando un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La presión por remontar llevó al Pijao a buscar el arco rival desde el inicio, pero la falta de precisión y la solidez defensiva de la visita impidieron el descuento. Un remate de Samuel Velásquez que impactó en el poste y varias intervenciones de Mauro Silveira evitaron el gol local.

José Enamorado celebrando su gol ante Tolima en Ibagué, para el 4-0 de la final de Liga BetPlay - crédito @JuniorClubSA/X

El único tanto del partido llegó a los 17 minutos, cuando José Enamorado aprovechó un pase de Yimmi Chará y definió con sutileza ante Christopher Fiermarín. Poco antes del descanso, Junior quedó con diez jugadores tras la expulsión de Guillermo Paiva, por un cabezazo a Marlon Torres.

A pesar de jugar en superioridad numérica durante toda la segunda mitad, Tolima no logró vulnerar la portería rival y terminó la serie sin anotar. El pitazo final de Andrés Rojas desató la celebración de Junior, que suma un nuevo título nacional.