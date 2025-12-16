Deportes

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

El IDRD dio a conocer novedades sobre sus proyectos de construcción más destacados durante la presentación de su balance de gestión de 2025

Guardar
El IDRD confirmó la fecha
El IDRD confirmó la fecha de inicio de las obras del nuevo estadio El Campín, y la puesta a punto de un tercer escenario que recibiría fútbol profesional en Bogotá durante 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá atraviesa una etapa significativa en lo relacionado con obras públicas en marcha, con el metro como protagonista y sumado a la puesta en marcha de nuevas troncales de TransMilenio.

En el deporte y el entretenimiento de la capital del país también hay expectativa frente al inicio de las obras de la nueva sede del estadio El Campín, que se trasladará unos metros más al norte de su ubicación actual, luego de descartarse el plan original de construir el nuevo escenario de manera paulatina, en su ubicación actual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese fue uno de los puntos más destacados durante la presentación del balance de gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) el martes 16 de diciembre, donde se dieron a conocer los avances en infraestructura deportiva, el crecimiento en la preparación del deporte de alto rendimiento en la ciudad —incluyendo la cuota bogotana que aportó el 25% de las medallas obtenidas en los pasados Juegos Bolivarianos celebrados en Perú—. En cuanto al impacto económico en el PIB de la ciudad, este fue valorado en $192.855 millones de pesos durante 2025.

Uno de los temas que más dio de qué hablar en lo relacionado con el fútbol colombiano fue la confirmación de las fechas para el inicio de las obras en El Campín, y los trabajos que se vienen adelantando para poner a punto un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá.

El Olaya Herrera se prepara para recibir fútbol profesional en 2026

El estadio Olaya Herrera adelanta
El estadio Olaya Herrera adelanta obras de cerramiento que le permitirán recibir partidos de la Liga BetPlay - crédito Real Cundinamarca

Daniel García Cañón, director del Idrd, confirmó en diálogo con Infobae Colombia que el emblemático estadio capitalino que recibe el tradicional torneo del Olaya y que fue hogar de varios equipos del ascenso, se encuentra en obras con el fin de que sea apto para su uso en la Liga BetPlay.

“Se está trabajando en un cerramiento que permita el uso público del Olaya Herrera. Es decir, que haga parte de los estadios autorizados para el rentado nacional”, manifestó el funcionario. Dicha intervención permitiría que el aforo pase de 2.500 a 4.000 espectadores. ”Estamos en ese proceso con las autoridades de Riesgo de Bogotá, con el Idiger, para permitir ese cerramiento y que pueda ser usado por los equipos profesionales", complementó.

García recalcó que se trata de “una apuesta muy importante, porque se suma a las canchas que pueden ser usadas para los diferentes campeonatos de fútbol colombiano”. También confirmó que una vez se completen dichas obras, este se encontrará apto para su uso como cancha de primera división, algo que en el pasado fue un obstáculo para los clubes que disputaron allí el torneo de ascenso, debido a que no existía el cerramiento que actualmente se adelanta y que impedía su uso en primera división.

El Campín ya tiene fecha para el inicio de sus obras

Las obras del nuevo estadio
Las obras del nuevo estadio El Campín tienen pactado su inicio para marzo de 2026. Durante ese lapso, el actual escenario continuará recibiendo fútbol profesional con normalidad - crédito Santa Fe

Otra de las expectativas alrededor del cierre de gestión del Idrd involucró lo relacionado con el inicio de las obras del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín. El director de la entidad confirmó que una vez el grupo Sencia —actual administrador del escenario multipropósito— cumpla con los requerimientos exigidos por la ciudad, las obras darían inicio en el primer trimestre de 2026.

“Esperamos que una vez el consorcio Sencia, dentro de la alianza público-privada cumpla todos los requerimientos técnicos, financieros, jurídicos, para empezar obra el 1 de marzo del 2026, para ojalá tener el nuevo estadio capitalino para el 29 de diciembre del año 2027“, declaró para Infobae Colombia.

Cabe recordar que el nuevo estadio tendrá una capacidad superior a 50.000 espectadores, lo que lo convertirá en el primer escenario en el país que cumple de forma integral con la normativa NSR-10 —que reglamenta las construcciones sismoresistentes en Colombia—, así como con las exigencias técnicas de la FIFA en materia de seguridad y visibilidad.

Temas Relacionados

IDRDEstadio El CampínEstadio Olaya HerreraFútbol colombianoLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

El partido de ida en el estadio Metropolitano de Barranquilla terminó 3-0 a favor del Tiburón, luego de los goles marcados por José Enamorado, en dos ocasiones, y Bryan Castrillón

Final de la Liga BetPlay

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Deportivo Pereira pasaría a manos de polémica figura del fútbol colombiano: “Sí se va a hacer”

El conjunto Matecaña, que se acogió a ley de quiebras por sus deudas salariales, tendría negocios con un recordado entrenador que antes integró a Millonarios

Deportivo Pereira pasaría a manos

América de Cali está cerca de romper el mercado de fichajes del fútbol colombiano: tendría lista a una figura sudamericana

Luego de la campaña irregular en 2025, el cuadro rojo se alista para la temporada 2026 con un jugador que es conocido por su desempeño en eliminatorias y habría sido acercado por un referente Escarlata

América de Cali está cerca

Críticas en Santa Fe por precio del abono para 2026, no incluye la Copa Libertadores

El club Cardenal publicó la lista de precios para asistir a 10 partidos que disputará como local en el primer semestre

Críticas en Santa Fe por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo exigió el

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reflexionó sobre sus

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Deportes

Final de la Liga BetPlay

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

Deportivo Pereira pasaría a manos de polémica figura del fútbol colombiano: “Sí se va a hacer”

América de Cali está cerca de romper el mercado de fichajes del fútbol colombiano: tendría lista a una figura sudamericana

Críticas en Santa Fe por precio del abono para 2026, no incluye la Copa Libertadores