Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

El IDRD confirmó la fecha de inicio de las obras del nuevo estadio El Campín, y la puesta a punto de un tercer escenario que recibiría fútbol profesional en Bogotá durante 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá atraviesa una etapa significativa en lo relacionado con obras públicas en marcha, con el metro como protagonista y sumado a la puesta en marcha de nuevas troncales de TransMilenio.

En el deporte y el entretenimiento de la capital del país también hay expectativa frente al inicio de las obras de la nueva sede del estadio El Campín, que se trasladará unos metros más al norte de su ubicación actual, luego de descartarse el plan original de construir el nuevo escenario de manera paulatina, en su ubicación actual.

Ese fue uno de los puntos más destacados durante la presentación del balance de gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) el martes 16 de diciembre, donde se dieron a conocer los avances en infraestructura deportiva, el crecimiento en la preparación del deporte de alto rendimiento en la ciudad —incluyendo la cuota bogotana que aportó el 25% de las medallas obtenidas en los pasados Juegos Bolivarianos celebrados en Perú—. En cuanto al impacto económico en el PIB de la ciudad, este fue valorado en $192.855 millones de pesos durante 2025.

Uno de los temas que más dio de qué hablar en lo relacionado con el fútbol colombiano fue la confirmación de las fechas para el inicio de las obras en El Campín, y los trabajos que se vienen adelantando para poner a punto un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá.

El Olaya Herrera se prepara para recibir fútbol profesional en 2026

El estadio Olaya Herrera adelanta obras de cerramiento que le permitirán recibir partidos de la Liga BetPlay - crédito Real Cundinamarca

Daniel García Cañón, director del Idrd, confirmó en diálogo con Infobae Colombia que el emblemático estadio capitalino que recibe el tradicional torneo del Olaya y que fue hogar de varios equipos del ascenso, se encuentra en obras con el fin de que sea apto para su uso en la Liga BetPlay.

“Se está trabajando en un cerramiento que permita el uso público del Olaya Herrera. Es decir, que haga parte de los estadios autorizados para el rentado nacional”, manifestó el funcionario. Dicha intervención permitiría que el aforo pase de 2.500 a 4.000 espectadores. ”Estamos en ese proceso con las autoridades de Riesgo de Bogotá, con el Idiger, para permitir ese cerramiento y que pueda ser usado por los equipos profesionales", complementó.

García recalcó que se trata de “una apuesta muy importante, porque se suma a las canchas que pueden ser usadas para los diferentes campeonatos de fútbol colombiano”. También confirmó que una vez se completen dichas obras, este se encontrará apto para su uso como cancha de primera división, algo que en el pasado fue un obstáculo para los clubes que disputaron allí el torneo de ascenso, debido a que no existía el cerramiento que actualmente se adelanta y que impedía su uso en primera división.

El Campín ya tiene fecha para el inicio de sus obras

Las obras del nuevo estadio El Campín tienen pactado su inicio para marzo de 2026. Durante ese lapso, el actual escenario continuará recibiendo fútbol profesional con normalidad - crédito Santa Fe

Otra de las expectativas alrededor del cierre de gestión del Idrd involucró lo relacionado con el inicio de las obras del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín. El director de la entidad confirmó que una vez el grupo Sencia —actual administrador del escenario multipropósito— cumpla con los requerimientos exigidos por la ciudad, las obras darían inicio en el primer trimestre de 2026.

“Esperamos que una vez el consorcio Sencia, dentro de la alianza público-privada cumpla todos los requerimientos técnicos, financieros, jurídicos, para empezar obra el 1 de marzo del 2026, para ojalá tener el nuevo estadio capitalino para el 29 de diciembre del año 2027“, declaró para Infobae Colombia.

Cabe recordar que el nuevo estadio tendrá una capacidad superior a 50.000 espectadores, lo que lo convertirá en el primer escenario en el país que cumple de forma integral con la normativa NSR-10 —que reglamenta las construcciones sismoresistentes en Colombia—, así como con las exigencias técnicas de la FIFA en materia de seguridad y visibilidad.