Otro equipo importante de Europa quiere a Daniel Muñoz: se quedaría en Inglaterra

El colombiano jugará con el Crystal Palace hasta el 208 - crédito CPFC redes sociales

Daniel Muñoz, lateral colombiano de 29 años, se ha consolidado como figura en el Crystal Palace tras su llegada desde el Genk de Bélgica, siendo clave en la conquista de la FA Cup ante el Manchester City la temporada pasada.

El interés por Muñoz ha crecido entre los principales clubes europeos, según una publicación reciente de Caughtoffside, que señala que tanto el Manchester City como el Manchester United preparan movimientos para ficharlo.

El informe destaca que el equipo dirigido por Pep Guardiola ha seguido de cerca al jugador, valorando su capacidad atlética y su adaptación al estilo de los Citizen.

Aunque aún no existe una oferta formal, el área de reclutamiento del City ha reunido información detallada sobre el colombiano.

El austriaco celebró el tanto de Daniel Muñoz - crédito @cpfc/Instagram

Además, el Chelsea también observa la evolución de Muñoz, al igual que el Liverpool, el Atlético de Madrid y el Barcelona, aunque hasta el momento no se han presentado propuestas concretas. Las posibles ofertas podrían materializarse en el mercado de invierno europeo, que inicia en enero.

Por su parte, el Crystal Palace mantiene la postura de no vender a Muñoz durante el invierno, aunque podría considerar ofertas en el verano, especialmente ante la proximidad del Mundial.

Caughtoffside cita fuentes internas del club que aseguran: “Se dice que el presidente del Palace, Steve Parish, confía en retener al jugador al menos hasta el verano, aunque fuentes internas admiten que fuertes ofertas en 2026 podrían poner a prueba su determinación”.

Actualmente, Muñoz se recupera de una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas hasta mediados de enero y tiene contrato con el Crystal Palace hasta 2028.

Daniel Muñoz se recupera de una cirugía en la rodilla

Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace y con el que salió campeón de la FA Cup y la Community Shield en 2025 - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

La reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia, ha encendido las alarmas en ambos equipos, especialmente por la cercanía del Mundial 2026.

El procedimiento, una artroscopia de rodilla realizada en Londres, fue acordado entre el cuerpo médico del club inglés y el combinado nacional con el objetivo de preservar la condición física del jugador de cara a la cita mundialista, según informó Julián Capera. El propio Muñoz manifestó que el periodo de recuperación estimado oscila entre cuatro y seis semanas, aunque advirtió que la evolución tras una cirugía siempre puede presentar imprevistos.

El defensor, de veintinueve años, explicó a los medios institucionales del Crystal Palace: “El pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso”. Muñoz confía en que la situación no reviste gravedad y que dispondrá de casi cuatro meses para alcanzar su mejor estado físico antes del Mundial.

Daniel Muñoz lleva cinco goles y el mismo número de asistencias en 32 partidos con el Crystal Palace en la temporada - crédito Crystal Palace

La molestia que derivó en la intervención se originó durante la Copa América de Brasil y, tras los exámenes médicos realizados, se determinó que la cirugía era indispensable para evitar complicaciones mayores. Esta lesión ya había dejado a Muñoz fuera de la convocatoria para el partido ante Fulham en la Premier League. El técnico Oliver Glasner se refirió a la baja del colombiano antes del compromiso de Conference League frente a Shelbourne, señalando: “Mateta y Daniel (Muñoz) se quedaron en casa. Así que tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas”.

La ausencia de Muñoz obligará a realizar ajustes en la plantilla del Crystal Palace, ya que el lateral se perderá el duelo ante Manchester City por la Premier League, así como los enfrentamientos frente a KuPS en Conference, Leeds y Arsenal por Copa de la Liga, y los choques ante Tottenham, Fulham, Newcastle y Aston Villa. El regreso del defensor está previsto para los partidos de la FA Cup frente a Macclesfield o el cruce contra Sunderland, ya en 2026. Tanto el club como la Selección Colombia priorizaron la intervención en este momento de la temporada para asegurar su disponibilidad plena en el Mundial, y el seguimiento médico será estricto durante las próximas semanas.