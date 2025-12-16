Deportes

Otro equipo importante de Europa quiere a Daniel Muñoz: se quedaría en Inglaterra

El defensor es considerado uno de los mejores laterales derechos de la ‘Premier League’, por lo que el Barcelona y el Inter de Milán han sondeado para contratar al jugador de la selección Colombia

Guardar
El colombiano jugará con el
El colombiano jugará con el Crystal Palace hasta el 208 - crédito CPFC redes sociales

Daniel Muñoz, lateral colombiano de 29 años, se ha consolidado como figura en el Crystal Palace tras su llegada desde el Genk de Bélgica, siendo clave en la conquista de la FA Cup ante el Manchester City la temporada pasada.

El interés por Muñoz ha crecido entre los principales clubes europeos, según una publicación reciente de Caughtoffside, que señala que tanto el Manchester City como el Manchester United preparan movimientos para ficharlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe destaca que el equipo dirigido por Pep Guardiola ha seguido de cerca al jugador, valorando su capacidad atlética y su adaptación al estilo de los Citizen.

Aunque aún no existe una oferta formal, el área de reclutamiento del City ha reunido información detallada sobre el colombiano.

El austriaco celebró el tanto
El austriaco celebró el tanto de Daniel Muñoz - crédito @cpfc/Instagram

Además, el Chelsea también observa la evolución de Muñoz, al igual que el Liverpool, el Atlético de Madrid y el Barcelona, aunque hasta el momento no se han presentado propuestas concretas. Las posibles ofertas podrían materializarse en el mercado de invierno europeo, que inicia en enero.

Por su parte, el Crystal Palace mantiene la postura de no vender a Muñoz durante el invierno, aunque podría considerar ofertas en el verano, especialmente ante la proximidad del Mundial.

Caughtoffside cita fuentes internas del club que aseguran: “Se dice que el presidente del Palace, Steve Parish, confía en retener al jugador al menos hasta el verano, aunque fuentes internas admiten que fuertes ofertas en 2026 podrían poner a prueba su determinación”.

Actualmente, Muñoz se recupera de una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas hasta mediados de enero y tiene contrato con el Crystal Palace hasta 2028.

Daniel Muñoz se recupera de una cirugía en la rodilla

Daniel Muñoz es una de
Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace y con el que salió campeón de la FA Cup y la Community Shield en 2025 - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

La reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia, ha encendido las alarmas en ambos equipos, especialmente por la cercanía del Mundial 2026.

El procedimiento, una artroscopia de rodilla realizada en Londres, fue acordado entre el cuerpo médico del club inglés y el combinado nacional con el objetivo de preservar la condición física del jugador de cara a la cita mundialista, según informó Julián Capera. El propio Muñoz manifestó que el periodo de recuperación estimado oscila entre cuatro y seis semanas, aunque advirtió que la evolución tras una cirugía siempre puede presentar imprevistos.

El defensor, de veintinueve años, explicó a los medios institucionales del Crystal Palace: “El pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso”. Muñoz confía en que la situación no reviste gravedad y que dispondrá de casi cuatro meses para alcanzar su mejor estado físico antes del Mundial.

Daniel Muñoz lleva cinco goles
Daniel Muñoz lleva cinco goles y el mismo número de asistencias en 32 partidos con el Crystal Palace en la temporada - crédito Crystal Palace

La molestia que derivó en la intervención se originó durante la Copa América de Brasil y, tras los exámenes médicos realizados, se determinó que la cirugía era indispensable para evitar complicaciones mayores. Esta lesión ya había dejado a Muñoz fuera de la convocatoria para el partido ante Fulham en la Premier League. El técnico Oliver Glasner se refirió a la baja del colombiano antes del compromiso de Conference League frente a Shelbourne, señalando: “Mateta y Daniel (Muñoz) se quedaron en casa. Así que tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas”.

La ausencia de Muñoz obligará a realizar ajustes en la plantilla del Crystal Palace, ya que el lateral se perderá el duelo ante Manchester City por la Premier League, así como los enfrentamientos frente a KuPS en Conference, Leeds y Arsenal por Copa de la Liga, y los choques ante Tottenham, Fulham, Newcastle y Aston Villa. El regreso del defensor está previsto para los partidos de la FA Cup frente a Macclesfield o el cruce contra Sunderland, ya en 2026. Tanto el club como la Selección Colombia priorizaron la intervención en este momento de la temporada para asegurar su disponibilidad plena en el Mundial, y el seguimiento médico será estricto durante las próximas semanas.

Temas Relacionados

Daniel MuñozCrystal PalaceSelección ColombiaColombianos en el exteriorManchester UnitedManchester CityColombia-Deportes

Últimas Noticias

Novela Miguel Ángel Borja: pese a ser vinculado con Boca Juniors, periodista afirmó que el colombiano tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México

El atacante colombiano estudia propuestas de Boca Juniors y equipos de Europa y América, mientras River Plate observa con preocupación la posibilidad de perderlo ante su máximo rival

Novela Miguel Ángel Borja: pese

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Técnico de Atlético Nacional explicó si el título de la Copa Colombia salvaría el 2025 para el Verdolaga: “Depende de quién lo mire”

Atlético Nacional y su rival antioqueño se juegan el título en el partido de vuelta luego del empate sin goles en el primer juego entre los equipos paisas

Técnico de Atlético Nacional explicó

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El alcalde Alejandro Char volvió a abrir las puertas a la posible inclusión de la capital del Atlántico en el calendario de paradas del campeonato mundial de F1, luego de un primer intento

La Fórmula 1 anunció el

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia al Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Uno de los fanáticos más reconocidos del Deportes Tolima motivó a su hinchada para que el apoyo sea intenso en la final del fútbol colombiano ante Junior de Barranquilla

El Indio Pijao mandó fuerte
MALDITOS NERDS
Team Cherry llevará Hollow Knight

Team Cherry llevará Hollow Knight a Nintendo Switch 2 y lanzará una actualización para las demás plataformas

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

ENTRETENIMIENTO
Sharon Osbourne reveló por qué

Sharon Osbourne reveló por qué no cumplió el pacto de “suicidio asistido” tras la muerte de Ozzy

Nick Reiner fue localizado cerca de la Universidad del Sur de California tras la muerte de sus padres

Lily Collins revela cómo ‘Emily en Paris’ quedó en medio de una disputa entre París y Roma: “Nunca imaginé que seríamos parte de un triángulo amoroso político europeo”

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

INFOBAE AMÉRICA

Rusia rechazó una tregua de

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás

“Streaming”, “Loguearse” y “Alfombra roja”: el diccionario de la lengua española incorpora nuevas palabras

Diputado boliviano presenta un proyecto de ley que tipifica el bloqueo de carreteras como delito

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión