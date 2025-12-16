La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

La Fórmula 1 tiene al menos 11 paradas del campeonato mundial - crédito REUTERS/Stephanie Lecocq

La Fórmula 1 ha confirmado oficialmente el regreso del Gran Premio de Portimao al Autódromo Internacional do Algarve para las temporadas 2027 y 2028, tras un acuerdo con el gobierno portugués, Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar.

Esta oficialización implica que la realización del Gran Premio del Caribe en Barranquilla tomará aún más tiempo para hacerlo realidad. La capital del Atlántico continúa sus gestiones para convertirse en sede de un futuro gran premio, según las declaraciones del alcalde Alejandro Char al diario El Heraldo.

El Autódromo Internacional do Algarve, conocido como Portimao, volverá a recibir a la Fórmula 1 después de haber albergado carreras en 2020 y 2021. El anuncio, realizado por Fórmula 1 a través de un comunicado oficial, detalla que el acuerdo permitirá que el circuito sea sede del gran premio durante dos años consecutivos.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la organización, expresó su satisfacción por el regreso de Portimao al calendario y agradeció el respaldo del primer ministro Luís Montenegro, del ministro de Economía y Cohesión Territorial Manuel Castro Almeida, y de los principales responsables del turismo y del circuito, destacando la importancia de la colaboración institucional para concretar el retorno del evento.

Portugal cuenta con una larga tradición en la Fórmula 1, que se remonta a 1958, cuando Oporto acogió su primer gran premio. A lo largo de los años, el país ha sido escenario de carreras en circuitos emblemáticos como Monsanto y Estoril.

En este último, el piloto brasileño Ayrton Senna logró su primera victoria en 1985. Portimao, con su trazado de 4,6 kilómetros y pronunciados cambios de elevación, se ha consolidado como un desafío técnico para los pilotos. En 2021, Lewis Hamilton superó el récord de victorias de Michael Schumacher en este circuito, convirtiéndose en el único piloto de la actual parrilla que ha ganado en Portimao. El regreso de la F1 a este escenario refuerza la posición de Portugal en la historia del automovilismo internacional.

En el contexto latinoamericano, Barranquilla busca posicionarse como futura sede de un gran premio de Fórmula 1. El alcalde Alejandro Char, en entrevista con El Heraldo, reveló que delegados de la organización visitaron la ciudad recientemente para evaluar su potencial. “Estamos compitiendo nuevamente. La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la nación, solo que podamos ponernos de acuerdo con ellos”, explicó Char.

El mandatario destacó el interés de la F1 en la zona del Gran Malecón y el entorno del monumento Aleta del Tiburón, donde se proyecta el trazado del circuito. Según Char, los representantes de la organización valoraron positivamente la transformación urbana de la ciudad y su relación con el río Magdalena.

El principal reto para Barranquilla radica en la infraestructura aeroportuaria. El alcalde reconoció que la única queja de los delegados de la F1 fue el estado del aeropuerto local, administrado por el Gobierno nacional.

“La gente se queja permanentemente de su mal estado, ponen a subir o bajar por escaleras a personas en condición de discapacidad porque no sirve la rampa, ni una cosa ni la otra”, señaló Char, quien manifestó su esperanza de que las inversiones anunciadas por la Aerocivil se materialicen pronto.

A pesar de este desafío, la ciudad cuenta con experiencia en la organización de grandes eventos deportivos, como la próxima final de la Copa Sudamericana 2026 y la reciente inauguración de la Luna del Río, lo que refuerza su candidatura ante la F1.

El interés global por albergar grandes premios de Fórmula 1 se encuentra en niveles históricos, con una competencia intensa entre ciudades y circuitos. Según el listado de contratos de sedes, Portimao figura como anfitrión para 2027 y 2028, mientras que otros circuitos como Las Vegas, Singapur, México y Suzuka tienen acuerdos vigentes por los menos hasta el 2027.

La futura plaza vacante que podría quedar es el Gran Premio de Barcelona, que al igual que Zandvoort tenía contrato vigente hasta el 2026. Este podría ser uno de los lugares en el calendario que tome Barranquilla.

2026 - Barcelona, Zandvoort.

2027 - Vegas.

2028 - Singapore, Mexico, Portimao.

2029 - Suzuka.

2030 - Jeddah, Abu Dhabi, Brasil, China, Baku.

2031 - Monza, Spa.

2032 - Hungary, Qatar.

2034 - Texas, Silverstone.

2035 - Madrid, Canada, Mónaco.

2036 - Bahrain.

2037 - Australia.

2041 - Miami, Austria.