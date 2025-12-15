Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos

La colonia colombiana es una de la más grande de migrantes en Miami - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

La demanda de entradas para la Copa Mundial 2026 ha alcanzado cifras inéditas, impulsada por el entusiasmo de los hinchas de la Selección Colombia y de otros países sudamericanos.

Según datos divulgados por la Fifa, aficionados de más de doscientos países y territorios han enviado casi siete millones de solicitudes a través de la plataforma oficial, en el marco de la tercera fase de venta iniciada el jueves pasado.

Este proceso, que corresponde al primer torneo con 48 selecciones y que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, ha situado a Colombia en la cima del ranking de países con mayor número de requisitorias, excluyendo a los anfitriones.

En el listado de solicitudes, Colombia lidera con 367.376 pedidos, seguida por Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246), de acuerdo con cifras obtenidas por Doble Amarilla.

Miami fue la sede de la final de la Copa América USA 2024, en donde Colombia perdió ante Argentina - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Brasil ocupa el cuarto lugar con 101.576 solicitudes, mientras que Argentina se posiciona quinta con 101.056.

Ecuador, Escocia, Francia, Australia y España completan la lista de los diez primeros, reflejando el alcance global del interés por el certamen.

La Fifa confirmó que, en total, se han recibido cerca de cinco millones de solicitudes en las primeras 24 horas de la apertura, cifra que se elevó a casi siete millones al cierre del primer fin de semana.

Uno de los partidos que ha generado mayor expectativa es el encuentro entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami. Este duelo encabeza la lista de los más solicitados durante el sorteo de selección aleatoria, según la Fifa.

Otros encuentros destacados en la fase de grupos incluyen Brasil vs. Marruecos (Nueva York, Nueva Jersey, 13 de junio), México vs. República de Corea (Guadalajara, 18 de junio), Ecuador vs. Alemania (Nueva York, Nueva Jersey, 25 de junio) y Escocia vs. Brasil (Miami, 24 de junio), todos ellos entre los cinco partidos más demandados y con la participación de nueve equipos de cinco continentes.

La selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 también fue acompañada masivamente por su hinchada - crédito AFP

El interés de los hinchas colombianos y sudamericanos se suma al de países europeos y de otras regiones, consolidando a la región como una de las más activas en la puja por entradas. La presencia de Ecuador, Brasil y Argentina en el escalafón, junto a Panamá en representación de Centroamérica, evidencia la magnitud del fenómeno en América Latina.

No obstante, la fiebre por asistir al Mundial ha estado acompañada de quejas por los altos precios de las entradas, especialmente para los partidos más esperados. Las boletas para el encuentro entre Colombia y Portugal oscilan entre USD 265 y USD 700, con la siguiente segmentación: Categoría 1: USD 700 (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente); Categoría 2: USD 500 (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente); Categoría 3: USD 265 (1.015.000 pesos colombianos aproximadamente). La reventa, que no está prohibida en Estados Unidos, ha contribuido a la escalada de precios, generando malestar entre los aficionados de distintas partes del mundo.

En Miami residen más de 1,2 millones de colombianos, cifra que representa el 35% de los inmigrantes del país y el 5,8% de la población local. El Hard Rock Stadium se perfila como uno de los escenarios donde la presencia de aficionados colombianos será más visible.

Este es el calendario de partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.