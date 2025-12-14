Sebastián Guzmán pide disculpas tras expulsión ante Junior y apoya remontada del Tolima: “Confío en mis compañeros”

Sebastián Guzmán salió expulsado por una agresión al experimentado delantero atlanticense - crédito Jairo Cassiani / Colprensa - Captura de Pantalla de Win Sports

Deportes Tolima afronta un panorama exigente en la final de la Liga BetPlay. Tras caer 3-0 frente a Junior de Barranquilla en el partido de ida, el conjunto vinotinto y oro deberá remontar una diferencia de tres goles en el compromiso de vuelta para aspirar a su cuarta estrella. A ese resultado se suma la expulsión del mediocampista Sebastián Guzmán, quien no podrá estar en el encuentro definitivo en el estadio Manuel Murillo Toro.

El hecho se presentó al minuto 66 del encuentro disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En una acción sin disputa del balón, Sebastián Guzmán reaccionó ante una provocación de Teófilo Gutiérrez y le propinó un cabezazo, situación que fue advertida por el cuerpo arbitral y respaldada por las imágenes de la transmisión oficial. El juez central mostró la tarjeta roja directa, dejando a Tolima con diez jugadores en un momento determinante del compromiso.

La sanción implica que Guzmán no podrá actuar en la final de vuelta, en un duelo en el que el equipo de Ibagué está obligado a buscar un resultado amplio para revertir la serie y optar por el título ante su afición.

El comunicado de Sebastián Guzmán: disculpa pública y autocrítica

Horas después del partido, Sebastián Guzmán se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado en el que ofreció disculpas a la hinchada, al club y a la región. En su mensaje, el futbolista reconoció el error cometido y asumió la responsabilidad por lo ocurrido en Barranquilla.

“Es de humanos equivocarse, pero es de hombres reconocer. Hoy debo agachar mi cabeza porque fallé. Perdón a la hinchada, a mi ciudad, a todo un departamento y a este lindo escudo que represento”, señaló el mediocampista.

Guzmán explicó que su reacción se dio en un contexto de alta tensión competitiva y negó que existiera una intención previa de agresión. No obstante, reiteró que acepta las consecuencias deportivas y disciplinarias de su conducta.

“Hoy me están juzgando y soy el centro de críticas, pero lo asumo con total responsabilidad, por eso estoy acá poniendo la cara”, agregó.

Compromiso con el club y la afición

En el mismo comunicado, el jugador destacó su compromiso permanente con Deportes Tolima y recordó que defender los colores del equipo de su tierra representa un objetivo personal desde su infancia. En ese sentido, afirmó que siempre ha entregado su máximo esfuerzo cada vez que ha estado en el terreno de juego.

“Mientras he estado en cancha no me he ahorrado una gota de sudor ni un esfuerzo por estos colores. Mientras permanezca en esta institución seguiré defendiendo este escudo hasta el último día”, expresó.

Estas palabras buscan enviar un mensaje de respaldo a un grupo que afrontará el partido más importante del semestre sin uno de sus habituales titulares en la mitad del campo.

Confianza en la remontada y respaldo al plantel

Más allá de la disculpa, Sebastián Guzmán manifestó su confianza en el plantel y en la posibilidad de revertir el marcador adverso. Aunque no podrá participar en el partido, confirmó que acompañará al equipo desde la tribuna y alentará a sus compañeros durante los 90 minutos.

“Quedan 90 minutos, nada está perdido. Confío plenamente en mis compañeros. No nos dejen solos, el martes estaré alentando en el Murillo”, afirmó el futbolista.

El mediocampista cerró su mensaje con un llamado a la unidad entre equipo e hinchada, destacando que la remontada es difícil, pero posible dentro del marco deportivo.

Un antecedente que vuelve a aparecer

La expulsión de Guzmán en esta final también trae a la memoria un antecedente reciente. En la final de la Liga 2024-II, el jugador vio la tarjeta roja cuando defendía los colores de Atlético Nacional, precisamente en un encuentro frente a Deportes Tolima disputado en Ibagué. En aquella ocasión, el conjunto antioqueño terminó quedándose con el título.

Ahora, el contexto es diferente, pero el episodio vuelve a ubicar al mediocampista en el centro de la atención durante una definición por el campeonato.

Tolima y la historia reciente en finales

Deportes Tolima buscará una clasificación histórica. Cabe recordar que las tres estrellas del club se obtuvieron cerrando las finales como visitante: en 2003-II ante Deportivo Cali en el Pascual Guerrero; en 2018-II frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot; y en 2021-I contra Millonarios en El Campín.

En esta oportunidad, el equipo tendrá la posibilidad de consagrarse en su estadio, aunque con una desventaja considerable en el marcador global.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en Ibagué, con un Tolima obligado a proponer desde el inicio y con la expectativa puesta en una respuesta futbolística sólida. Mientras tanto, Sebastián Guzmán queda al margen en lo deportivo, pero su mensaje de disculpa y respaldo al grupo marca el cierre de un episodio que ha generado amplio debate en la antesala de la gran final.